【お得な4日間！】大阪府大阪市の「白木屋 上新庄南口駅前店」で、4日間限定“半額”セールを実施！
「白木屋」「魚民」「目利きの銀次」などを全国に展開する株式会社モンテローザ（本社：東京都杉並区、代表取締役：大神輝博）は、地域で一番愛される店舗づくりに日々努めてまいりました。日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めて、「白木屋 上新庄南口駅前店」で4日間限定のセールを実施いたします。
お食事メインでも飲み会メインでも、ぜひこの機会にご来店ください！
「白木屋 上新庄南口駅前店」限定！お得な4日間！
開催期間：2026年6月2日（火）～2026年6月3日（水）の2日間
実施内容：店内でお召し上がりの全品半額
開催期間：2026年6月4日（木）～2026年6月5日（金）の2日間
実施内容：店内でお召し上がりの料理全品半額
【ご留意事項】
・別途チャージ料を頂戴いたします。
・宴会コース、食べ放題は半額対象外となります。
・セールご利用時は、クーポン券、割引券、当社お食事券、その他サービス等との併用はできません。
・詳しくは、直接店舗へお問い合わせください。
この機会にぜひ「白木屋 上新庄南口駅前店」でご飲食をお楽しみください。
「白木屋」について
「白」の気品、「木」のぬくもり、「屋」台の賑わいが店名の由来です。 時代のニーズに対応し、単に「お酒を提供する場所」から「楽しい時間と空間を提供する場所」をコンセプトに、元気で明るいお店づくりを目指しています。 豊富なメニューとリーズナブルな価格で多くのお客様に支持され続ける居酒屋です。
ご家族やご友人、同僚の方とのお食事など、様々なシーンでご利用いただけます。
白木屋 上新庄南口駅前店 店舗情報
営業時間：日～木 16：00-23：00
金・土 16：00-3：30
住 所：大阪府大阪市東淀川区端光1-2-5 グルメプラザGRAN・NOR 3階
電話番号：06-6370-5388
席 数：146席
喫 煙 室 ：あり
U R L：https://shop.monteroza.co.jp/detail/829311/