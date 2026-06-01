【安倍晋三 回顧展】7月4日より東京、7月17日より奈良で開催決定！キービジュアルおよび開催概要を初公開。前売券チケットも販売開始。

はじめに

一般社団法人後来ノ種子プロジェクト「安倍晋三 回顧展」キービジュアル■開催趣旨

CAMPFIREにて「クラウドファンディングアワード2025・下半期ベストプロジェクト」を受賞した「安倍晋三 回顧展」はこの度、本展の本格始動に伴い初公開となる最新情報を一挙に解禁いたします。多くの皆様から熱いご支持と多大なるご支援をいただき開催が決定した本展について、象徴となる「キービジュアル」を初公開。さらに、東京・奈良の2会場における詳細な開場時間、および前売り券の発売も開始しました。歴代最長政権を担った安倍元総理の足跡、そして数多の出会いと託された想いを貴重な遺品とともに紐解く本展を通して、私たちの未来に思いを馳せる時間になれば幸いです。

■展示予定遺品（一部）七月八日、最期のマイク

割れた衆議院議員記章

演説を、繰り返し練習したテープレコーダー

芝・増上寺 葬儀 弔辞

開催概要

■会場・時間

【東京会場】

会場： 東京ビッグサイト TFTホール500

開催日：2026年7月4日（土）～7月12日（日）

開場時間： 11:00～19:30（※最終入場 19:00）

【奈良会場】

会場： 奈良県コンベンションセンター コンベンションホールB

開催日：2026年7月17日（金）～7月19日（日）

開場時間： 10:00～18:30（※最終入場 18:00）

■ チケット（3種類）

販売ページ（チケットぴあ）：https://w.pia.jp/t/abeshinzo-kaikoten/

招待券： 無料（クラウドファンディングのリターン品）

※6月中旬ごろ発送予定

※いつでも入場可能

前売券： 一般 2,200円 / 学生 1,650円

※日時指定制

※別途システム利用料・発券手数料が発生いたします

当日券： 一般 2,800円 / 学生 2,200円

※当日に受付で販売

※入場可能時間は当日指定（混雑状況によって変動）

その他

・中学生以下無料 ※学生（高校生・大学生）については受付で学生証の確認をします

・障がい者手帳（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳、被爆者健康手帳）のご提示で、手帳保持者は1名、介助者1名まで無料

関連URL

■「安倍晋三 回顧展」ティザーサイト

https://abeshinzo.jp/

■ 「安倍晋三 回顧展」事前配信番組

YouTube「安倍晋三デジタルミュージアム」にて第一回公開中！

ナビゲーター：安倍昭恵 ゲスト：茂木健一郎

https://youtu.be/ocihZcrOTME

■クラウドファンディング結果

クラウドファンディング（CAMPFIRE）プロジェクトページ

https://camp-fire.jp/projects/857095/view

■安倍晋三デジタルミュージアム

https://abeshinzo-digitalmuseum.com/

SNS情報

最新情報は後来ノ種子プロジェクトXにて発信します

https://x.com/kouraiseeds

【社団概要】※本企画では共催団体として事務局機能を担当します

社名：一般社団法人後来ノ種子プロジェクト

本社所在地：東京都中央区日本橋小網町１５-９

代表理事：徳本進之介

事業内容：アーカイブ事業、教育事業、文化事業など

設立：2024年5月2日

HP：https://abeshinzo-digitalmuseum.com/

MAIL：info@abeshinzo-digital.com