ストーリーテリング、チェンナイにオフィスを開設。開発・クリエイティブ体制を強化

Storytelling Consulting LLP

インドを起点にデジタルブランディング支援を提供するSTORYTELLING（本社：インド ハリヤナ州、代表取締役社長：見上 真生、以下「ストーリーテリング」）は、2026年6月1日に、開発およびクリエイティブ体制のさらなる強化を目的として、南インド・チェンナイにオフィスを開設したことをお知らせいたします。

チェンナイオフィスの詳細

チェンナイは、タミル・ナードゥ州の州都であり、インド国内でも有数のIT・ソフトウェア産業と製造業の集積地です。「インドのデトロイト」とも称される自動車・ものづくりの一大拠点であると同時に、エンジニアリングとデザインの優れた人材が数多く育つ都市でもあります。落ち着いたビジネス環境と豊富な技術人材プールを背景に、開発・クリエイティブの制作拠点として高いポテンシャルを持つエリアです。

ストーリーテリングは、グルガオン本社、ムンバイ支店、アーメダバード支店に続く新たな拠点としてチェンナイにオフィスを構え、クライアントのブランディング戦略における制作・開発体制をより強固なものとしてまいります。

所在地

WeWork Olympia Cyberspace - Coworking & Office Space in Guindy, Chennai

Guindy, Arulayiammanpet, SIDCO Industrial Estate, Chennai, TN 600032

チェンナイオフィス開設の目的と展望

2019年7月より北インド・ハリヤナ州グルガオンを拠点に、インド全土および中東向けのデジタルブランディング・マーケティング活動を続け、まもなく9年目を迎えます。この間、製造業・医療関連・建設業・EV・消費財など、多岐にわたる日本企業のインド・中東のデジタルブランディングを支援してまいりました。

AIの進化、インド市場の成長、さらにクライアントの取り組みが拡大・高度化するにつれ、動画制作を始めとするコンテンツ制作といったクリエイティブ領域と、それらを支えるWeb開発・バックエンド実装領域への需要が一段と高まっています。チェンナイオフィスの開設は、このクリエイティブ・開発機能を内製で強化し、新たな技術への適応、および品質とスピードの両面でクライアントへの提供価値を高めるための重要な一歩です。

チェンナイに集積する優秀なエンジニア・クリエイターと共に、日本企業のブランドストーリーを伝えるための制作・開発体制を拡充し、インドおよび中東市場における持続的な成長支援をさらに加速させてまいります。

従業員紹介動画を公開

オフィス開設にあわせて、現地で活躍するメンバーを紹介する動画を公開しました。ストーリーテリングのカルチャーや、チェンナイで開発・クリエイティブを担うチームの雰囲気をぜひご覧ください。

▶ 従業員紹介動画はこちら：「A Day of Maniish from Chennai」

https://youtube.com/shorts/PGp9_MDUFXA?si=Ap3XyuUABxXZienH

ストーリーテリング CEO 見上真生のコメント

「私たちの強みは、日本企業の本質的な強みを理解し、インドおよび中東現地の力を掛け合わせて、ブランドの物語を形にしていくことにあります。チェンナイには、世界水準の開発力と豊かなクリエイティビティを持つ人材が集まっています。この新しい拠点を通じて、制作・開発の力をさらに高め、日本企業のインドでのブランド体験を、より速く、より高い品質で届けられるようになることを目指して参ります。」

STORYTELLINGについて

設 立：2019年7月8日

代表者：Co-Founder CEO 見上真生／ Co-Founder CSO 見上すぐり

所在地：インド本社

WeWork, 5th Floor, Two Horizon Centre, DLF Phase 5, Gurugram, Haryana 122002 INDIA

TEL: +91- 9821609197

事業内容：

STORYTELLINGは、日本企業のインド・中東進出を支援する、クリエイティブとテクノロジーを統合したデジタルブランディング会社です。2019年の創業以来、日系企業を中心に、ブランドのデジタル・コミュニケーションを戦略設計から実装まで一気通貫で手がけてきました。



あらゆるデジタル接点でブランドの体験を一貫させること--それ自体を、私たちはストーリーテリングと捉えています。インド・グルガオンに本社を置き、ムンバイ・アーメダバード・チェンナイ、そして日本、中東のドバイに広がる多文化チームが、「デジタル特化 × 現地実装」を強みに、ブランドの本質的な価値を現地市場へと伝えています。

URL: https://storytelling-jp.com/

お問い合わせ先

更なる情報やインタビューのご依頼は、以下の連絡先までお問い合わせください。

メールアドレス: hello@storytelling-jp.com