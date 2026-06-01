TVアニメーション「ガンバレ！中村くん！！」のトレーディング場面写アクリルドアプレート風チャームなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメーション「ガンバレ！中村くん！！」の商品7種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメーション「ガンバレ！中村くん！！」の商品の受注を5月26日(火)より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1917?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼トレーディング場面写アクリルドアプレート風チャーム

中村男久斗、広瀬愛貴の印象的なシーンをアクリルのドアプレート風チャームに仕上げました。

20cmのチェーンが付属しております。

ドアプレートとして扉の取っ手にかけたり、鞄やポーチにチャームとして付けてもお使いいただけます。

日常使いからイベントなどの特別な日まで、様々なシーンでご活用ください。

※全10種のうち、1種はシークレット仕様となります。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「中村男久斗&広瀬愛貴 アクリルドアプレート風チャーム 当ショップ限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \825(税込), BOX \8,250(税込)

種類 ：全10種

サイズ：本体：（約）60×60mm 厚み：3mm チェーン：（約）外周20cm

素材 ：アクリル

▼トレーディンググリッター缶バッジ

中村男久斗、広瀬愛貴、乙切 想のイラストをグリッター加工を施した缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「中村男久斗&広瀬愛貴 75mmグリッター缶バッジ 当ショップ限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \605(税込), BOX \6,050(税込)

種類 ：全10種

サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディングイラストカード

中村男久斗、広瀬愛貴、乙切 想のイラストをイラストカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「中村男久斗&広瀬愛貴 イラストカード 当ショップ限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \2,750(税込)

種類 ：全10種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼水槽風 パタパタクロック

キービジュアルを活かし、タコが水槽を泳ぐような姿をイメージしてデザインしたパタパタ時計です。

背面にはフックやピンを引っ掛けられる穴がついており、壁掛け時計として使うこともできる実用性の高い時計です。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：\8,778(税込)

サイズ：（約）17.6×9.3×6.9cｍ

素材 ：ABS樹脂、PVC

▼キービジュアル マルチデスクマット

キービジュアルをマルチデスクマットに仕上げました。

デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：\3,960(税込)

サイズ：（約）60×35cm

素材 ：ポリエステル、ラバー

▼オーロラアクリルスタンド

※画像は「中村男久斗 オーロラアクリルスタンド」を使用しております。

中村男久斗、広瀬愛貴、乙切 想のイラストをアクリルスタンドに仕上げました。

光の加減によって見え方の変わるオーロラ加工を施しています。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,650(税込)

種類 ：全3種（中村男久斗、広瀬愛貴、乙切 想）

サイズ：本体：（約）13.3×3.8cm 台座：（約）7×3cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼ミニキャラ A5硬質カードケース&A5場面写イラストカードセット

※画像は「中村男久斗 ミニキャラ A5硬質カードケース&A5場面写イラストカードセット」を使用しております。

中村男久斗、広瀬愛貴、乙切 想のミニキャライラストを硬質ケース、印象的なシーンをイラストカードに仕上げ、セットアイテムにいたしました。

チケットやポストカードなどの収納に便利なA5サイズの硬質クリアケースと、ケースに収納可能なサイズのイラストカードのセットとなっております。

あなたの日常に新たな彩りをお加えください。

※本商品は「硬質ケースとイラストカード」のセット商品となります。

▽仕様

価格 ：各 \1,320(税込)

種類 ：全3種（中村男久斗、広瀬愛貴、乙切 想）

サイズ：【硬質カードケース】 外寸：（約）22.2×15.9cm 内寸：（約）21.0×14.8cm（A5サイズ）

【イラストカード】 ：（約）21×14.8cm

素材 ：硬質ケース：硬質PVC イラストカード：紙

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1917?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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