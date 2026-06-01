【くろがね工作所】「オルガテック東京2026」に出展　　ワーカーの“有機的な繋がり”を促す次世代ワークプレイスを提案

株式会社くろがね工作所

株式会社くろがね工作所（本社：大阪市西区新町一丁目4番24号、代表取締役社長：田中 成典）は、2026年6月2日（火）～4日（木）に東京ビッグサイトで開催される日本最大級のワークプレイス展示会「オルガテック東京2026」に出展いたします。

世界的なオフィス家具リーディングカンパニーであるSteelcase（スチールケース）の最新プロダクトを中心に構成し、対面とリモートの垣根をなくすハイブリッドワーク対応テーブル「Ocular Tower」などを配して、「ワーカーの有機的な繋がり」を促すオフィス環境を空間ソリューションとしてご提案いたします。

空間とワーカーが関係し合い、全体を機能させる

いま、オフィスの役割は単なる作業場所から、ワーカー同士が「有機的な繋がり」を持ち、創造性を発揮する場所へとシフトしています。

人々が目的や状況に応じて集まり方や距離を変える「行動特性」に着目し、空間同士が互いに関係し合うことで、自然発生的なコラボレーションを誘発するレイアウトを提案します。

ワーカーの相互作用を最大化する「3つの有機的アプローチ」

Organic form is not a style.（人々の働き方に形作られる空間）

有機的なスタイルは単なる形ではありません。当社は、オフィスにおける「有機的な繋がり」を以下の観点で定義し、具現化しました。

《有機的コミュニケーション》

異なる部門や個人が密接に関連し合い、自然発生的なコラボレーションを誘発する仕組み

《有機的空間》

個々の空間が相互に関係し合い、チームワークやワーカーの創造性、コミュニケーションなど相互作用を促進

《有機的フォルム》

自然界の柔らかな形状を取り入れ、視線が交差することで対話を広げ、どこにいてもオープンな会話を可能にするデザイン（心理的安全性）

これらが重なり合うとき、オフィスは単なる作業場から、クリエイティビティの源泉へと変貌を遂げます。くろがね工作所が提案するワーカーの「有機的な繋がり」を促す次世代のオフィス環境をぜひ会場でお確かめください。

主な出展製品のご紹介

Jean Nouvel Seating Collection

自然の造形（風景・水・空）の即興性から着想を得た、小石のような有機的フォルムのコレクションです。ビクトリア朝の「テート・ア・テート（おしゃべりの椅子）」を現代的に再解釈。ワーカーが座る向きや角度を自由に選べることで、心理的な距離感をコントロールし、親密さと持続的なコミュニケーションを両立します。

有機的な群れや繋がりOcular CoupeTower

ハイブリッドワークにおける「視線の不平等」を解決する、会議の質を向上させるためのテーブルシステムです。 有機的な曲線デザインにより、リアル参加者とリモート参加者全員が互いの視線を捉えやすい環境を構築。スクリーンやカメラの配置を最適化し、どこに座っても会議の一体感を感じられる、公平なコラボレーション環境を実現できます。

有機的な曲線デザインElbrookTable Collection

テーブルを「場をつくる器」と定義したElbrookは、有機的なフォルムと機能性を融合させたテーブルユニットです。脚部を内側に配置することで最大限の膝スペースを確保し、着席位置の自由度を高めます。テーブルを囲むという行為から自然発生的な対話を誘発し、組織の公平感や帰属意識を促進。ユニット同士を組み合わせることで、あらゆる規模のコラボレーションに対応する、次世代の空間ソリューションです。

オルガテック東京2026 出展概要

有機的なフォルム

会期：2026年6月2日（火）～6月4日（木）

会場：東京ビッグサイト（東京国際展示場）南 1～4ホール

当社ブース番号：S4-A03

オルガテック東京 公式サイト（事前登録制）：https://www.orgatec-tokyo.jp/

主催：ケルメッセ株式会社／一般社団法人日本オフィス家具協会

●当社出展に関するお問い合わせ先

株式会社くろがね工作所 商品企画開発本部

TEL 072-800-1005

ホームページ：https://www.kurogane-kks.co.jp/

メールアドレス：ml-kikaku@kurogane-kks.co.jp

くろがね工作所は「人と環境にやさしい空間創造」の理念に基づき、お客様の満足、地球環境などに配慮した製品とサービスをつうじて、社会に貢献します。