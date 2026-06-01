【福岡県小郡市】ストリートピアノが竹灯籠に包まれた七夕ステージへ。ピアニスト大募集！

筑後地区観光協議会画像：AI生成

福岡県小郡市は、7月5日（日）にイオン小郡ショッピングセンターで開催する「七夕フェスタ」において、ストリートピアノコンサートの出演者を募集します。

小郡市は、宝満川を挟んで織姫を祀る七夕神社（媛社神社）と彦星を祀る稲吉老松神社が位置することから、「七夕の里」として親しまれています。小郡市では七夕をテーマにしたまちづくりに取り組んでおり、本イベントもその一環として開催します。

コンサートで使用するのは、市民から寄贈されたストリートピアノ「HEIKICHIピアノ」。多くの人にピアノに触れてもらいたいという思いから設置され、現在もイオン小郡ショッピングセンターで親しまれています。

HEIKICHIピアノについて :https://www.instagram.com/heikichi_piano/?locale=ja_JP

当日は、竹灯籠で装飾したステージで演奏を披露していただきます。クラシックやポップス、映画音楽、アニメソングなどジャンルも自由です。

ソロ演奏のほか、2人までの連弾も可能です。参加費は無料です。

音楽が好きな方、人前で演奏してみたい方、七夕の里・小郡を一緒に盛り上げたい方の参加をお待ちしています。

【開催概要】

日時：2026年7月5日（日）

会場：イオン小郡ショッピングセンター あまのがわ広場

募集人数：15組程度（抽選）

参加費：無料

演奏形態：ソロまたは2人までの連弾

対象：ピアノの演奏が好きな人

演奏ジャンル：自由

申込締切：6月9日（火）

申込方法：申込書を窓口へ提出または申込フォーム

※申込書は窓口・市ホームページ(https://www.city.ogori.fukuoka.jp/205/211/4968)で取得できます。

ピアノ演奏申込はこちら :https://logoform.jp/form/Xvat/1467028

【発信】

筑後地区観光協議会

（事務局：久留米市役所観光・国際課内）

TEL:0942-30-9137、FAX:0942-30-9707