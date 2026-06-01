誕生から55年を迎える、乳性炭酸飲料「愛のスコール」がシナモロールと期間限定でコラボレーション！

南日本酪農協同株式会社(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664839

南日本酪農協同株式会社（本社：宮崎県都城市、代表取締役社長 百丸 俊昭）は、誕生から55年を迎える乳性炭酸飲料「愛のスコール」と、株式会社サンリオ（本社：東京都）の人気キャラクター「シナモロール」がコラボレーションした4種類のオリジナルデザインのスコールPET500mlを全国で数量限定販売します。

また、55周年キャンペーンとして、抽選で550名様に、スコール(ハート)シナモロールのオリジナルグッズが当たる「GO!GO!スコールキャンペーン」を実施。応募者全員に6月～8月の期間中、毎月替わるスコール(ハート)シナモロールオリジナルデザインのスマートフォン用壁紙をプレゼント！

キャンペーンの参加は、対象のスコールPET500mlを買って、レシートを撮ってDairy公式LINEよりご応募ください。

「スコールを飲んでシナモロール グッズを当てよう！GO!GO!スコールキャンペーン」は6月2日から8月31日まで。詳しくはキャンペーンサイトをチェック。シナモロールデザインのスコールPET500mlのお求めは、全国のスーパーマーケット等の量販店、一部のコンビニエンスストアにて。

■キャンペーン名

スコールを飲んでシナモロール グッズを当てよう！

GO!GO!スコールキャンペーン

■応募期間

2026年6月2日（火）10:00～8月31日（月）17:00

※レシート有効期間

■対象商品

スコール PET500ml (JANコード：4902986 556754)

※コラボレーションパッケージ、通常パッケージいずれも対象。

■応募方法

Dairy公式LINEアカウント（ https://page.line.me/926fxzqe ）の友だち追加、

公式LINEのリッチメニューから「応募はこちら！」をクリック。

レシート画像を登録して応募完了。

スコール PET500mlキャンペーンサイトはこちら（https://dairy-milk-cp.com/skal-campaign2026/）

■賞品

・ぎゅっとしてクッション：50名様

・なかよし(ハート)美濃焼セット：100名様

・いっしょにおでかけトート：400名様

・月替わりオリジナルスマホ壁紙：応募者全員

※6～8月のキャンペーン期間中

ぎゅっとしてクッションなかよし(ハート)美濃焼セットいっしょにおでかけトート月替わりオリジナルスマホ壁紙

■お問い合わせ

南日本酪農協同株式会社 営業企画部

TEL：0986-23-3457

受付時間：9:00～17:00

※土日祝日、8月12日～8月14日を除く