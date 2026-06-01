テレビアニメ『春夏秋冬代行者 春の舞』のトレーディンググリッター缶バッジ、キービジュアル F3号キャンバスボードなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてテレビアニメ『春夏秋冬代行者 春の舞』の商品8種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ(本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成)は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてテレビアニメ『春夏秋冬代行者 春の舞』の商品の受注を5月26日（火）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/2058?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼トレーディンググリッター缶バッジ

花葉雛菊、姫鷹さくら、葉桜瑠璃、葉桜あやめ、祝月撫子、阿左美竜胆、寒椿狼星、寒月凍蝶のイラストをグリッター加工を施した缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \4,840(税込)

種類 ：全8種

サイズ：(約)直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼キービジュアル F3号キャンバスボード

※画像は「花葉雛菊＆姫鷹さくら キービジュアル F3号キャンバスボード」を使用しております。

花葉雛菊、姫鷹さくら、葉桜瑠璃、葉桜あやめ、祝月撫子、阿左美竜胆、寒椿狼星、寒月凍蝶のキービジュアルをキャンバスボードに仕上げました。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \5,500(税込)

種類 ：全4種(花葉雛菊＆姫鷹さくら、葉桜瑠璃＆葉桜あやめ、祝月撫子＆阿左美竜胆、寒椿狼星＆寒月凍蝶)

サイズ：F3号(27.3×22cm)

素材 ：木材、化繊

▼特大アクリルスタンド

※画像は「花葉雛菊&姫鷹さくら 特大アクリルスタンド」を使用しております。



花葉雛菊、姫鷹さくら、葉桜瑠璃、葉桜あやめ、祝月撫子、阿左美竜胆、寒椿狼星、寒月凍蝶のイラストを特大サイズのアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,300(税込)

種類 ：全４種(花葉雛菊&姫鷹さくら、葉桜瑠璃&葉桜あやめ、祝月撫子&阿左美竜胆、寒椿狼星&寒月凍蝶)

サイズ：本体：(約)25.2×18.6cm 台座：(約)12.8×4.4cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼パーツ付きBIGアクリルスタンド

※画像は「花葉雛菊 パーツ付きBIGアクリルスタンド」を使用しております。



花葉雛菊、姫鷹さくら、葉桜瑠璃、葉桜あやめ、祝月撫子、阿左美竜胆、寒椿狼星、寒月凍蝶のイラストをパーツ付きのBIGなアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全8種(花葉雛菊、姫鷹さくら、葉桜瑠璃、葉桜あやめ、祝月撫子、阿左美竜胆、寒椿狼星、寒月凍蝶)

サイズ：本体：(約)11.6×11.3cm 名前パーツ：(約)7.2×2.6cm 台座：(約)11.5×3cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼ホログラム缶バッジ3個セット

※画像は「花葉雛菊 ホログラム缶バッジ3個セット」を使用しております。



花葉雛菊、姫鷹さくら、葉桜瑠璃、葉桜あやめ、祝月撫子、阿左美竜胆、寒椿狼星、寒月凍蝶のイラスト、ちびキャライラストをホログラム加工を施した缶バッジ3個セットに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,815(税込)

種類 ：全8種(花葉雛菊、姫鷹さくら、葉桜瑠璃、葉桜あやめ、祝月撫子、阿左美竜胆、寒椿狼星、寒月凍蝶)

サイズ：(約)直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼A3マット加工ポスター

※画像は「花葉雛菊 A3マット加工ポスター」を使用しております。



花葉雛菊、姫鷹さくら、葉桜瑠璃、葉桜あやめ、祝月撫子、阿左美竜胆、寒椿狼星、寒月凍蝶のイラストを、A3サイズのマットコート紙を使用したポスターに仕上げました。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \880(税込)

種類 ：全8種(花葉雛菊、姫鷹さくら、葉桜瑠璃、葉桜あやめ、祝月撫子、阿左美竜胆、寒椿狼星、寒月凍蝶)

サイズ：A3

素材 ：マットコート紙

▼75mmオーロラ缶バッジ

※画像は「花葉雛菊 75mmオーロラ缶バッジ」を使用しております。



花葉雛菊、姫鷹さくら、葉桜瑠璃、葉桜あやめ、祝月撫子、阿左美竜胆、寒椿狼星、寒月凍蝶のイラストをオーロラ加工を施した缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \770(税込)

種類 ：全8種(花葉雛菊、姫鷹さくら、葉桜瑠璃、葉桜あやめ、祝月撫子、阿左美竜胆、寒椿狼星、寒月凍蝶)

サイズ：(約)直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼Ani-Frame2枚セット

※画像は「花葉雛菊 Ani-Frame2枚セット」を使用しております。



花葉雛菊、姫鷹さくら、葉桜瑠璃、葉桜あやめ、祝月撫子、阿左美竜胆、寒椿狼星、寒月凍蝶のイラストをインスタントカメラで撮影したようなデザインのイラストカード2枚セットに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

※「Ani-Frame」はインスタントカメラで撮影したようなフレーム(枠)デザインを施したAMNIBUSのオリジナルイラストカードシリーズです。

▽仕様

価格 ：各 \385(税込)

種類 ：全8種(花葉雛菊、姫鷹さくら、葉桜瑠璃、葉桜あやめ、祝月撫子、阿左美竜胆、寒椿狼星、寒月凍蝶)

サイズ：(約)86×50mm

素材 ：紙

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/2058?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

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担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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