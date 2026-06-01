事業用不動産業界のネットワーク形成を支援　第12回事業用不動産交流会を福岡で開催

APAMAN株式会社

APAMANグループのTEMPO NETWORK株式会社（東京都）とパートナー企業のACRE株式会社（神奈川県横浜市）は、2026年6月5日（金）、福岡市にて「第12回事業用不動産交流会」を開催いたします。

本交流会は、店舗開発担当者、不動産会社、デベロッパー、商業施設運営会社、物流会社、内装会社、士業、不動産テック企業など、事業用不動産に関わる幅広い業界関係者が集い、情報交換やネットワーク形成を目的として開催するものです。

近年、出店戦略の多様化や人手不足、商業施設の再編、物流拠点需要の拡大など、事業用不動産を取り巻く環境は大きく変化しています。

そのような中で、企業単独では得られない情報や人脈の重要性が高まっており、業界を横断した交流の場へのニーズも増加しています。

TEMPO NETWORK株式会社とACRE株式会社は、本交流会を通じて、事業用不動産業界のネットワーク形成と新たなビジネス機会の創出を支援してまいります。

第12回事業用不動産交流会

前回開催では約120名が参加

本交流会は今回で12回目の開催となります。

前回名古屋開催では、店舗開発担当者、不動産会社、デベロッパー、商業施設運営会社など約120名が参加し、多くの情報交換が行われました。

参加者からは

新規出店候補地の情報収集ができた 業界関係者との新たな接点が生まれた 今後のビジネスにつながる出会いがあった

などの声が寄せられています。

こんな方におすすめ

前回開催【集合写真】- 出店計画に関する情報収集をしたい方- 店舗開発担当者とのネットワークを広げたい方- 事業用不動産の物件情報を探している方- 商業施設や店舗ビジネスに関わる方- 新たなビジネスパートナーとの出会いを求めている方

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/49635/table/313_1_af4b7d965cf56c153bc888ab0e8e9343.jpg?v=202606021251 ]お申込みはこちら :https://forms.gle/Qbq4hSZ6sVhkM5jY6

TEMPO NETWORK株式会社とACRE株式会社は、事業用不動産領域におけるネットワーク形成と情報流通の活性化を目的に、全国各地で事業用不動産交流会を開催しています。

店舗開発担当者、不動産会社、デベロッパー、商業施設運営会社など、多様なプレイヤーがつながる場として継続開催しており、今回で第12回目の開催となります。

【TEMPO NETWORK株式会社】

所在地：東京都千代田区丸の内一丁目8番1号 丸の内トラストタワーＮ館

代表者：代表取締役社長 林 正慶

設立：2021年12月1日

事業内容：事業用不動産に関するフランチャイズ展開、検索サイト運営など

URL： https://www.temponw.com/

※APAMANグループ会社

【ACRE株式会社】

所在地：神奈川県横浜市西区北幸2-9-10 HSビル8階

代表者：代表取締役社長 林 正慶

事業内容：

事業用不動産（店舗・事務所・倉庫・ホテル・工場・駐車場・事業用地）から居住用不動産・投資用不動産まで、お客様の課題解決をトータルで支援する不動産ソリューション事業・不動産仲介事業（賃貸・売買）

・不動産コンサルティング事業

・不動産管理業

・不動産サブリース事業

・店舗開発サポート事業

・資産活用&相続コンサルティング事業

・家賃債務保証事業※グループ会社

・不動産エージェント事業

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