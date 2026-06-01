WorkX、恵比寿ガーデンプレイスタワーに新フロアを開設。急成長にともない20階に加え14階へオフィス増床し、2フロア体制へ

株式会社WorkX

株式会社WorkX（本社：東京都渋谷区、代表取締役：東野 智晴、以下「WorkX」）は、本日2026年6月1日、事業の急成長と人員増加にともない、現在入居している恵比寿ガーデンプレイスタワー20階に加え、同タワー14階への1フロア増床を行い、新拠点として稼働を開始することをお知らせします。

■増床の背景

WorkXはこの1年で事業拡大が著しく、社員数が200名規模にまで急増しました。このたび、既存の恵比寿ガーデンプレイスタワー20階に加え、同タワー14階へと増床し、2フロア体制とすることでさらなる採用・事業拡大を進めてまいります。

■新オフィス概要

所在地：東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号 恵比寿ガーデンプレイスタワー14階

営業開始日：2026年6月1日(月)

入居人数：最大約125名

■新オフィスの内観

エントランス執務エリア会議スペース

会議室はそれぞれの季節のイメージでデザインされており、打合せの目的やムードに合わせて使い分けることができます。

"Spring""Summer""Autumn""Winter"セミナー室

「日本を元気にする」という意味を込めて、「JAPAN」を冠しました。

■今後の展望

"JAPAN"

2026年4月には関西支社を設立し、国内複数拠点体制が始動しております。今後も事業拡大・採用強化とともに、拠点拡大を推進してまいります。

■採用情報

WorkXでは、事業拡大にともない全職種で積極採用を行っています。

急成長フェーズのスタートアップで挑戦したい方のご応募をお待ちしています。

WorkX 採用情報(https://herp.careers/v1/workx)

■株式会社WorkXについて

WorkXは、『プロフェッショナル・エコノミーへの変革』をビジョンに掲げ、企業課題を解決するための新しい形のプロフェッショナル人材調達を実現するサービスを提供しています。

フリーランスコンサルタントと企業のマッチングプラットフォームである「ProConnect」と、自社のコンサルタントとフリーランスの専門性を掛け合わせた新たなDX/AIコンサルティングサービス「LeanX」の2つのサービスシリーズを展開しています。

ありとあらゆるプロフェッショナル人材を集め、企業の課題解決を促進することで、イノベーションを加速させ、日本の労働市場の生産性向上を目指します。

【会社概要】

会社名：株式会社WorkX

代表者：東野智晴

設立 ：2018年10月

所在地：東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー14、20階

事業 ：案件紹介サービス「ProConnectシリーズ」の開発・運用、コンサルティングサービス「LeanX」シリーズの提供

URL ：https://work-x.com

・ProConnectシリーズ

「ハイクラスフリーランスと企業のマッチングプラットフォーム」

ProConnect：https://pro-connect.jp

ProConnect Engineer：https://engineer.pro-connect.jp

ProConnect Ticket：https://pro-connect.jp/ticket

・LeanXシリーズ

「DX/AIコンサルティング」

LeanX：https://work-x.com/services/lean-x

LeanDataX：https://work-x.com/services/lean-data-x

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社WorkX 広報担当

E-mail： marketing@work-x.com