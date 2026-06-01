「株式会社オーレオンスペースシステムズ」J-KISS型新株予約権によるエンジェルラウンドの資金調達を実施

株式会社オーレオンスペースシステムズ

深宇宙資源開発スタートアップの株式会社オーレオンスペースシステムズ（本社：東京都、代表取締役：若元、以下「オーレオン」）は、J-KISS型新株予約権によるエンジェルラウンドの資金調達を完了したことをお知らせします。

株式会社オーレオンスペースシステムズについて

「太陽系全体で資源を活用する時代を作る。」

これがオーレオンの目指す世界です。

私たちのビジョンは、「人類の第2の月を作る」ことです。月に行くのではなく、小惑星を人類の手の届く位置に輸送し宇宙で貴重な資源（炭素・水・金属）を安定的に届けることで、人類の活動領域を太陽系全体へと広げます。

そのために開発しているのが質量推進システムです。小惑星の物質を推進力に変えるため地球から推進剤を持参する必要がありません。これはロケット方程式の壁を根本から取り除き、深宇宙での大質量輸送を初めて商業的に成立させる可能性を持ちます。

2025年11月に基礎技術の日本国内特許を出願し、一般社団法人SPACETIDEが主催する将来の宇宙ユニコーン企業創出プログラム「S-Booster 2025」への採択、技術関連企業との技術パートナーシップ締結、欧州宇宙資源イノベーションセンター（ESRIC）が主催する「Start-up Support Programme 第6期（SSP6）」に選出されるなど、創業からわずか半年余りで着実に開発基盤を構築してきました。

資金の背景

今回の資金調達で質量推進システムの原理実証、開発体制および技術パートナー企業との連携構築、小惑星周りの国際合意形成を含めた欧州・国内ネットワークの拡充を加速します。

技術・人材パートナーを募集しています

オーレオンは現在、以下の分野で連携いただける方・企業を探しています。

マスドライバー関連技術の研究・設計の経験を持つエンジニア

深宇宙ミッションの経験者

宇宙・防衛・産業機械分野の技術パートナー企業

深宇宙資源開発というフロンティアに挑戦したい方は、ぜひご連絡ください。

当社メッセージ

この度、小惑星資源開発を目指す企業として国内初の資金調達を実施しました（当社調べ）。

今回の調達を機に技術実証とチーム構築と国際連携を加速してまいります。

質量推進システムという独自技術の実証と太陽系全体での資源活用という新たな時代を切り開いていくために、深宇宙技術の知見を持つエンジニアやインフラ構築に興味を持つ企業の方々との出会いを心待ちにしています。

会社概要

社名：株式会社オーレオンスペースシステムズ

設立：2025年10月

事業内容：深宇宙資源開発技術の研究・開発・事業化

所在地：東京都

代表者：若元

URL：https://aureon-inc.com

本件に関するお問い合わせ

株式会社オーレオンスペースシステムズ

担当：若元

Email：info@aureon-inc.com