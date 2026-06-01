まもなく！！スペースX“史上最大級IPO”に備える─「スペースX」株が必ずもらえる米国株IPO応援プログラムを開催ーmoomoo証券

moomoo証券株式会社

次世代投資アプリを提供するmoomoo証券株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：伊澤フランシスコ、以下「moomoo証券」）は、世界中の投資家から注目を集める「スペースX IPO」（SpaceX、ティッカーシンボル：SPCX）について、日本の個人投資家の皆さまにいち早く取引機会を提供すべく、2026年6月12日（予定）の上場日より取扱いを開始する予定です。

これにあわせて、スペースX株式相当額（買付代金）が抽選で当たるプログラムも実施。

*1主要ネット証券 口座数上位5社：SBI証券、松井証券、マネックス証券、三菱UFJ eスマート証券、楽天証券(順不同)で比較。(弊社調べ 2025年12月26日時点)。

最大10万円相当のスペースX株が必ずもらえる！

イーロン・マスク氏率いる世界最大級の宇宙開発テック企業として知られるスペースXは、日本の大手通信キャリア３社も利用する「Starlink（スターリンク）」事業をはじめ、宇宙輸送、月面・火星開発構想など、革新的な事業を展開。先日も次世代ロケット打ち上げに成功するなど、急速な成長を遂げています。市場では「史上最大規模のIPOになる？！」との見方も広がっており、世界中の投資家から圧倒的な関心を集めています。

そのため、日本の個人投資家にとって重要なのは、“IPO後にいち早く取引できる環境”を持つことです。moomoo証券では、上場当日から通常のお取引を提供予定のため、初値近辺での取引機会を狙うことが可能です。

さらに、moomoo証券は米国株IPO銘柄の「24時間取引」にも対応している点も大きな特徴です。注目度の高い米国IPO銘柄は、通常取引時間外でも材料やニュースを受けて株価変動が大きくなるケースが多く、流動性が長期間維持されやすい傾向があります。世界中が注目するスペースX IPOでは、より持続性が期待されます。プレ・アフターマーケットを含め柔軟に売買できるmoomooの24時間取引は、他社との差別化ポイントとしても注目されます。

「スペースX IPO」はなぜ世界中で注目されるのか

市場関係者から注目されている背景として、以下の3点が挙げられます。

1. 比類なきカリスマ「イーロン・マスク氏」率いる企業としての知名度

テスラやXなどを率いるイーロン・マスク氏は、世界で最も注目される経営者の一人です。そのカリスマ性と発信力が、スペースXへの期待をさらに高めています。

2. 想定調達額は史上最大級との期待

市場では、想定調達額を約800億ドル（12兆円）規模に達するとの見方もあります。そうなれば2019年にサウジアラムコが記録した約290億ドル規模のIPOを約2.5倍と大幅に上回り、”史上最大級のIPO”になります。

3. 公開株式比率の低さによる需給期待

IPOが実現した場合、公開株式比率が約5％になる可能性があるとも言われています。企業価値の大きさに対して市場に流通する株式数が限られることで、需給面への期待が高まり、世界中の投資家から関心を集めています。

上場後の初値を正確に予想することは難しいものの、市場では大きな値動きへの期待が高まっています。

moomoo証券なら、“上場の瞬間”に備えられる

日本時間20時から先行注文受付開始。世界が注目するIPOの熱狂を、その手で。

世界中の投資家が固唾をのんで待つ、歴史的IPO。ニュース速報、SNS、マーケットの熱狂は、多くの場合、日本時間では深夜から未明に訪れます。上場前夜には、まさに世界中のマネーが一斉に動き出します。

moomoo証券では、上場当日の日本時間20時から先行して注文受付を開始。現地市場が本格的に動き出す前から、あらかじめ注文しておくことが可能です。

「深夜までマーケットを見続けるのは難しい」

「初動のタイミングを逃したくない」

そんな個人投資家の声に応えるため、moomoo証券は“IPO前夜”から投資家をサポートします。歴史的IPOの瞬間を待ちながら、事前に戦略を立て、自分のタイミングで注文をセットできる――。それがmoomoo証券の米国株取引体験です。

今からでも、上場当日に間に合う？

moomoo証券の口座開設は、最短2分で申込み完了。最短当日から取引を開始できます。

さらに、口座開設前の事前入金にも対応しているため、開設完了と同時に資金が買付余力へ反映。話題のIPO銘柄に、スピーディーに注文を出すことが可能です。

歴史的IPOが現実味を帯びる今、「気づいた時にはもう遅かった」を防ぐためにも、早めの準備が重要です。

なぜ、IPO投資家にmoomoo証券が選ばれるのか

今回のスペースX IPOをきっかけに、初めて米国株投資に関心を持つ方も少なくありません。しかし、moomoo証券の価値は“IPO当日の瞬間”だけにとどまりません。

moomoo証券は、日本マーケティングリサーチ機構（JMRO）が実施した指定領域の市場調査において、

- 米国株取扱銘柄数 No.1- 米国株取引手数料の安さ No.1- 米国株24時間取引銘柄数 No.1- 特許取得済のAI活用機能数 No.1

の4冠を獲得しています。

豊富な銘柄ラインアップ、低コストな取引環境、24時間取引対応、そしてAIを活用した分析機能。これらはすべて、個人投資家が“世界の成長企業”へ素早くアクセスするための基盤です。

さらに、直感的で使いやすいアプリUI/UXに加え、対面で投資相談や体験ができるリアル店舗も展開。オンライン・オフライン両面から、初心者でも安心して投資を始められる環境を整えています。

IPOという“世界が熱狂する瞬間”を、一過性のイベントで終わらせない。

moomoo証券は、その先の長期的な資産形成まで見据え、すべての個人投資家を支援していきます。

【プログラム概要】

「人気株が必ずもらえる 新規口座開設・入金プログラム」

【期間】 2026年6月1日（月）～

【対象者】 期間中に新規口座開設を完了し、所定額以上を入金したお客様

【特典内容】

・スペースX株を含む最大10万円相当の人気米国株

・米国株取引手数料優遇

※詳細条件は、こちらプログラム(https://start.moomoo.com/0AgnlQ)をご確認ください。

スペースX IPO関連情報もmoomooアプリで配信

moomooアプリでは、

- スペースX IPO関連ニュース- 上場時期の最新動向- 米国市場リアルタイム情報- IPOスケジュール- AI分析機能

など、投資判断に役立つ情報をワンストップで提供しています。

「スペースX IPOをきっかけに米国株投資を始めたい」という初心者から、「IPOを最速で取引したい」というアクティブ投資家まで、幅広いニーズに対応しています。

moomoo証券について

2018年に米国・シリコンバレーで生まれた投資アプリ「moomoo」は、一人ひとりの投資目標を実現するために革新的かつ使いやすい投資ツールの提供のほか、アプリ内で全世界3,000万人(※1)以上の個人投資家が集まる掲示板サービスを運営し、世界中の投資家たちが最新の情報を共有し合い、学び合い、成長することをサポートしています。(※2)日本では2022年10月にmoomoo証券株式会社（東京都渋谷区）としてサービスを開始し、25年11月には国内で200万ダウンロード(※3)を実現しました。米国、カナダをはじめとした世界各国でのビジネス展開で培った技術力を武器に、日本の個人投資家の利益に貢献すべく独自のツール開発を行っています。また、「投資を、あなたの日常に。」というコンセプトのもと、ネット証券では日本初(※4)となる体験型店舗「moomoo証券ストア 表参道」を展開しています。洗練された空間の中で最新の投資ツールを直接体験できるだけでなく、専門スタッフとの対話を通じて、投資がよりポジティブで自分らしいライフスタイルの一部となるような体験をお楽しみいただけます。



※1 全世界のユーザー数。参照元：Futu Holdings Limitedの2026Q1の決算公告。

※2 サービスや機能によっては、口座開設などの条件を満たす必要があります。

※3 Sensor Tower集計によるアプリ名「moomoo」の累計ダウンロード数。すべてのサポートデバイス（iOS/Android）の合計値 集計期間：2022年10月27日～2025年11月13日

※4 6画面モニターやデモ取引、各種イベント等による投資体験型店舗は業界初。主要ネット証券 口座数上位5社:SBI証券、松井証券、マネックス証券、三菱UFJ eスマート証券、 楽天証券(順不同)で比較。(弊社調べ 2025年9月17日時点)

※本資料はmoomoo証券による提供です。本資料における第三者のロゴ・商標・肖像は、当社の営利目的で利用することはなく、情報の識別のみを目的としております。該当するロゴ・商標は各々の所有者に属します。



【会社概要】

会社名：moomoo証券株式会社

代表者：代表取締役社長 伊澤フランシスコ

所在地：東京都渋谷区渋谷1-2-5 MFPR渋谷ビル 11F、14F

TEL：03-6845-3636

FAX：03-3409-1533

E-Mail：moomoojp-mkt@jp.moomoo.com

HP：https://www.moomoo.com/jp

金融商品取引業者：関東財務局(金商)第3335号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人資産運用業協会



【免責事項】

取引の対象銘柄・手数料・リスクの詳細は弊社Webサイトでご確認ください。アプリに掲載されるコンテンツや投資情報は、全てのお客様にとって適切であるとは限りません。当社は情報の正確性、完全性、有効性を保証いたしません。各取引商品等は、為替変動や価格変動等によって損失が生じる恐れがあります。お取引の際は契約締結前交付書面等を十分にご理解の上、総合的な投資判断はご自身で決めていただきますようお願いいたします。