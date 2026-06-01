美容医療発想ブランド「メディダーマ」からダーマペン発想の針配合美容液「メディダーマ　ハイドラポアセラム」が登場！

株式会社桃谷順天館

創業140年「人と地球の美しい未来を創る」をパーパスに掲げる株式会社桃谷順天館（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：桃谷誠一郎）は、美容医療発想のスキンケアブランド「メディダーマ」より、人気の美容医療施術「ダーマペン」に着想を得た針配合美容液「メディダーマ ハイドラポアセラム」を発売いたします。2026年6月1日(月)より、全国のバラエティショップ（一部店舗除く）にて展開を開始いたします。



近年、毛穴悩みにアプローチする「ダーマペン」等の美容医療が人気を集める一方、ダウンタイムや通院のハードルを感じる声も少なくありません。そこで「メディダーマ」は、自宅で手軽に美容医療のような「攻め」の実感を得られるスキンケアを提案。特に悩み深い「毛穴・皮脂※1」に特化し、天然マイクロニードル※2（整肌）を専用アプリケーターで直接届ける※3本格ケアを、毎日のラストステップで叶える美容液として開発しました。

※1乾燥による ※2加水分解カイメン ※3角層まで

【製品概要】

「手で塗る」から「直接、物理的に届ける」へ。

「メディダーマ ハイドラポアセラム」は、1本に約57万本の天然マイクロニードル※2（整肌）を配合した美容液。肌にフィットするアプリケーターで直接塗り込むことで、毛穴の開きや皮脂が気になる小鼻・頬などの細部へアプローチし、美容成分をまとめて肌の奥※3へ届けます。

手だけでは叶わなかった浸透力とマッサージ効果を実現。本格的な「針美容」で、毛穴※4・皮脂※5悩みのケアを目指します。

※4保湿による ※5水分と油分のバランスを整えること

製品名：メディダーマ ハイドラポアセラム

容量：15g 3,300円（税込)

発売日：2026年6月1日（月）

【製品特長】

POINT 1：専用アプリケーターによる「集中ダイレクトケア」

チューブの先端に、肌に直接アプローチできる専用アプリケーターを採用。

指先での塗布に比べ、気になる部位を狙いやすく、マッサージするように塗り込むことで効果がアップ。美容施術で人気の高いダーマペンのような心地よい刺激と共に美容成分をダイレクトに届けます。

POINT 2：1本に約57万本の天然マイクロニードル※2を凝縮

1本の中に、微細な天然マイクロニードル※2を約57万本配合。

この無数の針が肌に触れることで美容成分の通り道を作り、浸透をサポートします。毎日使い続けられるよう刺激のバランスにこだわり、いつものスキンケアの「最後」にプラスするだけで、年齢に応じたケアをサポートし、理想的な美肌に近づきます。

POINT 3：毛穴・皮脂・角質を網羅する「贅沢成分」

針による浸透力を最大限に活かすため、毛穴ケア（保湿）と皮脂コントロールに適した実力派の美容成分を贅沢に配合しました。過剰な皮脂を抑えながら肌荒れを防ぎ、キメの整った健やかで引き締まった肌状態へ導きます。

毛穴ケア（保湿）

CICA※6、ティーツリーオイル、レチノール

皮脂コントロール・角質ケア（整肌）成分

グリシルグリシン、PHA※7、ドクダミ、ナイアシンアミド

※6ツボクサエキス ※7グルコノラクトン

【MEDI DERMA (メディダーマ)とは】

株式会社桃谷順天館のジュネフォースが展開する「メディダーマ」は、美容医療の発想を取り入れたスキンケアブランドです。美容医療で培われた考え方や効能に着目し、高濃度成分や機能性フォーミュラを採用。肌悩みにダイレクトにアプローチするアイテムを展開しています。美容医療の施術ヒントを日常のスキンケアに落とし込み、毛穴・くすみ・ハリなど、多様化する肌ニーズに応えるブランドです。

【ラインナップ】スレッドリフトクリーム ダーマブーストセラム

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