【雫石プリンスホテル】地域の恵みを、旅の思い出に。「生活応援・地域応援」宿泊プラン販売
雫石プリンスホテル(所在地：岩手県岩手郡雫石町高倉温泉、雫石地区総支配人：長澤 浩司)では、2026年6月より、7月開始予定のいわて旅割キャンペーンに先駆けた期間限定企画として、「生活応援・地域応援」特典付き宿泊プランを販売いたします。旅行需要の高まりが期待される一方、キャンペーン開始前の“旅行控え”も想定される中、本企画では「旅を通じて地域を元気に」をテーマに、地元食材や契約農家の恵みを宿泊特典としてご提供。ご宿泊いただくお客さまへ、雫石や岩手ならではの魅力をお届けします。特典は期間ごとに内容を変え、地域とのつながりを感じていただける3つの企画をご用意。地元生産者や地域資源との連携を通じ、旅先だからこそ出会える体験や食の魅力を発信していきます。今後も、岩手・雫石ならではの自然、食、文化を活かした企画を通じて、地域活性化と観光需要の創出に取り組んでまいります。
新緑を迎える雫石プリンスホテル
雫石町の特産品や契約農家さんのお米などをご提供
地域の“おいしい応援”を、旅のきっかけに。
〔お土産付き 生活応援・地域応援宿泊プラン♪〕
【期間】 2026年6月5日（金）～7月17日（金）
【内容】 1泊2食付き \9,300～\10,300 期間限定のお土産付き。
※税込 別途入湯税\150 休前日料金あり
雫石町特産の「なたね油」のほか、町内の契約米農家〔砂壁精米舎〕さまの育てた岩手県産ブランド米 「銀河のしずく」。そのお米を使用したホテルオリジナル「玄米グラノーラ」をご用意しております。
お土産付き 生活応援・地域応援宿泊プラン
雫石町福祉作業所「かしわの郷」で製品化される菜種油
第1弾 雫石町特産「なたね油」
対象期間：2026年6月第2週～3週
（6月8日～21日）
雫石町で丁寧に生産された特産の「菜種油」を、
プレゼント。地域の食文化や素材の魅力を、ご家庭でも楽しんでいただける内容です。
（４５０g 1名さまに1本）
第2弾 オリジナルグラノーラ
対象期間：2026年6月第4週～7月1週
（6月22日～7月5日）
プリンスホテル契約農家が育てた岩手県産ブランド米「銀河のしずく」を使用した、オリジナルグラノーラを特典としてご用意。朝食や軽食として楽しめる、ホテルオリジナルの地域発信商品です。（100g １名さまに1個）
雫石町の酒蔵「菊の司酒造」でつくられた酒粕を使用
第3弾 ブランド米「銀河のしずく」
対象期間：2026年7月第2週～3週
（7月6日～17日）
町内契約農家さまが丹精込めて育てた、岩手県産ブランド米である「銀河のしずく」を、特典としてお渡しいたします。岩手の豊かな自然と生産者の想いを感じていただける内容です。
（300g 1名さまに1個）
地域とともに、旅の価値をつくる
雫石プリンスホテルでは、地元生産者や地域資源との連携を通じ、旅先だからこそ出会える体験や食の魅力を発信しています。今後も、岩手・雫石ならではの自然、食、文化を活かした企画を通じて、地域活性化と観光需要の創出に取り組んでまいります。