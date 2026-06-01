モースマイクロ、長距離IoTの普及を加速する高出力Wi-Fi HaLowモジュール「MM8108-M20」を発表

Morse Micro PTY. LTD.

2026年6月1日

<<報道資料>>

Morse Micro PTY. LTD.



Wi-Fi HaLowチップベンダーの世界的リーダーであるモースマイクロ(https://www.morsemicro.com/ja/)（Morse Micro PTY. LTD.、本社：オーストラリア・ニューサウスウェールズ州）は、米国およびカナダの製品開発チームが長距離・低消費電力のWi-Fi HaLowデバイスをより迅速に市場投入できるよう設計された高出力Wi-Fi HaLowモジュール「MM8108-M20」を発表しました。

写真：高出力Wi-Fi HaLowモジュール「MM8108-M20」

モースマイクロの第2世代Wi-Fi HaLowシステムオンチップ（SoC）であるMM8108をベースにしたMM8108-M20は、18.5 mm × 14 mmというコンパクトで完全に統合されたモジュールに、サブGHz帯のWi-Fi接続機能を実現しています。 902～928 MHz帯向けに設計されたこのモジュールは、1、2、4、8 MHzのチャネル帯域幅に対応しており、製品開発者は様々なアプリケーションにおいて通信距離、スループット、消費電力を最適化できる柔軟性を得られます。

MM8108-M20は、モースマイクロのWi-Fi HaLowシリコン、最大28.5 dBmの送信出力電力を提供する外部高出力増幅器、および北米市場の902～928 MHz帯に調整された表面弾性波（SAW）フィルタを組み合わせています。 これらの機能強化により、従来のWi-Fiでは不十分な環境向けに接続デバイスを開発する製品チームに対し、強力な長距離性能、優れた受信感度、そして迅速な統合を実現するよう設計されています。

モースマイクロの共同創業者兼CEOであるマイケル・デニル（Michael De Nil）は、次のように述べています。「MM8108-M20は単なる新しいモジュールではなく、Wi-Fi HaLowエコシステムをさらに加速させます。第2世代のシリコンを高出力かつ組み込みに対応した形状で提供することで、モジュールパートナー、OEM、およびその他の組み込み製品チームが開発を加速させ、複雑さを軽減し、長距離IoT製品をより自身を持って市場に投入できるよう支援します」



MM8108-M20は、Wi-Fi HaLowの大規模な導入を容易にするというモースマイクロの戦略における重要な一歩となります。MM8108 SoCが次世代IoT接続のためのシリコン基盤を提供する一方で、MM8108-M20はその性能を、OEM、ODM、設計会社、および組み込み開発者向けのコンパクトで量産対応のモジュールプラットフォームへと変換させます。

FCC/IC認証を取得したMM8108-M20は、監視カメラやアクセスポイントなどのアプリケーションに最適です。8 MHzの帯域幅で最大43.3 MbpsのシングルストリームPHYレートをサポートし、USB 2.0 High-Speed、SDIO 2.0、SPIに対応した柔軟なホストインターフェースを備えています。これにより、製品開発チームはWi-Fi HaLowを組み込みプラットフォームやアーキテクチャに容易に統合できるようになります。



●供給状況について

MM8108-M20-USは、モースマイクロの認定モジュールパートナー向けにサンプル出荷がすでに開始されています。詳細については、sales@morsemicro.com までお問い合わせください。

●モースマイクロについて

モースマイクロはWi-Fi HaLowファブレス半導体のリーダー企業であり、数多くの賞を受賞した技術によりモノのインターネット（IoT）の接続性を変革します。同社は、シドニーに本社を置き、米国、台湾、中国、インド、日本、英国に海外オフィスを構えており、次世代の長距離・低消費電力Wi-Fi HaLowソリューションの普及を推進しています。当社の第一世代MM6108と最新発表のMM8108チップは、市場の中で最速、最小サイズ、最低消費電力、最長伝送距離を持つWi-Fi HaLow接続を提供するチップの一つです。

モースマイクロのWi-Fi HaLowテクノロジーは、接続されたデバイスが従来のWi-Fiネットワークの10倍の通信距離、100倍の面積をカバーし、世界的に留まることを知らない勢いで普及しています。この躍進は、スマートホーム、産業オートメーション、スマートシティなど、さまざまな分野におけるIoT接続を変革させています。詳細は、https://www.morsemicro.com/ja/ をご覧ください。



以上