内需産業事業を展開する株式会社Golden Butterflyが日本領海防衛事業に進出！

株式会社グローバルハート

都市部と地方のビジネスマッチングを進めている株式会社Golden Butterflyは、国土保全の一環として、日本の排他的経済水域の中に「自立型無人潜水機（AUV）」を設置し、不当な海洋進出を進める国への警告と抑止力となるシステムを構築いたします。

Golden Butterfly社は2025年度から、国土保全と均衡ある地域経済の発展の為に地方の「空き家」「廃校」「公共施設」などをエビ等の「陸上養殖事業」を専門家を交えて推進しており、「ふるさと納税」や「ふるさと住民登録」制度なども活用して、資金調達と都市部と地方のビジネスマッチング事業を展開していましたが、この度、日本国の成り立ちの原点である経済水域「排他的経済水域」を、国民の力で守り、保全していくことが日本と日本人の未来に必要であると考え、この度のAUV事業に進出しました。

AUVとは、オペレーターからの操作入力を必要とせず、水中を目的を持って移動するロボットの事です。民間需要としては海底ケーブルの維持管理、海底資源探査、洋上風力発電装置のメンテナンスなどに使用されていますが、この度Golden Butterfly社が設置するAUVは「魚型AUV」で世界で初めての実用化を目指します。これは通常推進用に使用される船、潜水艦特有の「スクリュウ」ではなく、マグロやイルカの推進方法を応用して、敵艦に察知されず追尾、攻撃、検知することが可能となります。

このAUVを日本の排他的経済数域に設置することで、他国の船や潜水艦が日本の領域に入ることが出来ず、四方を海に囲まれた日本人が安心して暮らせる環境を他国にはない、日本の技術で成し遂げられます。

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株式会社Golden Butterfly（(株)グローバルハート内）

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