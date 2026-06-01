ecotasコンポスト、東京大学大学院農学生命科学研究科 古橋賢一准教授が技術顧問に就任 - 全国展開にあわせ、家庭用コンポストのにおい、利便性に技術面から取り組む

グリービズ株式会社

グリービズ株式会社（本社：東京都杉並区、代表取締役：中野大河、以下「当社」）はこのたび、ecotasコンポストの堆肥化技術の研究開発に関する技術指導を目的として、東京大学大学院農学生命科学研究科 准教授 古橋賢一先生と技術顧問契約を締結いたしました。

ecotasコンポストは、都市部の暮らしの中でも無理なく続けやすい、バッグ型のコンポストサービスです。

コンパクトなバッグ設計、通気・保温構造、独自配合の基材、使い切れない堆肥の回収サービスなどを通じて、初めての方でも取り入れやすいコンポスト体験を提供しています。

一方で、家庭用コンポストの継続利用においては、季節による発酵状態の変化、投入物の違いによる分解速度のばらつき、においへの不安など、生活者がつまずきやすい課題も存在します。

こうした課題に対し、当社では、より実用性の高い基材設計や堆肥化プロセスの改善を進めるため、バイオマス利活用や有機肥料・資源循環に関する知見を有する古橋先生の技術的な助言を受けることといたしました。

今後は、ecotasコンポストの基材設計や堆肥化プロセスについて、実用面と技術面の両面から検討を深め、都市生活者にとってより続けやすく、安心して使いやすいプロダクト・サービスへと改善を進めてまいります。

東京大学大学院農学生命科学研究科 古橋賢一准教授 コメント

生ごみの堆肥化は、家庭から出るバイオマスを暮らしの中で循環させる実践として意義がある取り組みです。

ecotasが目指す、都市生活の中でも無理なく続けられる仕組みには大きな可能性があると感じています。

今後、基材や堆肥化プロセスに関する技術的な観点から助言を行い、より扱いやすく、継続しやすいサービスづくりに貢献できればと思います。

グリービズ株式会社 代表取締役 （東京大学農学部 農業経済学専修卒）中野大河 コメント

ecotasは、特別なことをしなくても、日々の暮らしの中で自然と循環が生まれる社会を目指して取り組んできました。

今回、母校の先輩でもある古橋先生に技術顧問としてご参画いただくことで、ecotasが大切にしてきた「続けやすさ」や「暮らしへのなじみやすさ」を、技術面からさらに高めていけると考えています。

今後も、都市で無理なく続けられるコンポストのかたちを磨いてまいります。



古橋賢一准教授について

東京大学大学院農学生命科学研究科 准教授。生物・環境工学専攻、生物機械工学研究室に所属。

バイオマスの資源循環、バイオ燃料化、有機肥料化に関する研究を実施している。

ecotasコンポストについて

ecotasコンポストは、はじめてでも使いやすいサポート付コンポストバッグです。

コンパクトなサイズ設計、通気・保温構造、独自配合の基材、堆肥回収サービス、LINE相談サポートなどを通じて、都市部でも気軽に続けやすいコンポスト体験を提供しています。



これまで関東エリア限定でご提供しておりましたが、5月1日より全国でご購入いただけるようになりました。

https://ecotas-compost.com/

会社概要

・会社名：グリービズ株式会社

・代表者：中野 大河

・所在地：東京都杉並区

・事業内容：ecotasコンポストの開発・販売 ほか

・お問い合わせ：info@greeviz.com