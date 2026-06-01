インドネシア特化型マーケティング支援サービス「NusaNobi」を提供開始 - キャリアダイバーシティ株式会社

キャリアダイバーシティ株式会社

キャリアダイバーシティ株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役：和田海二）は、このたびインドネシア市場に特化したマーケティング支援サービス「NusaNobi（ヌサノビ）」の提供を開始したことをお知らせいたします。

当社はこれまで、インドネシア高度人材の採用支援事業、日本就職プラットフォーム「KapanJepan」、オンライン日本語教育サービス「EduLabo」などを展開し、インドネシア国内の大学、日本語学校、教育機関、若年層コミュニティとのネットワークを構築してまいりました。NusaNobiは、これらのネットワークと知見を活用し、日本企業や教育機関、自治体がインドネシア市場へ効果的にアプローチするためのマーケティング支援サービスです。

サービス開始の背景

インドネシアは人口約2億8,000万人を擁し、東南アジア最大級の成長市場として世界中から注目を集めています。特に若年人口の割合が高く、SNSやデジタルメディアの利用率も高いことから、多くの日本企業が新たな市場として進出を検討しています。

一方で、言語や文化、商習慣の違いから、現地消費者に対して適切な情報発信を行うことは容易ではありません。特に大学生や若手社会人、日本留学や日本就職に関心を持つ層へリーチするためには、現地教育機関やコミュニティとの接点が不可欠です。

当社はこれまで人材紹介や教育事業を通じて、インドネシア国内の大学や日本語学校との関係を築いてきました。その経験とネットワークを活かし、より多くの日本企業や教育機関のインドネシア展開を支援するため、NusaNobiの提供を開始しました。

NusaNobiとは

NusaNobiは、インドネシア市場に特化したマーケティング支援サービスです。

単なる広告配信やSNS運用ではなく、現地の大学、日本語学校、学生コミュニティ、若年層ネットワークを活用しながら、ターゲットへ直接アプローチできることを特徴としています。企業や教育機関の目的に応じて、戦略立案からコンテンツ制作、SNS運用、イベント企画、コミュニティ連携まで一貫してサポートします。

サービス名の「Nusa」はインドネシア語で「群島」を意味する「Nusantara」に由来しており、約1万7千島からなるインドネシアを象徴する言葉となっています。「Nobi」は日本語の「伸びる」から取っており、インドネシアでのビジネスや商品・サービスの知名度を伸ばすことを祈念しています。

大学・日本語学校向けプロモーション支援

日本の大学、専門学校、日本語学校などがインドネシアで学生募集を行う際、現地学生へ効率的に情報を届けることは大きな課題となっています。

NusaNobiでは、インドネシア国内の大学や日本語学校とのネットワークを活用し、学校説明会やオンラインセミナーの企画運営、SNSを活用した情報発信、留学希望者向けコンテンツ制作などを支援します。教育機関の認知度向上だけでなく、実際の応募・入学につながる施策を実施することで、継続的な学生募集をサポートします。

日本企業向け採用ブランディング支援

日本企業によるインドネシア人材採用の需要は年々高まっています。

しかし、多くの企業が現地学生や若手人材に対して十分な情報発信ができておらず、認知度不足による応募者獲得の課題を抱えています。NusaNobiでは、企業紹介コンテンツの制作やSNS運用、オンライン会社説明会の実施などを通じて、日本企業の魅力をインドネシア人材へ直接届けます。また、日本就職に関心を持つ若年層コミュニティとの接点を活用し、採用ブランディングから応募者獲得までを支援します。

インバウンド向けプロモーション支援

近年、インドネシアからの訪日観光客は増加傾向にあり、特にムスリム市場への対応が重要視されています。NusaNobiでは、自治体、観光施設、宿泊施設、商業施設、飲食店などを対象に、インドネシア人旅行者向けのプロモーション施策を提供します。

現地ユーザーに響くコンテンツ制作やSNSマーケティングを通じて、訪日前から訪日後まで一貫した情報発信を実現し、インバウンド集客を支援します。

商品・サービスのインドネシア市場向けPR

インドネシア市場への進出を目指す企業に対し、商品やサービスの認知拡大施策も提供しています。現地消費者向けのSNSマーケティングやインフルエンサー施策、コミュニティマーケティング、市場調査、テストマーケティングなどを実施し、ターゲット層への効果的なリーチを実現します。日本企業が抱える「どのように現地ユーザーへ届けるべきかわからない」という課題に対し、企画から実行までワンストップで支援します。

NusaNobiの強み

NusaNobi最大の強みは、インドネシア国内の高校や大学、若年層コミュニティとのネットワークにあります。当社はこれまで、人材紹介事業や教育事業を通じて、多くの教育機関や学生との関係を構築してきました。そのため、一般的な広告施策では接触が難しい学生層や日本関心層へ直接アプローチすることが可能です。また、日本とインドネシア双方に精通したチームが企画・運営を行うことで、現地文化や価値観に合わせた効果的なマーケティング施策を提供します。

今後の展望

キャリアダイバーシティ株式会社は、今後もインドネシアと日本をつなぐ架け橋として、人材・教育・マーケティングの3領域を軸に事業を拡大してまいります。

NusaNobiを通じて、日本企業の海外展開支援、教育機関の国際化推進、自治体や観光関連事業者のインバウンド施策強化に貢献し、両国のさらなる交流と発展を目指してまいります。

会社概要

会社名：キャリアダイバーシティ株式会社

所在地：東京都台東区

代表者：代表取締役 和田 海二

事業内容：インドネシア人材紹介事業、日本語教育事業、マーケティング支援事業

サービス名：NusaNobi（ヌサノビ）

URL：https://career-diversity.com/