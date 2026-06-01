RUNTEQが、「Claude Codeコース」を提供開始。3ヶ月で業務時間を劇的に削減する実務特化型カリキュラム。

株式会社RUNTEQ

株式会社RUNTEQ（東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CTO：菊本 久寿）は、Anthropic社が提供するAIコーディング支援ツール「Claude Code」を活用し、実務を自動化するスキルを習得できる新講座「Claude Codeコース」の提供を開始いたします。

本コースは、プログラミング未経験のビジネスパーソンを主な対象に、現役エンジニアとAI活用のプロが監修した3ヶ月実践型カリキュラムです。Excelの自動集計やレポート作成の簡略化、Webスクレイピングによる情報収集など、実務で活用できる業務自動化ツールを自ら構築できる力を養います。



なお、開講を記念し、2026年6月30日（火）まで受講料50,000円OFFの特別キャンペーンを実施中です。

RUNTEQ Claude CodeコースClaude Codeコースはこちら :https://runteq.jp/claude-code/

■背景：ビジネスパーソンのAI活用ニーズに対応

近年、ChatGPTやGeminiをはじめとするAIツールの普及により、AIへの関心は急速に高まっています。

一方で「結局コピペ作業から抜け出せない」「毎週同じ集計作業に多くの時間を費やしている」「自動化したいが誰に頼んでいいか分からない」というビジネスパーソンの声も多く寄せられています。

RUNTEQは、これまで培ってきたエンジニア教育のノウハウを活かし、AIエージェント「Claude Code」を使いこなすことで、単なるチャット利用に留まらず、自分のPC上で直接動作させる「業務改善ツール」を自ら構築できるスキルを提供します。

本コースを通じて、職種にとらわれず誰でも「こんなの欲しかった」を自らの手で形にできる状態を目指し、企業のDXを現場から推進できる人材の育成を支援します。

■ 「Claude Codeコース」の3つの特徴

1. 非エンジニアでも安心、IT知識ゼロから業務自動化を実現

PCの基本的な操作ができる方であれば、プログラミング経験は一切不要です。Claude CodeやVSCodeを活用しながら、現場でAIを使いこなすための実践的なスキルを体系的に学習します。

複雑なコードを一から書く必要はなく、AIと対話しながら、業務効率化や日々のルーティン作業を、自分自身で自動化できる力が身につきます。

また、単なるツール作成にとどまらず、「AIにどう指示を出せば、思い通りに業務ツールを構築できるか」という実践的なプロンプト設計や活用ノウハウまで体系的に学べるため、実務で即座に活かせるスキルとして定着します。

2. 実務直結、3ヶ月後に「できること」にこだわったカリキュラム

実際の業務環境で発生する課題を題材に、すぐに仕事で活用できるスキルにこだわった実践型カリキュラムです。単なる知識習得ではなく、「3ヶ月後に実務で使いこなせること」をゴールに設計されています。

＜例＞

・週次レポート作成の自動化： CSVデータの統合・整形・グラフ化を自動化。

・メール対応の効率化： AIによる自動振り分けや返信下書きの自動生成。

・顧客管理：顧客情報の整理・更新・検索を自動化。

・市場リサーチの自動化： Web上の情報をAIが自動収集し、スプレッドシートへ整理。

3. 安心して学習を進められるサポート体制

「何から始めればいいか分からない」「途中でつまずきそう」といった不安を解消するため、学習を継続できる充実したサポート体制を用意しています。

回数無制限で利用できる質問フォームに加え、24時間質問できるAI学習支援機能、さらに現役エンジニアによる技術面談を通じて、学習中の疑問や課題をすぐに解決できる環境を整備しています。

また、Claude Codeの使い方にとどまらず、AI活用の幅を広げるオンラインイベントや勉強会も開催予定です。

■「Claude Codeコース」の概要

コース概要

受講期間： 3ヶ月

目安学習時間： 週20時間程度

料金： 一括 247,500円（税込） / 分割 11,900円（税込）～

学習サポート： 技術面談、質問フォーム、AIサポート、受講生限定イベント 等

こんな方におすすめ

・事務作業やデータ集計などのルーティンワークを自動化したい方

・AIツールを使っているが、一歩先の「実務での仕組み化」に挑戦したい方

・エンジニアではないが、自らの手で業務改善ツールを作りたい方

・会社全体のDX推進を、現場の視点から加速させたいリーダー層

開講記念キャンペーンを実施中Claude Codeコース開講記念キャンペーン

RUNTEQでは、2026年6月1日より新たに開講した「Claude Codeコース」のリリースを記念し、期間限定の特別キャンペーンを実施します。

キャンペーン期間中に初めて入学申込みをされた方を対象に、受講料を50,000円割引いたします。

【キャンペーン概要】

・対象者：対象期間中に初めて、入学申込をいただいた方全員

・対象期間：2026年6月1日(月)～6月30日(火)

・特典内容：受講料50,000円OFF

Claude Codeコースはこちら :https://runteq.jp/claude-code/

■ 代表取締役社長 兼 CTO 菊本 久寿からのコメント

RUNTEQ代表 菊本 久寿

Claude CodeのようなAIエージェントの登場により、これまで一部のエンジニアに限られていた「ツールを作る」という行為が、誰にとっても身近なものになりつつあります。

今後は、AIを“使う”だけでなく、自分の業務に合わせて活用・改善できる力が、ますます重要になると考えています。

本コースは、エンジニアリングの専門知識がなくても、AIを活用して業務改善ツールを自ら構築できる力を、3ヶ月で習得できる実践型プログラムです。

RUNTEQがこれまで大切にしてきた「現場で活躍できる力を育てる」という理念のもと、単なる知識習得ではなく、実務で活かせるスキルを身につけられる学習体験を提供いたします。

■「RUNTEQ」について

「RUNTEQ」は、開発会社基準の高レベルなカリキュラムと長期間の学習を通じて、実務に直結するスキルを習得できる超実践型プログラミングスクールです。

豊富なシステム開発実績を持つ当社が、現場の声を反映し、Webエンジニアに必要な「コードを読み解く力」や「自分で実装方法を考えコード化する力」を実践的に学べる環境を提供しています。

また、転職・就職支援においては、スキル面だけでなく企業文化とのマッチングを重視したキャリアトレーニング にも力を入れています。

★サービスサイトはこちら：https://runteq.jp/r/d1wbZAFM

Webエンジニア転職やプログラミング学習に関する無料カウンセリングも実施中です。学習やキャリアのお悩みもお気軽にご相談ください。

無料カウンセリングを予約する :https://runteq.jp/briefing/new/#briefingFormPosition

【公式SNS】

・YouTube「エンジニア転職チャンネル」：https://www.youtube.com/@_runteq_/videos

・RUNTEQブログ：https://runteq.jp/blog/

・X（旧Twitter）：https://x.com/_runteq_

・note：https://note.com/runteq_official

■専門実践教育訓練給付制度について

RUNTEQの『Web開発スタンダードコース』は、専門実践教育訓練給付制度の対象講座に認定されています。給付条件を満たすことで、受講料の最大80%(最大給付額525,600円)が給付金として支給されます。

給付金について確認する :https://runteq.jp/benefits_01

■補足事項

・『Web開発スタンダードコース』のご受講を開始される方が当制度の対象となります。

・当給付金を受給するための受給対象条件等は、ご自身で最寄りのハローワークにてご確認していただく必要がございます。また、当制度をご利用いただくためには、受講開始の原則2週間前までにハローワークにおける「支給申請手続き」が必要となります。

・弊社では当制度のご利用及び給付金の受給に関して一切責任を負いかねますので、ご不明点等は最寄りのハローワークにお問い合わせいただき、ご自身の責任において手続きの実施をお願いいたします。

・支給申請手続で申請した学習期間（修了期間）でコースを修了することが受給条件となります。



■運営会社

商号：株式会社RUNTEQ

代表者：代表取締役社長 菊本 久寿

所在地：東京都千代田区霞が関1-4-2 大同生命霞が関ビル8F

設立： 2014年10月2日

企業ミッション： つくれる人を創る

URL：https://runteq.co.jp/

事業内容：

1. 実践型 DX教育を行う RUNTEQ（ランテック）事業

2. DXリスキリング人材を中心とした人材紹介事業





