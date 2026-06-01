美容医療発想 ブランド「メディダーマ」からスキンブースター発想のシートマスク「メディダーマ　トーニングジェルマスク」が登場！

株式会社桃谷順天館

創業140年「人と地球の美しい未来を創る」をパーパスに掲げる株式会社桃谷順天館（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：桃谷誠一郎）は、美容医療発想のブランド「メディダーマ」から、人気の美容医療施術スキンブースター（肌育注射）に着想を得た「メディダーマ トーニングジェルマスク」を販売いたします。2026年6月1日(月)より全国のバラエティショップ（一部店舗除く）にて発売いたします。



近年、個々の肌悩みに合わせた「肌治療」として美容医療を利用する方が増え、中でも「トーンアップ」や「毛穴」の悩みは、美容医療・化粧品ともに常に上位にランクインしています。そこで、美容医療の「スキンブースター（肌育注射）」に着想を得て、これ1枚で透明感・毛穴レス※・鎮静を同時に叶える“よくばり”なシートマスクを開発いたしました。夏の外的ダメージを受けた肌にもひんやり心地よい、新感覚のジェルマスクです。

※乾燥によるくすみ・乾燥による毛穴目立ちを、お肌にうるおいを与えることで目立ちにくくすること

【製品概要】

「メディダーマ トーニングジェルマスク」は、美容医療の「スキンブースター（肌育注射）」に着想を得た“ツヤキメ徹底”ジェルマスクです 。最大の特徴は、贅沢な「成分」と、それを最大限に引き出す「特殊シート」。美容点滴で人気の高い成分等を凝縮した“ぷるぷるジェル美容液”を、自身の13倍もの水分を保持できる“水潤シート”がたっぷりと抱え込みます。肌に触れた瞬間にジェルが弾けて素早く溶け込む浸透処方設計で、こだわりの美容成分を逃さず効率よくお肌へ届けます。くすみをケア※し、うるおいとツヤに満ちた、ワントーン明るく均一な素肌へ導きます。

製品名：メディダーマ トーニングジェルマスク

容量：30mL 1枚入り・4枚入り

価格：1枚入り275円(税込)

4枚入り1,100円(税込)

発売日：2026年6月1日（月）

【製品特長】

POINT 1：美容医療発想！実力派「トーニング※１」×「毛穴ケア※2」成分を贅沢配合

美容点滴でも人気の高い

4種のトーニング※１成分配合

↓

【ビタミンC※3、アルブチン、グルタチオン、ガラクトミセス培養液】

3種の毛穴ケア※2成分配合

↓

【ナイアシンアミド、グリシルグリシン、ティーツリーオイル※4】

実力派成分を厳選して配合。

キメ細やかなツヤ肌へ導きます。

※１肌のキメを整えること ※2お肌にうるおいを与え、乾燥により目立った毛穴を目立ちにくくすること

※3アスコルビルグルコシド ※4ティーツリー葉油

POINT 2：肌の上で弾けて届く「水分爆弾処方」

シートマスクを顔に乗せた瞬間、たっぷりのジェル美容液が肌の上の塩分に反応して「パッ」と弾けて一気に溶け出す「水分爆弾処方」を採用。

美容成分がまるで美容施術のようにダイレクトに角質層のすみずみまで浸透します。さらに、ドクダミをはじめとする整肌成分を配合することで、気になる色ムラ※5も徹底ケア。

弾けるほどに潤い、内側から澄み渡る肌へ。

※5 肌にうるおいを与えキメを整えることで肌色を均一に見せること

POINT 3：水潤シートでたっぷりのジェルを保持

シート自体の重量の13倍もの水分を抱え込める、驚異の「水潤シート」を採用。

この抜群の吸液力が「水分爆弾処方」のポテンシャルを最大限に引き出し、圧倒的な潤いを肌に届けます。

さらに、なめらかな肌触りと他にはないフィット感で、美容液を逃さずお肌に密着。冷蔵庫で冷やしてご使用いただくことで、肌温度を-7.3℃低下させる「極上のひんやり体験」を実現し火照った肌を素早く整えます。

【MEDI DERMA (メディダーマ)とは】

株式会社桃谷順天館のジュネフォースが展開する「メディダーマ」は、美容医療の発想を取り入れたスキンケアブランドです。美容医療で培われた考え方や効能に着目し、高濃度成分や機能性フォーミュラを採用。肌悩みにダイレクトにアプローチするアイテムを展開しています。美容医療の施術ヒントを日常のスキンケアに落とし込み、毛穴・くすみ・ハリなど、多様化する肌ニーズに応えるブランドです。

【ラインナップ】スレッドリフトクリーム ダーマブーストセラム

ストレッチシートマスク KOKAOメンテジェル ハイドラポアセラム