【Happy Socks】6月21日(日)の父の日に贈るスペシャルギフト！お父さんへの感謝を足元から伝える「Father′s Day コレクション」が好評発売中！

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス（本社：東京都新宿区、代表取締役 執行役員社長：北村博之）が展開する、スウェーデン発のレッグウェアブランド Happy Socks（ハッピーソックス）は、6月21日(日)の「父の日」に向けた特別なギフトコレクションを、公式オンラインストア（https://happysocks.jp/）および楽天市場（https://www.rakuten.co.jp/happysocks/）、Happy Socks ルミネエスト新宿店にて好評発売中です。

今年の父の日コレクションは、「世界一のお父さん」へ日頃の感謝や愛、そして笑顔を届けるための、遊び心あふれるポップなデザインが勢揃いしました。

大切な日の贈り物に最適なギフトボックス2種類は、ソックスのデザインだけでなく、手にした瞬間から驚きと笑顔を届けるボックスのデザインも大きな魅力です。マグカップをモチーフにしたユニークな立体ボックスや、アメコミ風のダイナミックなアートワークが施されたボックスなど、ハッピーソックスらしい開ける瞬間のワクワク感を追求した仕様となっております。お父さんを“ヒーロー”として称える贅沢なコレクションボックスは、身近だからこそなかなか言えない「ありがとう」の気持ちをまっすぐ伝える、とっておきのギフトにぴったりです。

日常のコーディネートを足元から楽しくパワーアップさせるクルー丈ソックス全5種類は、お父さんの個性を引き出すバリエーション豊かなラインナップです。遊び心たっぷりな「No.1 DAD（たぶんね）」のメッセージ付きソックスや、愛をストレートに伝えるハート柄、空を飛ぶスーパーお父さんを描いたユニークなイラストなど、ハッピーソックスらしい鮮やかな色彩とキャッチーなグラフィックが特徴です。新米のお父さんからベテランのお父さんまで、忙しい毎日を過ごすお父さんの足元を明るく彩り、履くだけで気分が晴れやかになるようなエールが込められたデザインとなっております。

Happy Socks「Father's Day コレクション」販売詳細

【公式オンラインストア、楽天市場、直営店にて好評発売中】

・Happy Socks 公式オンラインストア（https://happysocks.jp/）

・Happy Socks 公式楽天市場店（https://www.rakuten.co.jp/happysocks/）

・Happy Socks ルミネエスト新宿店

■【GIFT BOX】クルー丈 ソックス（全2種類）各5,720円（税込）

大切な日の贈り物にふさわしい、開ける瞬間のワクワクを詰め込んだ豪華な3足ギフトセット。お父さんの個性や好みに合わせて選べる2つのバリエーションをご用意しました。

- 【GIFT BOX】【3足セット】クルー丈 ソックス（No.1 ダッド）

サイズ：41-46 (26-29.5cm)

マグカップをモチーフにした遊び心あふれるユニークなボックスに、お父さんを笑顔にする3足をセット。BBQマスターなお父さんにぴったりのグリル柄、手描き感があって可愛い「#1 DAD」ロゴ、そして深緑をベースにした大人っぽいドット柄など、お父さんの個性を引き立てる様々なデザインが組み合わさっています。身近だからこそなかなか言えない「ありがとう」の気持ちがまっすぐ伝わる、自慢のお父さんに贈りたいセットです。

- 【GIFT BOX】【3足セット】クルー丈 ソックス（スーパー ダッド）

サイズ：41-46 (26-29.5cm)

アメコミ風のダイナミックな「SUPER DAD」の文字が目を引く、エネルギッシュなボックス。カラフルでインパクトのあるデザインソックスが3足揃い、日々家族のために頑張るお父さんを“スーパーヒーロー”として称えるギフトです。ポップなカラーと遊び心たっぷりのパターンが、開けた瞬間からお父さんをハッピーな気持ちにさせます。

■クルー丈 ソックス（全5種類）各1,760円（税込）

足元からお父さんのユーモアと個性をさりげなくアピールできる、父の日に向けた単品ソックスです。

- クルー丈 ソックス（No.1 ダッド）

サイズ：41-46 (26-29.5cm)

真っ白なベースに、ちょっぴりおちゃめな「No.1 DAD（たぶんね）」というメッセージが描かれた、クスッと笑える一足。渡した瞬間に笑顔になること間違いなしの、笑いのセンス抜群なお父さんへの思い出に残るギフトにぴったりです。

- クルー丈 ソックス（アイ ラブ ダッド）

サイズ：36-40 (23-25.5cm) / 41-46 (26-29.5cm)

爽やかなブルーに、真っ赤なハートと「DAD」のモチーフを散りばめた、愛と感謝を伝えるデザイン。履くだけで気分も晴れやかになるハッピーなパターンは、どんなシーンにもマッチする一足です。

- クルー丈 ソックス（フライング スーパー ダッド）

サイズ：36-40 (23-25.5cm) / 41-46 (26-29.5cm)

夜空をマントを翻して颯爽と飛ぶスーパーお父さんが描かれた、遊び心あふれるデザイン。履き口の外側には「SUPER DAD」の文字が大胆に配置されており、家族のために毎日頑張るお父さんへのリスペクトが詰まった一足です。

- クルー丈 ソックス（スーパー ダッド）

サイズ：36-40 (23-25.5cm) / 41-46 (26-29.5cm)

アメコミのワンシーンのように鮮やかでポップなカラーが目を引く、宇宙級にインパクトのあるデザイン。忙しい日も、のんびりしたい日も、このクレイジーで楽しいソックスを履けばお父さんの個性アピールはバッチリ。ユーモアを愛するお父さんへのカラフルなエールが込められています。

- クルー丈 ソックス（ダッド）

サイズ：36-40 (23-25.5cm) / 41-46 (26-29.5cm)

世界中の素晴らしいお父さんたちに贈る、ビビッドな赤とスカイブルーのコントラストが美しいカラフルなオマージュデザイン。ダジャレ抜きで本気でおすすめしたい、見ただけでハッピーになれるお茶目な一足が、お父さんの毎日を足元から明るく応援するデザインに仕上がっています。

Happy Socks「Father's Day コレクション」販売詳細

【公式オンラインストア、楽天市場、直営店にて好評発売中】

・Happy Socks 公式オンラインストア（https://happysocks.jp/）

・Happy Socks 公式楽天市場店（https://www.rakuten.co.jp/happysocks/）

・Happy Socks ルミネエスト新宿店

【店舗情報】

Happy Socks ルミネエスト新宿店

所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿3-38-1 ルミネエスト新宿 B2

営業時間：11:00 - 21:00

■Happy Socks (ハッピーソックス)

Happy Socksは、2008年にスウェーデン・ストックホルムで誕生した、カラフルでポップなデザインが特徴的なレッグウェアブランド。「Happyが走り出す、HAPPY SOCKS」をコンセプトに、多くの彩り、創造性、楽しさを通じて自己表現する喜びを刺激し、世界中の人々に幸せをもたらすブランドです。現在、LAやパリをはじめ世界40か国以上で販売されており、1万店舗近いブティックで取り扱われています。

【Happy Socks公式SNS】

Instagram：https://www.instagram.com/happysocksjapan/

X：https://x.com/happysocks_jp

TikTok：https://www.tiktok.com/@happysocks.jp

公式LINE：https://lin.ee/xGTY8lD

＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス

Happy Socks PR担当：伊藤

E-mail：happysocks.pr@hq.stylinglife.co.jp

■株式会社スタイリングライフ・ホールディングス会社概要

会社名：株式会社スタイリングライフ・ホールディングス

代表者：代表取締役社長 北村博之

所在地：東京都新宿区北新宿2-21-1

Webサイト：https://www.stylinglife.co.jp/