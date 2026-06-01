【今日から使える！】新任担当者のための「採用力」強化セミナー　～求人作成から面接まで徹底解説～

写真拡大 (全2枚)

株式会社キャリアデザインセンター


転職サイト「type」では、「【今日から使える！】新任担当者のための「採用力」強化セミナー　～求人作成から面接まで徹底解説～」を公開いたしました。



■セミナー詳細ページ：
https://info.type.jp/webinar-guide/real/entry/2026061018/(https://info.type.jp/webinar-guide/real/entry/2026061018/)



■タイトル：


【今日から使える！】


新任担当者のための「採用力」強化セミナー　～求人作成から面接まで徹底解説～



■コンテンツ内容：
新任の担当者向けセミナーの第2弾。


現在の採用市況から、実務ですぐに活用できる具体的なノウハウまで徹底解説。


・採用市況


　2026年最新の採用市況と、今企業が「選ばれる」ために意識すべきこと


・求人の書き方＆スカウトメールノウハウ


　自社の魅力を言語化し、候補者の「会いたい」を引き出す文面作成方法


・面接ノウハウ


　「他社ではなく貴社がいい」と思わせる面接基礎



■こんな企業様にオススメです


・採用市場動向を知りたい


・担当になったばかりで採用について知りたい


・中途採用の基本を押さえたい


・他社のやっている事を知りたい



■セミナーエントリーページ：


https://info.type.jp/webinar-guide/real/entry/2026061018/(https://info.type.jp/webinar-guide/real/entry/2026061018/)



【公開中の見逃し配信動画一覧】



内定辞退される企業のNG行動　～承諾率を上げるポイントを解説～　

https://info.type.jp/webinar-guide/archive-0073/


【コンテンツ例】


■面接で転職者はどんな情報が欲しいのか


■内定辞退される企業のNG行動


■他社と差をつける面接のポイント





【その他採用ご担当者様向けセミナー一覧】


https://info.type.jp/webinar-guide/



【セミナーに関するお問い合わせ先】


type／女の転職typeマーケティングチーム


https://info.type.jp/webinar-guide/


03-3560-1622　※「採用担当者向けのセミナーの件で」とお伝えください




■株式会社キャリアデザインセンター 会社概要


-------------------------------------------------------------------
コーポレートサイト■https://cdc.type.jp/


本社所在地■〒107-0052 東京都港区赤坂 3-21-20 赤坂ロングビーチビル


資本金■5億5866 万円


設 立■1993年7月8日


従業員数■768名（2025年9月30日現在）


代表者■代表取締役社長兼会長 多田 弘實


事業内容■


キャリア転職の専門情報サイト『type』『女の転職type』などの運営


転職フェアの開催


人材紹介事業（厚生労働大臣許可 13-ユ-040429）


質の高い就職活動を情報誌、イベント、情報サイト、人材紹介で支援する『type就活』サービス


パンフレット、ノベルティー採用HP作成などのアウトソーシング事業


IT業界に特化した人材派遣サービス（厚生労働大臣許可 派13-315344）


Webマガジン『エンジニアtype』『Woman type』『20’s type』の企画・編集・運営など、 企業の採用活動をサポートする総合的なソリューションサービスを提供しています。



■【求人掲載に関するお問い合わせ先】


・フォームでのお問い合わせ


「type」URL：https://info.type.jp/toiawaseform/


「女の転職type」URL：https://info.type.jp/woman-toiawaseform/



・お電話でのお問い合わせ


TEL：03-3560-1622


『type』『女の転職type』マーケティングチーム宛



・「type」への求人掲載


URL：https://info.type.jp/engineer-recruitment/


・「女の転職type」への求人掲載


URL：https://woman-type.jp/keisai/



■ 【法人企業様向け公式Facebook 】


・「type」URL：https://www.facebook.com/typejpcl/


・「女の転職type」URL：https://www.facebook.com/wtypejpcl/



■【 法人企業様向け公式X（旧Twitter） 】


・「type」URL：https://twitter.com/typejp_cl


・「女の転職type」URL：https://twitter.com/wtypejp_cl