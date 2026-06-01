今年5周年を迎える福島最大級の音楽フェスティバル LIVE AZUMA 2026 第3弾出演アーティスト及び、出演者の日割り発表！

【10月17日（土）】

Da-iCE / 04 Limited Sazabys / KANA-BOON / MONGOL800 /

OddRe: / 湘南乃風 / SPECIAL OTHERS / tofubeats / Tommy Guerrero /

Tribe Sampler Collective - Nujabes Tribute Set - / WANIMA / WHITE ASH

【10月18日（日）】

新しい学校のリーダーズ / CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN /

電気グルーヴ / GENIC / KID FRESINO / 思い出野郎Aチーム /

レトロリロン / さらさ (Band Set) / SPARTA / ウルフルズ

…and more!

(alphabetical order)

福島市で開催される音楽フェス「LIVE AZUMA」は今年で5周年を迎えます。今回は第3弾アーティストと、待望の日割りの出演者が発表です。

新たに出演が決定したのは、2015年のメジャーデビュー以降、さいたまスーパーアリーナや日本武道館で単独公演に加え、地元愛知県で自身のフェスを開催、本年4月4日（フォーリミの日）には初の野外フリーライブを成功させるなど、グッドメロディと共にライブシーンで圧倒的な存在感を放つ、3年連続の出演となる04 Limited Sazabys。

1992年のデビュー以降、「ガッツだぜ!!」「バンザイ～好きでよかった～」など数々のヒット作を世に送り出し、自身の野外ライブはもちろん、各地の音楽フェスでもその圧巻のライブパフォーマンスで多くのオーディエンスを魅了し続けているウルフルズ。2022年の初開催以来の出演。

1998年に発表したデビューアルバム『Loose Grooves & Bastard Blues』がロングセラーを記録、音楽シーンでも確かな地位を確立し、Galaxia、Moʼ Waxなどのレーベルからのリリースも含め、カリスマティックなスケーターとして世界のストリートに影響を与えつつ、オリジナリティ溢れるサウンドで多くの支持を得ている真のストリート・アーティストTommy GuerreroがLIVE AZUMAに降臨。

2007年頃より活動をスタートし2013年にメジャーデビュー、ソロでの楽曲リリースやDJ・ライブ活動をはじめ、さまざまなアーティストのプロデュース・客演、映画・ドラマ、CM等への楽曲提供から書籍の出版まで音楽を軸に多岐に渡る活動を続けているtofubeats。

SOUL、R&B、ROCKなど、あらゆるジャンルを内包しつつ、どこかアンニュイなメロディと憂いを帯びた歌声で聴くものを虜にし、自由な発想とユニークな視点を持つ湘南出身のシンガーソングライターさらさはBand Setでの登場。

小学校の幼なじみ同士で結成され、電子音楽に民族的な音楽要素を加えることによって生み出されるエキゾチックな世界観が、早耳のリスナーの間で話題となり、FUJI ROCK FESTIVALをはじめ各地のフェスにも引っ張りだこになっている話題のユニットCHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN。

地元の熊本でスポンサードされていたスケーターとして活躍していながら、自らマイクを持った異色のラッパーSPARTA。ジャパニーズレゲエからの影響を感じさせる歌心とオートチューンを交えたメロディアスなフロウ、キャッチーなトラックのチョイスがオーディエンスの心を掴む。

以上の7組が第3弾としてエントリー。そして日割りも発表となり、毎年一筋縄ではいかないライナップの全貌が見え出してきました。

チケットはオフィシャル2次先行（先着）が絶賛販売中。今年からアリーナとスタンドが行き来自由となったAZUMA STAGE。アリーナで熱狂とともにパフォーマンスに酔いしれることも、スタンドで

飲食をしながらゆっくり鑑賞するもでき、自由なスタイルでライブ鑑賞を楽しめるのも魅力です。

特に駐車券は人気の券種が残りわずかとなっていますで、気になる方はお早めにご購入ください。

＜チケット＞

-入場券-

【2日通し券】 ：24,500円（税込）

【1日券】 ：13,500円（税込）

【PARK STAGE 入場券（１日券のみ）】 ：7,900円（税込）

-中高生入場券-

【2日通し券】 ：14,000円（税込）

【1日券】 ： 7,900円（税込）

-駐車券-

【大駐車場駐車券 2日通し券】 ：6,000円（税込）

【大駐車場駐車券 1日券】 ：3,000円（税込）

【木陰広場駐車場駐車券 2日通し券】 ：6,000円（税込）

【木陰広場駐車場駐車券 1日券】 ：3,000円（税込）

【サイクル民家園駐車券 2日通し券】 ：6,000円（税込）

【サイクル民家園駐車券 1日券】 ：3,000円（税込）

【場外臨時駐車場駐車券 2日通し券】 ：5,000円（税込）

【場外臨時駐車場駐車券 1日券】 ：2,500円（税込）

【大駐車場バイク券 2日通し券】 ：4,000円（税込）

【大駐車場バイク券 1日券】 ：2,000円（税込）

-その他-

【朝イチ整理券（1日券のみ）】 ：2,500円（税込） ※後日受付開始

※駐車券セット券の販売はございません。

＜オフィシャル２次先行（先着）＞

6月17日(水) 23:59 まで

チケット先行受付：イープラス

申し込みURL：https://eplus.jp/live-azuma/(https://eplus.jp/live-azuma/)

【名 称】LIVE AZUMA 2026

（読み方：ライブアヅマ ニーゼロニーロク）

【日 程】2026年10月17日(土) 、18日（日）

OPEN10:00 / START11:00（予定）

【会 場】あづま総合運動公園 / 福島あづま球場

（〒960-2158 福島県福島市佐原字神事場1番地）

【OFFICIAL SITE】https://liveazuma.jp

【OFFICIAL SNS】Ｘ：twitter.com/liveazuma

Facebook：www.facebook.com/liveazuma

Instagram：www.instagram.com/liveazuma

TikTok：https://www.tiktok.com/@liveazuma

【主 催】LIVE AZUMA実行委員会

福島テレビ株式会社

株式会社クリエイティブマンプロダクション

株式会社フライング・ベコ

【協 賛】東邦銀行

【後 援】福島県 / 福島市 / 福島商工会議所 / SPACE SHOWER TV / J-WAVE / ニッポン放送 / NACK5

【協 力】（公財）福島県都市公園・緑化協会

Band Set