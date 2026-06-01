「女性起業家支援セミナー」を開催します！

大阪信用保証協会

大阪信用保証協会（理事長 新井 純）は、経営に関する知識やノウハウの提供を通じて、女性起業家の課題解決および経営の安定を図ることを目的として、「女性起業家支援セミナー」を例年開催しています。

本セミナーは今年度で第7回目となり、創業経験者による講演等の実施や、当協会の女性起業家支援チーム「minori」(ミノリ)による女性起業家への個別支援や参加者間のネットワークづくりを行っています。

今年度は「安定した売上を育てる」をテーマに、セミナーを実施します。

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/83091/table/54_1_0c4b57349cb2ffe60197f5933325752c.jpg?v=202606021251 ]

講師として、女性起業家や創業に関する支援経験が豊富な福住 昌子(フクズミ マサコ)氏（ひとのわ代表 中小企業診断士）をお招きし、「安定した売上を育てる」をテーマに、日々の経営に取り入れやすい売上アップの方法についてお伝えいただきます。

セミナー終了後には、参加者同士の交流やネットワークづくりを目的として、少人数のグループに分かれて、テーマに沿ったワークショップを行います。講師や「minori」メンバーも加わり、全員で気軽に意見交換できる内容となっています。

本セミナーの詳細は、当協会Webサイトに掲載していますので、あわせてご確認ください。

◆当協会Webサイト：https://www.cgc-osaka.jp/event/1(https://www.cgc-osaka.jp/event/176)76(https://www.cgc-osaka.jp/event/176)