大正から続く老舗和菓子店【築地ちとせ】の定番商品『天ぷらせんべい』が素材を一から見直し、さらに美味しくなりました。

株式会社シュクレイ

株式会社シュクレイ（代表取締役社⾧:阪本良一 本社:東京都港区）は、老舗和菓子屋【築地 ちとせ】の定番商品『天ぷらせんべい』が、さらに美味しく進化したことをお知らせいたします。

かき揚げの風味と香ばしさを表現した、サクサクとした軽やかな食感を実現。

大正元年、日本各地の選りすぐりの食材が集まる築地で創業した【築地ちとせ】。このたび、創業の原点に立ち返り、⾧年愛され続けてきた定番商品『天ぷらせんべい』の素材を一から見直し、さらに美味しくリニューアルしました。

良質で甘みのある天然えびを厳選。日本三大葱である岩津ねぎを合わせるな ど、素材にこだわりました。かき揚げの風味と香ばしさを表現すべく、駿河湾産桜えび、兵庫県の天然わかめ、北海道産玉ねぎを合わせました。サクサクと軽やかな食感とともに、素材それぞれの旨みが重なり合う、奥行きのある味わいに仕上げました。

◆商品概要

【商 品 名】 天ぷらせんべい

【価 格】 6枚入 810円（税込）

12枚入 1,620円（税込）

【販 売 店】

羽田空港 東京食賓館Eゲート前 [羽田空港第1ターミナル2F]

羽田空港 フードプラザ[羽田空港第2ターミナル3F]

(画像)天ぷらせんべい 12枚入

◆メディア関係者様へ

掲載・取材用のアセット（高解像度画像・商品ロゴ等）を豊富にご用意しております。

また、記事制作や番組収録にあたり、商品サンプルが必要な場合はご相談ください。企画段階のご相談もお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら ＞(https://www.sucrey.co.jp/contact/?utm_source=press_release&utm_medium=pr)

<羽田空港限定パッケージ>

幻想的なマジックアワーを彷彿とさせるデザインが人気！

「天ぷらせんべい」の羽田空港限定パッケージ。 日の出前や日没後の時間帯に見ることができる“マ ジックアワー”とも呼ばれる、幻想的な空を彷彿とさせるデザイン。雲龍紙で空に浮かぶ雲を、箔を上品に入れることで煌めく星を表現しました。18枚入りで個包装なので、空旅の思い出を配るのにぴったりの一品です。

18枚入 2,430円（税込）

※期間限定商品につき、なくなり次第終了

“八丈フルーツレモンの酸味”と“甘みのある天然えび”を楽しむ

＜期間限定＞『天ぷらせんべいれもん塩』も好評発売中!

厳選した、甘みのある良質な天然えびをふんだん に使用。八丈フルーツレモンを使用し爽やかな酸 味が口に広がる一品に仕上げました。口に運ぶ瞬 間からレモンの爽やかな香りがふわりと広がり、 からりと揚げた香ばしいせんべいの音が心地よく 響く一品。甘みのある天然えびとレモンの酸味、 じんわり広がる塩気に、もう一枚とつい手を伸ば さずにはいられない美味しさです。

6枚入 810円（税込）

※期間限定商品につき、なくなり次第終了

◆築地ちとせ 商品のご紹介

・＜期間限定＞ラムネゼリー

夏の風物詩『ラムネ』の味わいを、爽やかな飲む ゼリーに仕立てた期間限定の人気商品。中には、 まるで瓶入りラムネに浮かぶビー玉のような、真 ん丸のラムネボールも入っています。冷蔵庫で冷 やしてお召し上がりくださいませ。

4個入 1,728円（税込）

8個入 3,456円（税込）

※期間限定商品につき、なくなり次第終了

・＜期間限定＞ちとせのわらび餅せとか

愛媛県産の蜜柑「せとか」を使用した甘酸っぱい ピューレを、透明感のある、つるんともちもち食 感のわらび餅で包みました。濃厚でジューシーな 甘みとコクが楽しめる、暑くなるこれからの季節 にぴったりの一品です。

8個入 1,296円（税込）

※期間限定商品につき、なくなり次第終了

・鯛安吉日

縁起の良い鯛の形をした、しっとりフィナンシェ。北海道産小豆を使用した粒あんを練り込み、バターでコクのある上品な甘さに仕上げました。

6個入 1,350円（税込）

12個入 2,700円（税込）

◆ブランド情報

東京の台所、築地。大正元年、食にゆかりの深いこの地で「御菓子司ちとせ」を創業。宮内庁御用達を拝命する等、確かな技で歴史を刻んでまいりました。

築地ちとせのお菓子は日本各地の選りすぐりの食材が集まる築地ならではの新たなお菓子。東京の食文化の粋をお菓子でお楽しみください。

◆店舗情報

・羽田空港東京食賓館Eゲート前[羽田空港第1ターミナル2F]

住所:東京都大田区羽田空港3-3-2

羽田空港第1ターミナル2階出発ロビー東京食賓館Eゲート前

・羽田空港フードプラザ[羽田空港第2ターミナル3F]

住所:東京都大田区羽田空港3-4-2 羽田空港第2ターミナル3階フードプラザ

電話番号:03-5757-0191

◆公式サイト

HP:https://sucreyshopping.jp/tsukijichitose

Instagram:https://www.instagram.com/tsukijichitose_official/

X: https://x.com/tsukijichitose

Facebook: https://en-gb.facebook.com/tsukijichitose/

◆会社概要

＜株式会社シュクレイ＞

設立 :2011 年 12 月 15 日

本社所在地 :東京都港区北青山 1-2-7

展開ブランド:東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、 オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、 レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、 キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、 フィオラッテ、ドローリー、ザ・ドロス 、バニ、ウーフィ、ソルトラ、バニスタ シュシュ、ミリ ミリ