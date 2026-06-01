D4DJ、UniChØrd 2nd LIVE「バグバスターズ」にて新曲のサブスクリプション配信とゲーム内実装を発表！

株式会社DONUTS

株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)は、DJをテーマとしたメディアミックスプロジェクト『D4DJ』のDJユニット、UniChØrd(ユニコード)の2nd LIVE「バグバスターズ」を、渋谷WOMBLIVEにて2026年5月30日(土)に開催いたしました。ライブの告知コーナーにて、ライブで披露された新曲「不具合修正戦隊バグバスターズ！」の各ストアでのサブスクリプション配信、およびゲーム内実装の情報を解禁いたしました。

また、ライブ映像はライブ配信＆動画アプリ「ミクチャ」で6月13日(土) までアーカイブ配信を実施しており、現在イープラス(https://eplus.jp/unichord/st/)にて特典付き視聴チケットを販売中です。

■新曲「不具合修正戦隊バグバスターズ！」をゲーム内に実装！サブスクリプション配信も

ライブ中に披露されたUniChØrdの新曲「不具合修正戦隊バグバスターズ！」を5月30日(土)21:30にグルミクに実装！また、5月31日(日)より各ストアにて順次サブスクリプション配信を開始いたしました。

■ライブ開催記念！キービジュアルを使用したカードが付属したダイヤパックを販売

グルミクWeb Storeにて、UniChØrd 2nd LIVE「バグバスターズ」のキービジュアルを使用した『キービジュアルCPメンバー』が付属したダイヤパックを販売中です。

詳細はグルミクWebストアをご確認ください。

グルミクWeb Store https://webstore.d4dj-groovy-mix.com/

■UniChØrd 2nd LIVE「バグバスターズ」公演概要

日時:2026年5月30日(土)

昼公演 開場14:15/開演15:00

夜公演 開場18:15/開演19:00

会場:渋谷WOMBLIVE

出演:UniChØrd(小岩井ことり、高橋花林、由良朱合、天麻ゆうき)

セットリスト：

1.ハジマリビート

2.ハッピーシンセサイザ(cover)

3.ようこそジャパリパークへ(cover)

4.クリカエステップ

5.トーキョーオタクデート

6.TSUTAE(ハート)TALK

7.Talky night！

8.新春エントロピー

9.回レ！雪月花(cover)

10.ピコピコ音頭

11.Refactoring UtØpia

12.-昼公演-INTERNET YAMERO(cover)

12.-夜公演-INTERNET OVERDOSE(cover)

13.空想リーパー

14.バズゾンビ

15.DJ NANMO WAKARAN

16.不具合修正戦隊バグバスターズ！

EN1.Øver the Universe

EN2.Synchronicity

■抽選でキャスト寄せ書きサイン色紙が当たるアーカイブ視聴チケット販売中！

UniChØrd 2nd LIVE「バグバスターズ」は、現在「ミクチャ」にてアーカイブ配信を実施しています。昼公演視聴チケット、夜公演視聴チケット、およびUniChØrdオリジナルデジタルブロマイド付き通しチケットをイープラスにて販売中です。

さらに、通しチケットをご購入いただくと、抽選で1名にキャスト寄せ書きサイン色紙が当たります。

アーカイブ配信視聴チケット販売ページURL

イープラス：https://eplus.jp/unichord/st/

アーカイブ配信期間

2026年5月31日(日)18:00～2026年6月13日(土)23:59

■プロジェクト概要

「DJ」をテーマにしたメディアミックスコンテンツ『D4DJ（ディーフォーディージェー）』！

「繋ぐ」をテーマに、アニメ・ゲーム・声優によるライブなど、様々な形でお届けします。

オリジナル曲や、名曲のリミックスカバーをはじめ、多様な音楽を発信中。

歴代の名曲の数々を今に繋ぎ、性別と年代を超えて人を繋ぎ、キャラクターをリアルへ繋ぐ……

さあ、キミもDで始まる新世界に繋がろう！

D4DJプロジェクト公式サイト:https://d4dj-pj.com/

D4DJ公式X:https://twitter.com/D4DJ_pj

D4DJ公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@D4DJ_official

D4DJ Groovy Mix公式サイト:https://d4dj-groovymix.jp/

D4DJ Groovy Mixアプリダウンロード:https://bit.ly/3fdXpAO

D4DJ Official FAN CLUB情報

配信番組「水曜日のD4DJ Mashup!」の月1生放送のほか、会員限定グッズの販売やDJを中心とした会員限定イベントも毎月開催予定！

イベントにご参加いただくたびに溜まるポイント制度など、お楽しみいただけるコンテンツを多数ご用意しています！

https://mixch.tv/fc/927

■株式会社DONUTSについて

クラウドサービス事業「ジョブカン」、「単車の虎」などのゲーム事業、動画・ライブ配信事業「ミクチャ」、医療事業「CLIUS(クリアス)」、『Ray』『Zipper』などの出版メディア事業の5領域を主軸としたWeb中心のサービスを展開しつつ、新たな事業にも挑戦を続けています。

「10年・20年先にも価値を残せるサービスやコンテンツ」をテーマに事業領域に制限はなく、高い自己資本比率ならではのスピード感でさまざまな可能性を追求しています。

社名 : 株式会社DONUTS

所在地 : 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

代表者 : 代表取締役 西村啓成

設立 : 2007年2月5日

事業内容 : クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

企業サイト : https://www.donuts.ne.jp/