機能性とオシャレを両立した排泄ケア下着「ケアエムショーツ」2026年6月1日に販売開始

株式会社LeAILE

株式会社LeAILE（本社：広島市中区、代表取締役：新藤杏菜）は、機能性とファッション性を両立した排泄ケア下着「ケアエムショーツ」を、2026年6月1日（月）より公式オンラインサイトにて販売開始します。LeAILEは「Care Embrace Fashion（ケア・エンブレイス・ファッション）」をコンセプトに、障がいの有無に関わらず “自分の気持ちで選べる” ことを大切にしたものづくりを行っています。

■ 開発背景 ─ 当事者が「下着を選べない」体験から立ち上げたブランド

LeAILE代表の新藤杏菜は、二人目の出産後に膠原病SLEと横断性脊髄炎を発症し、下半身麻痺と排泄障がいを経験しました。

排泄ケアが必要になったことで、それまで当たり前だった「好きな下着を選ぶ」ということが難しくなりました。機能性を重視した下着は存在するものの、デザイン性を兼ね備えた選択肢はほとんどないのが現状です。

排泄や障がいに関する悩みは周囲に相談しづらく、ニーズが表面化しにくい領域ですが、LeAILEの活動を続ける中で見えてきたのは、同じように悩みながらも、「無いのが当たり前」「あるものを履くしかない」と諦めている人たちの存在でした。

「ケアエムショーツ」は、機能性が必要になっても、自分の気持ちで下着を選びたい--そんな想いから誕生しました。車椅子ユーザーや排泄障がいのある方をはじめ、機能性とデザイン性の両立を求める方へ届けたいと考えています。

選択肢を広げることで、障がいの有無に関わらず、自分らしく選べる未来を目指しています。

そのために現在も、モニターユーザーや当事者の声を取り入れながら、対話を重ね、アップデートを続けています。

■ 「ケアエムショーツ」の特長

■ 開閉式構造による着脱・ケアのしやすさ

■ パッドがはみ出しにくい設計

■ ニオイケア素材を使用

■ レースやシルエットにもこだわったデザイン

■ 「福祉用品」に見えないファッション性

LeAILEでは、「必要だから履く」ではなく、“自分の気持ちで選べること” そのものが、心のケアにも繋がると考えています。

■ 背景にある社会課題 ─ 排泄ケアを必要とする女性は国内に30～40万人以上

代表取締役 新藤杏菜

脊髄損傷、ストーマ造設、神経難病、脳卒中後遺症など--排泄ケアを日常的に必要とする女性は、国内に少なくとも30～40万人以上と推計されます（厚生労働省 令和5年患者調査ほかの公的統計をもとに当社推計）。機能性を満たす下着はあっても、「選びたくなる」「見られても恥ずかしくない」という感情面のニーズは長く満たされてきませんでした。

当社が実施したモニター調査（n=15／排泄障がい・麻痺等のある女性）では、ほぼ全員から前向きな評価が寄せられました。「外出しようと思える」「隠さなくていい」といった声は、“おしゃれ” が自尊心の回復や社会参加の意欲につながることを示しています。

■ 第三者評価・受賞歴

ケアエムショーツおよびLeAILEの取り組みは、複数の第三者機関から評価を受けています。

■ グッドデザイン賞2025(公益財団法人日本デザイン振興会)

■ 介護デザインアワード2025 優秀賞

■ 中国地域女性ビジネスプランコンテストSOERU 優秀賞・オーディエンス賞

■ 広島県アクセラレーションプログラム panorama 特別賞

■ 今後の展望

LeAILEは、製品販売だけでなく、排泄や障がいについて “知るきっかけ” を増やす活動にも取り組んでいます。当事者・ご家族・医療福祉関係者・地域の方々など、さまざまな立場の人と対話を重ねながら、「自分らしく選べる」未来を目指していきます。

【商品概要】

商品名

ケアエムショーツ

販売開始日

2026年6月1日（月）

価格

12,000円（税抜）

販売方法

LeAILE公式オンラインサイトにて販売

販売元

株式会社LeAILE

【会社概要】

会社名

株式会社LeAILE（ルエイル）

所在地

〒730-0051 広島市中区大手町1丁目7-21

代表取締役

新藤 杏菜

設立

2025年7月17日

事業内容

機能性とファッション性を両立した下着の企画・開発・販売

公式サイト

http://leaile.net/

【本リリースに関するお問い合わせ】

株式会社LeAILE 広報担当：仲 正人（取締役）

TEL:080-4555-7373 ／ Email:careembrace.leaile@gmail.com

公式サイト:http://leaile.net/