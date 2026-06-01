美容予約アプリ「ネイリービューティー」、美容サロン向け一元管理システム「かんざし」とのシステム連携を開始！

株式会社ネイリー

株式会社ネイリー（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：浅倉 健吾）は、パシフィックポーター株式会社（所在地：東京都品川区、代表取締役社長：真玉 寿人）が提供する美容業界の予約一元管理サービス「かんざし」とのシステム連携を開始しました。

■「かんざし」とは

様々な予約サイトやPOSシステムの予約やシフトなど、サロンのデイリーワークで発生する予約関連業務を取りまとめる一元管理サービスです。様々な方法で発生する予約データの集約、編集、キャンセル、面倒なシフト管理なども全て一元で管理する事ができます。複数サービスを利用する際の懸念となる予約のバッティングを抑止し、また、サロンの予約受付業務の効率を最大限に高めます。

■「Nailie Beauty（ネイリービューティー）」と「かんざし」のシステム連携について

2026年6月よりシステム連携を開始し、「Nailie Beauty」で受付・管理している予約情報が「かんざし」にも反映されるようになりました。予約を一元管理でき、予約管理業務が最大限に軽減されると同時に、予約情報の入力ミスやダブルブッキングのリスクの軽減、機会損失の回避などのメリットがあります。

■「Nailie Beauty（ネイリービューティー）」とは

Nailie Beautyは、美容師・ネイリスト・アイリストなどの「ビューティスト」が投稿した450万枚以上のデザインから好みを選び、担当者本人に直接予約できる美容予約アプリです。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Nzh9QRht7Hs ]

・累計アプリダウンロード数：350万件以上

・登録ビューティスト数：40,000人以上

・SNS感覚でデザインを探して、気に入ったら即予約

・DM機能で事前相談も可能

・決済はアプリ内で完結（後払い決済atoneも利用可）

スマホひとつで、予約から施術、支払いまでがシームレスに完結。忙しい日常の中でも、安心して自分らしい美容を楽しめる体験を提供します。

掲載にあたっての初期費用・月額費用は0円。集客費用は新規のお客様が来店した場合のみ発生し、リピーター予約の手数料は0%のため、継続利用しやすい料金設計を実現しています。また、予約や顧客管理・事前決済など、サロン運営に必要な機能を搭載。さらに、業界初のキャンセル料保証制度を導入しており、最大100％のキャンセル料を保証することで、ビューティストの安定したサロン運営を支援しています。

かんざしとの連携には別途サロン管理ツール（サロンマネージャー）の申し込みが必要となります。

サロンお問い合わせフォーム：https://nailie.jp/salonmanager

・アプリタイトル：Nailie Beauty（ネイリービューティー）※旧Nailie（ネイリー）

・ダウンロード

iOS：https://itunes.apple.com/jp/app/nailie/id1251330322

Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.nailie.app.android

・公式サイト：https://nailie.jp

・公式Instagram(NAIL)：https://www.instagram.com/nailiejp/

・公式Instagram(EYE)：https://www.instagram.com/nailie_eye/

・公式Instagram(HAIR)：https://www.instagram.com/nailie_hair/

・公式X：https://x.com/Nailiejp

・公式YouTube：https://www.youtube.com/@nailiejp

■会社概要

会社名 ：株式会社ネイリー

所在地 ：東京都渋谷区渋谷1-15-12 LAIDOUT SHIBUYA 4F

代表者 ：浅倉健吾

設立 ：2016年9月15日

URL ：https://nailie.jp

事業内容：スマートフォンアプリの開発、運営