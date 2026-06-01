【お客様大感謝祭】ご当地グルメ5万円相当のカタログギフトなど、豪華賞品が抽選で最大2,100名様に当たる！

株式会社モンテローザ

株式会社モンテローザ(本社：東京都杉並区、代表取締役：大神輝博)は、日頃のご愛顧に感謝し、2026年6月1日(月)から2026年7月31日(金)までの期間、全国の当社店舗で“お客様大感謝祭”を開催します。

2026年春、新しくなったキリンビール「晴れ風」を当社対象店舗でご注文いただくと、ご当地グルメ5万円相当のカタログギフトなど、最大2,100名様に豪華賞品が当たる抽選にご参加いただけます。（一部店舗を除く）

キリンビール「晴れ風」は麦芽100%の麦の豊かなうまみと、日本産の希少ホップ「IBUKI」が生む爽やかな香りが特長で、「飲みごたえ」と「飲みやすさ」のバランスに優れ、ビール好きのお客様だけでなく、これまでビールをあまり飲んだことのなかったお客様からも好評をいただいています。

また、キリンビール(株)は日本の風物詩を守り、そこに集う人々の笑顔を未来につなげる取り組み「晴れ風ACTION」を行っており、当社もこの取り組みに賛同して、地産地消や地域貢献をテーマに、皆様に笑顔を届けられるよう本キャンペーンを企画いたしました。

キャンペーン１.：当社店舗でキリンビール「晴れ風」を飲んで応募すると豪華賞品が当たる！

■開催内容

(株)モンテローザグループのキリンビール「晴れ風」販売店舗でキリンビール「晴れ風」をご注文いただくと、抽選に参加ができる二次元バーコードをお渡しいたします。

こちらから抽選に参加いただくことで、最大2,100名様に豪華賞品が当たるプレゼントキャンペーンです。

■開催期間

2026年6月1日（月）～2026年7月31日（金）

※応募締切は2026年8月2日（日）まで

■応募方法

１.当社対象店舗でキリンビール「晴れ風」をご注文いただく。

２.付属の応募用二次元バーコードを読み取り、抽選に参加する。

３.その場で抽選結果がわかります。

■賞品

・豪華カタログギフト 5万円相当分＜100名様＞

・キリンビール「晴れ風」 1ケース(350ml缶×24本)＜1,000名様＞

・（株）モンテローザデジタルお食事券 5,000円分＜1,000名様＞

■注意事項

・キリンビール「晴れ風」を1本ご注文ごとに1回応募が可能です。

・応募は20歳以上の方に限らせていただきます。

・店舗の仕入れ状況・販売状況などのやむを得ない事情により、キリンビール「晴れ風」が品切れとなる場合がございます。

・開催期間中であっても、当選者数が上限に達した場合は、本キャンペーンを終了します。

キャンペーン２.：大感謝祭特別メニュー販売

全国の対象店舗でキリンビール「晴れ風」と一緒にお召し上がりいただきたい特別メニューを販売いたします。

販売する大感謝祭特別メニューはブランド・店舗により異なります。

若鶏のアメリカンペッパーBBQチキン

販売ブランド：白木屋・笑笑など

※一部店舗では取り扱い商品が異なります。

販売価格：1,408円（税込）

国産手羽元のUFOチーズチキン

販売ブランド：魚民・目利きの銀次・キタノイチバなど

※一部店舗では取り扱い商品が異なります。

販売価格：1,408円（税込）

メキシカンタコスPIZZA

販売ブランド：千年の宴・山内農場など

※一部店舗では取り扱い商品が異なります。

販売価格：1,408円（税込）

大感謝祭特別メニューは、キリンビール「晴れ風」と同時にご注文いただくと、330円（税込）お得になる大感謝祭セットメニューもご用意しております。

この機会にぜひ、当社店舗でキリンビール「晴れ風」をお楽しみください。

キャンペーン３.：すべての宴会コースの飲み放題でキリンビール「晴れ風」が飲める！

■開催内容

(株)モンテローザグループのキリンビール「晴れ風」販売中の対象店舗で、期間中はすべての宴会コースの飲み放題でキリンビール「晴れ風」をお楽しみいただけます。

■開催期間

2026年6月1日（月）～2026年7月31日（金）

■注意事項

・店舗の仕入れ状況や販売状況などのやむを得ない事情により、キリンビール「晴れ風」が品切れとなる場合がございます。

大感謝祭対象店舗および対象メニュー

760店舗（6月1日現在）

https://prtimes.jp/a/?f=d1046-788-8ada53ddd083ffd5e61998bc55edbf02.pdf

※実施期間中に休業日のある店舗があります。事前にご利用予定店舗の店舗情報をご確認ください。

同時開催：モンテアプリからのPayPay決済限定！PayPayクーポン配信！

■開催内容

モンテアプリからPayPay決済すると、お会計金額に応じて決済金額の3％または5％戻ってくるPayPayクーポンを配信いたします。

■開催期間

2026年6月1日（月）0：00 ～ 2026年7月31日（金）23：59

■付与条件

１.お会計金額1,000円（税込）以上の場合、決済金額の最大3％のPayPayポイントを後日付与

２.お会計金額20,000円（税込）以上の場合、決済金額の最大5％のPayPayポイントを後日付与

■対象店舗

810店舗（6月1日現在）

https://prtimes.jp/a/?f=d1046-788-f48e2303ca03bef03204b8c5323add3b.pdf

※実施期間中に休業日のある店舗があります。事前にご利用予定店舗の店舗情報をご確認ください。

■注意事項

・期間中のPayPayポイントの付与上限は、条件１.と２.それぞれにつき、5,000ポイントです。（出金・譲渡不可）

・条件１.と２.を共に満たしても、ポイントの重複付与はされません。この場合、付与されるポイントの多いクーポンが適用されます。

・事前にPayPayアプリ上で、当社PayPayクーポンの取得が必要です。

・「モンテアプリ」からPayPayで決済いただいた場合のみ、本キャンペーンが適用されます。

・詳しくはPayPayアプリ内のクーポンページをご確認ください。

モンテアプリについて

(株)モンテローザグループの飲食店舗で利用できるお得なクーポンやキャンペーン、最新リリース情報、店舗検索などがチェックできるオールインワンのスマートフォン向けのモバイルアプリです。

随時、新機能が追加され、さらに使いやすくお得にご利用いただけるようになります。

【機能など】

▶フリーワード店舗検索

目的地周辺の店舗が探しやすくなりました。

１タップで地図が表示されるため、お出かけ先でのお店探しが簡単。現在地からお店までの経路や来店予約も可能です。

▶お気に入り店舗登録

お気に入り店舗を登録するとお気に入り店舗で利用できる特別クーポンが配信されます。

▶新規会員登録特典

新規でモンテアプリを会員登録された方に特典クーポンをお送りします。

▶ブランド切り替え

ブランド別で表示を切り替えることが可能になり、ブランドごとの情報が分かりやすく表示されます。

▶アプリ会員限定のクーポンを刷新

ブランド別クーポンの表示と種類が増えました。また、併用可能クーポンが追加され、よりお得にご利用いただけるとともに、クーポンを「使う」ボタンの追加等、視認性と利便性が向上しました。

▶お得なキャンペーンの開催情報のご案内

アプリ会員ならだれでも参加できる“お得なキャンペーン”の開催情報をお届けします。

■「モンテアプリ」ダウンロード方法

下記URLからダウンロードページに遷移します。

iPhoneアプリ

https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id6445909179

Androidアプリ

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.monteroza.app

・「iPhone」は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の登録商標または商標です。

・「Android」は、Google Incの登録商標または商標です。

会社概要

企業名：株式会社モンテローザ

代表者：代表取締役 大神 輝博

所在地：東京都杉並区梅里1-21-15

事業内容：飲食事業を中心とする傘下子会社の経営管理

URL：https://www.monteroza.co.jp/company/profile/?utm_source=prtimes