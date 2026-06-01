株式会社ティーケーピー、本日より「株式会社TKP」へ商号変更

株式会社TKP

株式会社ティーケーピー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：河野 貴輝、以下「TKP」）は、本日2026年6月1日付で、商号を「株式会社TKP」へ変更いたしましたのでお知らせいたします。

■商号変更の背景

従来より多くのステークホルダーの皆様にご認知いただいている企業ロゴと商号表記を統一することで、ブランド価値の向上およびブランドコミュニケーションの一貫性強化を図るため、商号を変更することといたしました。

当社を取り巻く事業環境が変化する中、事業領域の拡大や新たな事業機会への対応に加え、将来的な海外市場を含む展開も視野に入れ、国内外においてより認識されやすいブランド体制の構築が重要性を増しております。こうした背景のもと、コーポレートブランドのさらなる浸透と認知向上を目的として、商号変更を実施するものです。

■新商号

株式会社TKP

（英文表記：TKP Corporation）

■変更日

2026年6月1日

TKPは今後も、ブランド価値のさらなる向上を図るとともに、国内外における認知拡大を推進し、持続的な成長と企業価値向上に努めてまいります。

【株式会社TKP 会社概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/24137/table/533_1_ba78a9dfa3b81586a4940853b9aa9f18.jpg?v=202606021251 ]

※プレスリリースに記載されている情報は、発表日現在の情報であり、時間の経過または様々な後発事象によって変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社TKP 広報担当 田中、立田

TEL：03-6843-0011 MAIL：pr@tkp.jp

プレスリリースはこちら

https://www.tkp.jp/news/newsrelease.html