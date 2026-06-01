【雫石プリンスホテル】地域の恵みを、旅の思い出に。「生活応援・地域応援」宿泊プラン販売

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

雫石プリンスホテル(所在地：岩手県岩手郡雫石町高倉温泉、雫石地区総支配人：長澤 浩司)では、2026年6月より、7月開始予定のいわて旅割キャンペーンに先駆けた期間限定企画として、「生活応援・地域応援」特典付き宿泊プランを販売いたします。旅行需要の高まりが期待される一方、キャンペーン開始前の“旅行控え”も想定される中、本企画では「旅を通じて地域を元気に」をテーマに、地元食材や契約農家の恵みを宿泊特典としてご提供。ご宿泊いただくお客さまへ、雫石や岩手ならではの魅力をお届けします。特典は期間ごとに内容を変え、地域とのつながりを感じていただける3つの企画をご用意。地元生産者や地域資源との連携を通じ、旅先だからこそ出会える体験や食の魅力を発信していきます。今後も、岩手・雫石ならではの自然、食、文化を活かした企画を通じて、地域活性化と観光需要の創出に取り組んでまいります。

新緑を迎える雫石プリンスホテル雫石町の特産品や契約農家さんのお米などをご提供

地域の“おいしい応援”を、旅のきっかけに。

〔お土産付き 生活応援・地域応援宿泊プラン♪〕

【期間】 2026年6月5日（金）～7月17日（金）

【内容】 1泊2食付き \9,300～\10,300 期間限定のお土産付き。

※税込 別途入湯税\150 休前日料金あり

雫石町特産の「なたね油」のほか、町内の契約米農家〔砂壁精米舎〕さまの育てた岩手県産ブランド米 「銀河のしずく」。そのお米を使用したホテルオリジナル「玄米グラノーラ」をご用意しております。

お土産付き 生活応援・地域応援宿泊プラン

雫石町福祉作業所「かしわの郷」で製品化される菜種油第1弾 雫石町特産「なたね油」

対象期間：2026年6月第2週～3週

（6月8日～21日）

雫石町で丁寧に生産された特産の「菜種油」を、

プレゼント。地域の食文化や素材の魅力を、ご家庭でも楽しんでいただける内容です。

（４５０g 1名さまに1本）

第2弾 オリジナルグラノーラ

対象期間：2026年6月第4週～7月1週

（6月22日～7月5日）

プリンスホテル契約農家が育てた岩手県産ブランド米「銀河のしずく」を使用した、オリジナルグラノーラを特典としてご用意。朝食や軽食として楽しめる、ホテルオリジナルの地域発信商品です。（100g １名さまに1個）

雫石町の酒蔵「菊の司酒造」でつくられた酒粕を使用第3弾 ブランド米「銀河のしずく」

対象期間：2026年7月第2週～3週

（7月6日～17日）

町内契約農家さまが丹精込めて育てた、岩手県産ブランド米である「銀河のしずく」を、特典としてお渡しいたします。岩手の豊かな自然と生産者の想いを感じていただける内容です。

（300g 1名さまに1個）

地域とともに、旅の価値をつくる

雫石プリンスホテルでは、地元生産者や地域資源との連携を通じ、旅先だからこそ出会える体験や食の魅力を発信しています。今後も、岩手・雫石ならではの自然、食、文化を活かした企画を通じて、地域活性化と観光需要の創出に取り組んでまいります。