機能性とオシャレを両立した排泄ケア下着「ケアエムショーツ」2026年6月1日に販売開始

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株式会社LeAILE

株式会社LeAILE（本社：広島市中区、代表取締役：新藤杏菜）は、機能性とファッション性を両立した排泄ケア下着「ケアエムショーツ」を、2026年6月1日（月）より公式オンラインサイトにて販売開始します。LeAILEは「Care Embrace Fashion（ケア・エンブレイス・ファッション）」をコンセプトに、障がいの有無に関わらず “自分の気持ちで選べる” ことを大切にしたものづくりを行っています。




















■ 開発背景 ─ 当事者が「下着を選べない」体験から立ち上げたブランド

LeAILE代表の新藤杏菜は、二人目の出産後に膠原病SLEと横断性脊髄炎を発症し、下半身麻痺と排泄障がいを経験しました。


排泄ケアが必要になったことで、それまで当たり前だった「好きな下着を選ぶ」ということが難しくなりました。機能性を重視した下着は存在するものの、デザイン性を兼ね備えた選択肢はほとんどないのが現状です。


排泄や障がいに関する悩みは周囲に相談しづらく、ニーズが表面化しにくい領域ですが、LeAILEの活動を続ける中で見えてきたのは、同じように悩みながらも、「無いのが当たり前」「あるものを履くしかない」と諦めている人たちの存在でした。


「ケアエムショーツ」は、機能性が必要になっても、自分の気持ちで下着を選びたい--そんな想いから誕生しました。車椅子ユーザーや排泄障がいのある方をはじめ、機能性とデザイン性の両立を求める方へ届けたいと考えています。


選択肢を広げることで、障がいの有無に関わらず、自分らしく選べる未来を目指しています。


そのために現在も、モニターユーザーや当事者の声を取り入れながら、対話を重ね、アップデートを続けています。


■ 「ケアエムショーツ」の特長

■ 開閉式構造による着脱・ケアのしやすさ


■ パッドがはみ出しにくい設計


■ ニオイケア素材を使用


■ レースやシルエットにもこだわったデザイン


■ 「福祉用品」に見えないファッション性


LeAILEでは、「必要だから履く」ではなく、“自分の気持ちで選べること” そのものが、心のケアにも繋がると考えています。



代表取締役　新藤杏菜

■ 背景にある社会課題 ─ 排泄ケアを必要とする女性は国内に30～40万人以上

脊髄損傷、ストーマ造設、神経難病、脳卒中後遺症など--排泄ケアを日常的に必要とする女性は、国内に少なくとも30～40万人以上と推計されます（厚生労働省 令和5年患者調査ほかの公的統計をもとに当社推計）。機能性を満たす下着はあっても、「選びたくなる」「見られても恥ずかしくない」という感情面のニーズは長く満たされてきませんでした。


当社が実施したモニター調査（n=15／排泄障がい・麻痺等のある女性）では、ほぼ全員から前向きな評価が寄せられました。「外出しようと思える」「隠さなくていい」といった声は、“おしゃれ” が自尊心の回復や社会参加の意欲につながることを示しています。


■ 第三者評価・受賞歴

ケアエムショーツおよびLeAILEの取り組みは、複数の第三者機関から評価を受けています。


■ グッドデザイン賞2025(公益財団法人日本デザイン振興会)


■ 介護デザインアワード2025 優秀賞


■ 中国地域女性ビジネスプランコンテストSOERU 優秀賞・オーディエンス賞


■ 広島県アクセラレーションプログラム panorama 特別賞


■ 今後の展望

LeAILEは、製品販売だけでなく、排泄や障がいについて “知るきっかけ” を増やす活動にも取り組んでいます。当事者・ご家族・医療福祉関係者・地域の方々など、さまざまな立場の人と対話を重ねながら、「自分らしく選べる」未来を目指していきます。


【商品概要】




商品名


ケアエムショーツ




販売開始日


2026年6月1日（月）




価格


12,000円（税抜）




販売方法


LeAILE公式オンラインサイトにて販売




販売元


株式会社LeAILE




【会社概要】


会社名


株式会社LeAILE（ルエイル）




所在地


〒730-0051　広島市中区大手町1丁目7-21




代表取締役


新藤 杏菜




設立


2025年7月17日




事業内容


機能性とファッション性を両立した下着の企画・開発・販売




公式サイト


http://leaile.net/




【本リリースに関するお問い合わせ】

株式会社LeAILE　広報担当：仲 正人（取締役）


TEL:080-4555-7373　／　Email:careembrace.leaile@gmail.com


公式サイト:http://leaile.net/