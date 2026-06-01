オリジナルグッズサービス「ジャンプLAB」に「ドラゴンクエスト ダイの大冒険」が登場！

フォッグ株式会社

フォッグ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：関根 佑介、以下「フォッグ」）が、株式会社集英社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：林 秀明、以下「集英社」）と共同事業として運営するオリジナルグッズサービス「ジャンプLAB」（https://jump-lab.jp/）は、2026年5月29日（金）より「ドラゴンクエスト ダイの大冒険」のコマ・キャラクターをサービス上で公開いたしました。

「ジャンプLAB」は「週刊少年ジャンプ」歴代人気作品の好きなコマ・キャラクターでオリジナルグッズが作れる、集英社公式のオンデマンドサービスです。

「ドラゴンクエスト ダイの大冒険」は、原作：三条陸、漫画：稲田浩司、監修：堀井雄二による作品で、「週刊少年ジャンプ」にて1989年から1996年まで連載されました。

人気RPG「ドラゴンクエスト」シリーズの世界設定をもとに、モンスターに育てられ勇者に憧れる少年・ダイの成長と冒険、仲間や師との出会い、そして絆を描いた作品です。

「ジャンプLAB」では、主人公ダイをはじめ数多くのキャラクターたちの、好きなシーン・コマを選び、自分だけのオリジナルグッズを製作することができます。

「ドラゴンクエスト ダイの大冒険」を含み、現在19作品・1000コマ以上からオリジナルグッズを製作可能です。今後も取り扱い作品、コマを順次拡充してまいります。

■概要

対象作品 ：ドラゴンクエスト ダイの大冒険（週刊少年ジャンプ）

提供開始日 ：2026年5月29日（金）

作品ページURL：https://jump-lab.jp/works/19

初回は物語冒頭から厳選して59コマを公開。コマやキャラクターは随時追加してまいります。

■掲載用クレジット（権利表記）

(C)三条陸・稲田浩司／集英社 (C)SQUARE ENIX

■サービス・SNS情報

・サービスサイト：https://jump-lab.jp/

・公式X：@jumplab_info(https://x.com/jumplab_info)

■会社概要

会社名：フォッグ株式会社

所在地：東京都渋谷区渋谷1-19-5 渋谷董友ビルＶ 2階

代表者：関根 佑介

URL：https://fogg.jp/

■お問い合わせ先

https://jump-lab.jp/contact