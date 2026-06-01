【福岡県小郡市】ストリートピアノが竹灯籠に包まれた七夕ステージへ。ピアニスト大募集！

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筑後地区観光協議会

画像：AI生成

福岡県小郡市は、7月5日（日）にイオン小郡ショッピングセンターで開催する「七夕フェスタ」において、ストリートピアノコンサートの出演者を募集します。



小郡市は、宝満川を挟んで織姫を祀る七夕神社（媛社神社）と彦星を祀る稲吉老松神社が位置することから、「七夕の里」として親しまれています。小郡市では七夕をテーマにしたまちづくりに取り組んでおり、本イベントもその一環として開催します。



コンサートで使用するのは、市民から寄贈されたストリートピアノ「HEIKICHIピアノ」。多くの人にピアノに触れてもらいたいという思いから設置され、現在もイオン小郡ショッピングセンターで親しまれています。


HEIKICHIピアノについて :
https://www.instagram.com/heikichi_piano/?locale=ja_JP


当日は、竹灯籠で装飾したステージで演奏を披露していただきます。クラシックやポップス、映画音楽、アニメソングなどジャンルも自由です。



ソロ演奏のほか、2人までの連弾も可能です。参加費は無料です。


音楽が好きな方、人前で演奏してみたい方、七夕の里・小郡を一緒に盛り上げたい方の参加をお待ちしています。



【開催概要】


日時：2026年7月5日（日）


会場：イオン小郡ショッピングセンター　あまのがわ広場


募集人数：15組程度（抽選）


参加費：無料


演奏形態：ソロまたは2人までの連弾


対象：ピアノの演奏が好きな人


演奏ジャンル：自由


申込締切：6月9日（火）


申込方法：申込書を窓口へ提出または申込フォーム


※申込書は窓口・市ホームページ(https://www.city.ogori.fukuoka.jp/205/211/4968)で取得できます。


ピアノ演奏申込はこちら :
https://logoform.jp/form/Xvat/1467028



【発信】


筑後地区観光協議会


（事務局：久留米市役所観光・国際課内）


TEL:0942-30-9137、FAX:0942-30-9707