「ぼく、シマエナガ。」コラボレーション　シマエナガランチ 夏～Like Afternoon Tea～　シマエナガのサマーバカンス・アフタヌーンティー風ランチ

株式会社京王プラザホテル札幌「ぼく、シマエナガ。」コラボレーション シマエナガランチ夏～Like Afternoon Tea～

京王プラザホテル札幌(https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/)（代表取締役社長 本田敏人）では、SNSフォロワー総合計85万人「ぼく、シマエナガ。」とコラボレーションし、北海道の代表的なシンボルの野鳥「シマエナガ」をモチーフにした、まるでアフタヌーンティーのようなオリジナルメニュー「シマエナガランチ夏～Like Afternoon Tea～」を2026年6月17日～2026年9月25日の期間限定で販売いたします。

SNSフォロワー総合計は85万人！「ぼく、シマエナガ。」とのコラボレーション

詳細を見る :https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/restaurants/rest/detail_1664.html

当社はこれまで北海道を代表する愛らしい野鳥「シマエナガ」をモチーフとした、コンセプトルームの販売、ホテルで出た廃材をアップサイクルしたオブジェのギャラリー展示、SDGs を学ぶワークショップの開催など数多くの企画を展開し、“シマエナガホテル”として多くの皆様に親しまれてまいりました。

2025年春からは、SNSフォロワー数合計85万人「ぼく、シマエナガ。」とのコラボレーションで、北海道の季節の移ろいを野鳥シマエナガと共に皆様にお楽しみいただける特別なランチを展開し、大変ご好評いただいてまいりました。

今回は鮮やかなマリンブルーをテーマカラーにした「シマエナガのサマーバカンス・アフタヌーンティー風ランチ」。きらきらと輝く海で浮き輪を付けてぷかぷかとはしゃいだり、ビーチチェアで優雅に日光浴を楽しんだり…サマーバカンスを満喫するシマエナガたちのキュートな姿に、思わず笑みがこぼれる事間違いなし。

心地よい解放感あふれる空間でシマエナガに癒されながら、ご友人や大切な方との記念日や、夏の思い出の１ページにふさわしい、涼やかな至福のひと時をお過ごしください。

期間：2026年6月17日(水)～2026年9月25日(金) （※8月13日～15日除く）

時間：11：30～（L.O 14：30)

料金：おひとり様 5,000円（税・サービス料込み）ドリンクバー付き

場所：京王プラザホテル札幌 22階 ペガサス

※2日前までに要予約 1日30食の限定販売

「ぼく、シマエナガ。」について

写真家「やなぎさわ ごう」さんが運営する、シマエナガの魅力を発信し続けるSNSアカウント。北海道にしかいない雪の妖精シマエナガに魅せられ、冬になるとほぼ毎日シマエナガを撮影しているそうです。SNSのフォロワー総合計は85万人！(2026年6月現在) 日本一(自称) のシマエナガグッズコレクター。

座右の銘は「かわいいは正義」。

X: https://twitter.com/daily_simaenaga

Instagram: https://www.instagram.com/boku_shimaenaga/

メニュー紹介

コンセプト

鮮やかなマリンブルーをテーマカラーにした「シマエナガのサマーバカンス・アフタヌーンティー風ランチ」。都会の喧騒を忘れ、シマエナガと一緒に涼やかな海辺のバカンスへ出かけませんか？

スペシャルドリンク

・ブルーキュラソー・ソーダ

真夏の海をそのまま閉じ込めたような爽快感あふれるノンアルコールカクテルです。

ブルーキュラソー・ソーダセイボリー

・アワビとジュンサイのゼリー仕立てのテリーヌ

アサリのエキュームを添えて

・タコと彩り野菜のタブレ

・冷製スープの女王"ビシソワーズ”

・ジャンボンメロン

ブルーを基調とした透明感あふれる爽やかなラインナップメインディッシュ

・ミニロコモコ丼

・ハワイアンガーリックシュリンプ

・冷製カッペリーニ ガスパチョソースで

常夏気分を盛り上げる夏の味わいを楽しめるメニューデセール

アクリルBOXの上ではシマエナガたちが夏を満喫中！パインゼリーの海に浮き輪で浮かぶ姿や、日光浴する日焼けしたシマエナガの姿は、食べるのが勿体ないほどの可愛らしさ！卵型の器をそっと開けると ぷるぷるのココナッツプリンの中からシマエナガグミが顔を出します。

サマーバカンスを満喫する"日焼けシマエナガ"も！？

アクリルボックスデセール

・ぷかぷか浮かぶシマエナガとパインゼリー

・オワゾー・オ・プリュマージュ・ブロンゼ

・マンゴーとココナッツのプリンシマエナガの

ミルクゼリーを忍ばせて

アシェットデセール

・ヨーグルトクリームと桃のベリーヌ

・ぱちぱちキャンディのチョコミントケーキ

・ココナッツジュースに見立てたチョコレート

・ライチ風味のマカロン

清涼感あふれる夏らしいスイーツが勢ぞろい

今回のシマエナガランチは、期間限定で当ホテル最上階22階ペガサスへと舞台を移します。

札幌の街並みを眼下に眺めながら心地よい光が差し込む開放感あふれる空間で、シマエナガに癒されながら、ご友人や大切な方との夏の思い出の１ページにふさわしい至福のひとときをお過ごしください。

京王プラザホテル札幌は今後も様々な取り組みを通じてホテルに滞在する方に北海道の豊かな自然や生き物へ想いを馳せていただく機会を創出してまいります。シマエナガと過ごす、四季の移ろいをお楽しみいただければ幸いです。

京王プラザホテル札幌について

京王プラザホテル札幌（外観）

京王プラザホテル札幌（https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/ ）は、1982年に北海道札幌市で開業したシティホテルです。486室の客室と、6つのレストラン・バー、パティスリーショップのほか、直営のフィットネスクラブがございます。

豊かな自然と都会が織りなす札幌で、一人ひとりのゲストを真心こめてお迎えします。

宿泊施設という概念に捉われず、憩い・娯楽・交流など多様な機能を果たす都市空間の＜広場＞として、日々の暮らしに寄り添うホテルを目指しています。