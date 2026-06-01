2026年7月放送TVアニメ『無自覚聖女は今日も無意識に力を垂れ流す』EDテーマはウタヒメドリームが担当！新曲「アンノウンミー」本日より予約開始＆店舗特典も公開！

株式会社アース・スター エンターテイメント

株式会社アース・スター エンターテイメント（本社：東京都品川区、代表取締役社長：幕内和博）が展開する昭和・平成・令和の神曲を歌い継ぐ！メディアミックス音楽プロジェクト「ウタヒメドリーム」から生まれた【ウタヒメドリーム オールスターズ】のオリジナル新曲「アンノウンミー」が、2026年7月放送開始のTVアニメ『無自覚聖女は今日も無意識に力を垂れ流す』のエンディングテーマに決定、本日よりCD予約を開始いたしました。

ジャケット画像

なお本曲は、2026年10月18日(日)開催『ウタヒメドリーム 3周年記念 5thライブ』でもパフォーマンスいたします。チケット絶賛発売中⇒https://eplus.jp/utadori/(https://eplus.jp/utadori/)

「アンノウンミー」

ウタヒメドリーム オールスターズ【夢咲いぶき（CV:山崎玲奈）, 桜木舞華（CV:鈴木杏奈）, 真白清美（CV:其原有沙）, HiREN（CV:花耶）, 水月ひかり（CV:礒部花凜）, 高木凛（CV:鷲見友美ジェナ), 萩原ひまわり（CV:倉知玲鳳）, SAKURAKO（CV:竹内夢）】

透明感のあるメロディと広がりのあるサウンドが印象的な、TVアニメEDテーマにふさわしい王道ミディアムナンバー。

8人のウタヒメたちの歌声が重なり、作品世界に寄り添うメッセージを強く伝えます。

「We are All Stars!」

ウタヒメドリーム オールスターズ【夢咲いぶき（CV:山崎玲奈）, 桜木舞華（CV:鈴木杏奈）, 真白清美（CV:其原有沙）, HiREN（CV:花耶）, 水月ひかり（CV:礒部花凜）, 高木凛（CV:鷲見友美ジェナ), 萩原ひまわり（CV:倉知玲鳳）, SAKURAKO（CV:竹内夢）, 扇紬（CV:西田ひらり）, 森川奈緒（CV:小山奈桜）】

新キャスト2名を加えた10人体制で歌う、明るく華やかなキャラクター自己紹介ソング。

個性あふれる歌詞と掛け合い感のある構成で、それぞれの魅力を楽しく伝えるキャッチーな一曲です。

【発売】2026年7月22日(水)

【価格】1,650円(税込)

【JAN】4562262294673

【品番】ESER-080

【収録曲】

1. 「アンノウンミー」 作詞：藤原優樹 作曲：曽木琢磨 編曲：曽木琢磨

2. 「We are All Stars!」 作詞：金子麻友美 作曲：金子麻友美 編曲：永塚健登

3. 「アンノウンミー - instrumental」

4. 「We are All Stars! - instrumental」

カップリング曲「We are All Stars!」は今年新たに追加されたキャラクター2名（紬、奈緒）も参加する【新生ウタヒメドリーム オールスターズ】全員で歌唱となります！

それぞれのキャラクターや個性が押し出された歌詞やリズムは、ライブでも大盛り上がり必至な自己紹介ソングに仕上がりました。10/18(日)5thライブでのパフォーマンスも決定しておりますので、ぜひ覚えていただいて当日キャストと一緒に盛り上がりましょう！

【初回生産分限定特典】

「アンノウンミー」ホログラム着せ替えジャケット型ステッカー 封入

※サイズ110mm x 110mmサイズ

店舗特典

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/665_1_ffdd55a46f8418cf1f5c6c392fc8bdac.jpg?v=202606021251 ]

※特典のデザインは後日発表予定となります。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=AbbfdJ1Igq8 ]

TVアニメ第2弾PVにて楽曲初公開！

『無自覚聖女は今日も無意識に力を垂れ流す』

TVアニメ公式サイト：https://mujikaku-seijo.com/

原作ノベル特集ページ：https://www.es-luna.jp/feature/1million/mujikaku/

コミック連載ページ：https://comic-earthstar.com/episode/14079602755509004886

2026年10月18日(日) ライブにて「アンノウンミー」パフォーマンス決定！

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=aQpVB4QLc7A ]ウタヒメドリーム 3周年記念 5thライブ

♪公演概要

▷ 日程：2026年10月18日（日）

【昼公演】開場 13:45／開演 14:30【夜公演】開場 17:45／開演 18:30

▷ 会場：豊洲PIT（東京）〒135-0061 東京都江東区豊洲6丁目1-3

♪チケット情報

▷ 受付URL：https://eplus.jp/utadori/

▷ 発売期間：10月17日(土)23:59まで ※予定枚数に達し次第販売終了となります。予めご了承ください。

♪座席

▷ SS席（特典付 詳細は後日発表）

・料金：\33,000（税込） 最前列のお席を確約するチケットとなります。

▷ S席（特典付 詳細は後日発表）

・料金：\22,000（税込） 前方エリアのお席をご用意するチケットとなります。

▷ A席

・料金：\11,000（税込）

▷ 体験席

・料金：\5,000（税込）

※ 別途ドリンク代：600円

※ 枚数制限：

【先行抽選発売期間】お一人様 2枚まで【一般発売期間】お一人様 8枚まで

※追加のチケット販売情報については後日お知らせいたします。

「ウタヒメドリーム」について

チケット予約はこちらから :https://eplus.jp/utadori/イープラスにて絶賛販売中です

株式会社アース・スター エンターテイメントによるメディアミックス音楽プロジェクト。

個性豊かな「ウタヒメ」たちが、昭和・平成・令和の神曲を歌い継ぐ！歌とパフォーマンスを武器に「ウタヒメクイーン」の座をかけて競い合う熱き物語を、さまざまなメディアを横断して描きます。

公式YouTubeを中心に「神曲リレー100」と題したカバー楽曲の公開や、オリジナル楽曲を展開中。

漫画『ウタヒメドリーム』がコミック アース・スターにて好評連載中(https://comic-earthstar.com/episode/2550912965247413853)です。

本作はTVアニメ化も決定しており、さらにウタヒメドリームオールスターズとして2026年放送のTVアニメタイアップも複数決定しています。

キャラクター／キャスト

夢咲いぶき CV:山崎玲奈 ※「崎」の正式表記は「たつさき」

桜木舞華 CV:鈴木杏奈

真白清美 CV:其原有沙

HiREN CV:花耶

水月ひかり CV:礒部花凜

高木凛 CV:鷲見友美ジェナ

萩原ひまわり CV:倉知玲鳳

SAKURAKO CV:竹内夢

扇紬 CV:西田ひらり

森川奈緒 CV:小山奈桜

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/665_2_4a08ceb54c7ddf0667fc567e4fda5f7b.jpg?v=202606021251 ]

(C)あーもんど/アース・スター エンターテイメント/無自覚聖女は今日も無意識に力を垂れ流す製作委員会

(C)︎ EARTH STAR Entertainment

アース・スター エンターテイメント公式サイト

コミック アース・スター：https://comic-earthstar.com/ （毎週木曜18時更新・毎月12日発売）

アース・スターノベル：https://www.es-novel.jp/

アース・スター ルナ：https://www.es-luna.jp/

ウタヒメドリーム：https://www.utadori.com/

補講男子：https://www.hokodan.com/

Toxic-a-Holic：https://toxicaholic.com

所属アーティスト 花耶（かや）公式サイト：https://kaya-official.jp/

コーポレートサイト：https://www.earthstar.co.jp/