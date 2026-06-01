マンダリン オリエンタル 東京、クリストフルとのコラボレーションによる「マルメゾン・リヴィエラ」アフタヌーンティーを数量限定で提供

マンダリン・オリエンタル東京株式会社マンダリン オリエンタル 東京、クリストフルとのコラボレーションによる「マルメゾン・リヴィエラ」アフタヌーンティー

2026年6月29日から9月23日までの期間限定で、マンダリン オリエンタル 東京は、フランスの老舗メゾン「クリストフル」とのコラボレーションによる、プレミアムアフタヌーンティーを数量限定でご提供いたします。

オリエンタルラウンジにて、南仏リヴィエラに着想を得たクリストフルの新コレクション「マルメゾン・リヴィエラ」のテーブルウェアを使用したプレミアムアフタヌーンティーが登場。東京にいながら、南仏リゾートのような明るく華やかな雰囲気をお楽しみいただけます。本プレミアムアフタヌーンティーは窓側席を確約し、日本橋の景色を眺めながら、ゆったりとしたひとときをお過ごしいただけます。

オリエンタルラウンジ

1830年にパリで創業したクリストフルは、銀器の卓越した技術と洗練されたコレクションで世界的に知られるメゾンです。「暮らしの芸術（The Art of Living）」を体現しながら、テーブルを彩り、大切な人と過ごす時間に美しさと喜びをもたらしてきました。約2世紀にわたり、著名なアーティストやデザイナー、そして世界中のラグジュアリーブランドと協働し、伝統を大切にしながらも現代に調和するスタイルを提案し続けています。伝統と革新を大切にするその在り方は、マンダリン オリエンタルのおもてなしにも重なります。

「マルメゾン・リヴィエラ」のテーブルウェア

エグゼクティブ ペストリーシェフのファビアン マルタンが手がける本アフタヌーンティーは、クリストフルの「マルメゾン・リヴィエラ」コレクションと南仏リヴィエラの華やかな暮らしを背景に、フランスの美学と日本の季節感を取り入れてご用意しました。

リヴィエラの味わいと日本の旬の食材を取り入れ、マンゴーやレモンをはじめとした爽やかな柑橘の風味と香りを引き立てたスイーツやセイボリーを、クリストフルのテーブルウェアとともにご堪能いただけます。 また、ティーソムリエが厳選した20種類以上の紅茶やコーヒーのフリーフローに加え、本アフタヌーンティー限定の爽やかなサマーモクテルもご用意しております。

数量限定「マルメゾン・リヴィエラ」アフタヌーンティーオリエンタルラウンジの窓側席

マンダリン オリエンタル 東京 総支配人 デイヴィッド コラスは、次のように述べています。「マンダリン オリエンタル 東京とクリストフルは、培われてきた技と伝統を大切にし、お客さまに特別なひとときをお届けするという想いを共有しています。本コラボレーションを通じて、フランスの暮らしの美学と東京らしさを融合させ、洗練された心華やぐ夏のひとときをお届けできますことを、大変嬉しく存じます。」

この夏、マンダリン オリエンタル 東京では、本アフタヌーンティーに加え、日本橋の文化や美食、ウェルネス体験などをお楽しみいただける季節限定の宿泊プランもご用意しております。東京の夏をより豊かにご満喫いただける多彩な体験は、公式ウェブサイト(https://www.mandarinoriental.com/ja/tokyo/nihonbashi)にてご覧いただけます。

【アフタヌーンティー概要】

提供期間：2026年6月29日 ― 9月23日

営業時間：11:00～18:00

料金：10,780円

窓際席確約・数量限定にてご提供いたします。

※料金には消費税が含まれており、別途15％のサービス料を申し受けます。

【ご予約・お問い合わせ】

マンダリン オリエンタル 東京

お電話: 03-3270-8188

公式ウェブサイトはこちら(https://www.mandarinoriental.com/ja/tokyo/nihonbashi/dine/oriental-lounge)

クリストフルについて

1830年フランス・パリに創業した「Christofle（クリストフル）」は、フランス国王ルイ・フィリップやナポレオン３世の時代から、王家御用達として世界の王族・貴族に多くに銀器を納めたフランスを代表するシルバースミス。食卓の芸術品として広く知られ、パリ・ルーブル美術館、オルセー美術館、パリ装飾美術館などにも数々の作品が展示されています。フランスの食卓芸術であるアール・ド・ヴィーヴルを形にして、人々の生活にゆとりと潤いと与える商品や世界観を発信。世界各国の大使館、公邸、一流ホテルやレストランでも愛用されています。「Christofle」では、カトラリーなどのテーブルウェアを中心に、ホームデコレーション、バーウェア、ジュエリー、ベビー商品などライフスタイルに輝きを添える最高級シルバーウェアを展開。大切な方へのギフトにも最適なギフト商品も多数取り揃えています。

マンダリン オリエンタル 東京について

マンダリン オリエンタル 東京は、その先進的なデザインと、数々の受賞歴を誇る「おもてなし」精神に満ちたサービスにより、東京を代表する洗練されたラグジュアリーの象徴としての地位を確立しております。東京の歴史と文化の中心地ともいえる日本橋エリアに位置し、現代的でありながら、時代を超越した建築の美しさを備えた、マンダリン オリエンタル ホテル グループにとっての国内１号店です。シーザー・ペリが設計を手掛けた高層ビル「日本橋三井タワー」内に位置する当館には、贅を尽くした全179室の客室とスイートルーム、12軒のレストランとバー、数々の賞を受賞しているスパを備えております。館内からは壮大な東京のスカイラインを一望いただけ、隣接する日本の重要文化財「三井本館」には、格式に溢れた宴会場や会議施設を各種ご用意しております。