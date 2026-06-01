株式会社キャリアデザインセンター

転職サイト「type」では、「【今日から使える！】新任担当者のための「採用力」強化セミナー ～求人作成から面接まで徹底解説～」を公開いたしました。

■セミナー詳細ページ：

https://info.type.jp/webinar-guide/real/entry/2026061018/(https://info.type.jp/webinar-guide/real/entry/2026061018/)



■タイトル：

【今日から使える！】

新任担当者のための「採用力」強化セミナー ～求人作成から面接まで徹底解説～

■コンテンツ内容：

新任の担当者向けセミナーの第2弾。

現在の採用市況から、実務ですぐに活用できる具体的なノウハウまで徹底解説。

・採用市況

2026年最新の採用市況と、今企業が「選ばれる」ために意識すべきこと

・求人の書き方＆スカウトメールノウハウ

自社の魅力を言語化し、候補者の「会いたい」を引き出す文面作成方法

・面接ノウハウ

「他社ではなく貴社がいい」と思わせる面接基礎

■こんな企業様にオススメです

・採用市場動向を知りたい

・担当になったばかりで採用について知りたい

・中途採用の基本を押さえたい

・他社のやっている事を知りたい

■セミナーエントリーページ：

https://info.type.jp/webinar-guide/real/entry/2026061018/(https://info.type.jp/webinar-guide/real/entry/2026061018/)

【公開中の見逃し配信動画一覧】

内定辞退される企業のNG行動 ～承諾率を上げるポイントを解説～

https://info.type.jp/webinar-guide/archive-0073/

【コンテンツ例】

■面接で転職者はどんな情報が欲しいのか

■内定辞退される企業のNG行動

■他社と差をつける面接のポイント

【その他採用ご担当者様向けセミナー一覧】

https://info.type.jp/webinar-guide/

【セミナーに関するお問い合わせ先】

type／女の転職typeマーケティングチーム

https://info.type.jp/webinar-guide/

03-3560-1622 ※「採用担当者向けのセミナーの件で」とお伝えください

■株式会社キャリアデザインセンター 会社概要

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コーポレートサイト■https://cdc.type.jp/

本社所在地■〒107-0052 東京都港区赤坂 3-21-20 赤坂ロングビーチビル

資本金■5億5866 万円

設 立■1993年7月8日

従業員数■768名（2025年9月30日現在）

代表者■代表取締役社長兼会長 多田 弘實

事業内容■

キャリア転職の専門情報サイト『type』『女の転職type』などの運営

転職フェアの開催

人材紹介事業（厚生労働大臣許可 13-ユ-040429）

質の高い就職活動を情報誌、イベント、情報サイト、人材紹介で支援する『type就活』サービス

パンフレット、ノベルティー採用HP作成などのアウトソーシング事業

IT業界に特化した人材派遣サービス（厚生労働大臣許可 派13-315344）

Webマガジン『エンジニアtype』『Woman type』『20’s type』の企画・編集・運営など、 企業の採用活動をサポートする総合的なソリューションサービスを提供しています。

■【求人掲載に関するお問い合わせ先】

・フォームでのお問い合わせ

「type」URL：https://info.type.jp/toiawaseform/

「女の転職type」URL：https://info.type.jp/woman-toiawaseform/

・お電話でのお問い合わせ

TEL：03-3560-1622

『type』『女の転職type』マーケティングチーム宛

・「type」への求人掲載

URL：https://info.type.jp/engineer-recruitment/

・「女の転職type」への求人掲載

URL：https://woman-type.jp/keisai/

■ 【法人企業様向け公式Facebook 】

・「type」URL：https://www.facebook.com/typejpcl/

・「女の転職type」URL：https://www.facebook.com/wtypejpcl/

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