【日本初】ニューエラ×赤川花火大会の公式コラボが実現！株式会社新創社のプロデュースにより、限定デザインキャップ＆特典付き観覧席の発売が決定

株式会社新創社

株式会社新創社（東京都文京区：代表取締役 河野眞二）は、2026年8月15日（土）に山形県鶴岡市で開催される「第33回赤川花火大会」において、世界最大級のヘッドウェア＆アパレルブランドである『NEW ERA(R)（ニューエラ）』とのコラボレーションをプロデュースいたしました。日本国内の花火大会がニューエラと公式にコラボレーションを行うのは、今回が史上初となります。



■「感動日本一」赤川花火大会

赤川花火大会は、1万 2000 発以上の花火が約 700m のワイド幅で夜空を彩り、音楽と

連動した演出や圧巻のエンディングを誇り、「感動日本一」と称される、日本有数の花火大

会として高く評価されています。

新創社はこの伝統ある花火文化に、世界的なライフスタイルブランドであるニューエラの感性を融合させることで、新たな価値と体験の創出を目指しました。

■キャップ付き特別観覧席の販売

「赤川花火×ニューエラコラボキャップ」がセットになった、ファン垂涎の観覧席を数量限定で販売いたします。

販売はチケットぴあ（数量限定）にて先行販売を行うほか、コラボキャップ単品については赤川花火公式ECサイトおよび大会当日の会場内でも数量限定で販売を予定しています。販売開始日時や販売ページなどの詳細は、決定次第、大会公式HP・公式SNS等でお知らせいたします。

＜限定コラボキャップデザイン＞

NEW ERA 「9FORTY A-Frame トラッカー」をベースとした、赤川花火大会の象徴と自然モチーフを融合したオリジナルデザイン。

■キャップ付き特別観覧席の販売について

・チケットぴあ（数量限定）

ニューエラ公式コラボキャップ付き特別観覧席を数量限定で販売

URL：https://w.pia.jp/t/akagawahanabi/

■コラボキャップ単品の販売について

・赤川花火公式ECサイト

URL:https://akagawahanabi.com/

ニューエラ公式コラボキャップを数量限定で販売予定

※販売開始日時・販売ページ等の詳細は、決定次第、大会公式HP・公式SNS等でお知らせいたします。

■イベント開催概要

イベント名：第 33 回赤川花火大会

開催日：2026 年 8 月 15 日（土）

時間：19時15分～予定

会場：山形県鶴岡市 赤川河川敷

■本件に関する問合せ

・赤川花火大会実行委員会

URL：https://akagawahanabi.com/contact/

・株式会社新創社

URL：https://www.shinsousha.jp/contact