“偽装結婚から始まる本当の恋”はついに13周年を突破！「誓いのキスは突然に Love Ring」「ほっぺにキス」アバターが登場！その他企画も多数開催

株式会社ボルテージ

株式会社ボルテージ（本社：東京都渋谷区 代表取締役：津谷 祐司）は、提供中のボル恋タイトル「誓いのキスは突然に Love Ring」（以下「誓キスLR」）が配信13周年の記念企画を開催することをお知らせいたします。

「誓いのキスは突然に Love Ring」は、出会ったばかりのイケメンたちとの偽りから始まる、真実の恋を描いた恋愛ドラマが楽しめるアプリです。2013年6月にソーシャルアプリ版の配信を開始して以来、偽装結婚という設定や重厚なストーリー、そして魅力的なキャラクターたちが多くの方に支持され、今年で13周年を迎えることができました。

支えてくださったファンの皆様へ感謝を込めて、「あの日交わした誓いは、今日、もっと色鮮やかな奇跡になる。」をテーマに、13周年特別イラストを公開したほか、アプリ内で楽しめる様々な企画をご用意しました。 大好きなカレがほっぺにキスをしてくれる「ほっぺにキス(ハート)でかカレアバター」が目玉特典として登場する「ラブラブ夫婦グランプリ」のほか、全11キャラクターが登場するストーリーイベントなど、皆様にお楽しみいただける企画が多数ございます。

また、6月24日(水)には、BIG NEWSとしてさらにお楽しみいただける楽しい企画の発表をご用意しておりますので、ぜひご期待ください。

13周年を迎え、ますます盛り上がりを見せる「誓キスLR」。これからも“偽りから始まる真実の恋”でトキメキをお届けしてまいります。

「誓いのキスは突然にLove Ring」公式サイト： https://products.voltage.co.jp/lp/title/chikailr/(https://products.voltage.co.jp/lp/title/chikailr/)

「ボルテージの恋愛ドラマシリーズ #ボル恋」公式X（＠volkoi_official）：https://x.com/volkoi_official(https://x.com/volkoi_official)

13周年記念企画が盛りだくさん！

企画１.：13周年特別イラストを公開

アプリアイコン・TOPイラストも周年特別イラスト仕様に変更している

ほか、HPではフルイラストを公開しております。

また、特別イラストを使用した待ち受けを販売中です。

【販売期間】

6月1日（月） 12:00～

企画２.：全11キャラ登場！13周年を記念した特別なストーリーイベント「だから、キミしかいない～世界でたった一人の奥さんへ～」

結婚を前に立ちはだかる試練、2人の絆はさらに強まって──。

全11キャラクターが登場する特別なストーリーイベントを開催いたします。

さらに、楽しくてオトクなクイズ企画もあわせて実施いたします。

【開催期間】

第一弾：6月1日（月） 12:00～6月12日（金） 23:59

第二弾：6月13日（土） 12:00～6月23日（火） 23:59

企画３.：「ほっぺにキス(ハート)でかカレアバター」が登場！13周年記念グランプリイベント「ラブラブ夫婦グランプリ」

大人気のグランプリイベントを今年も開催いたします。

同時開催のストーリーイベントなど、アプリを遊ぶと好きなダンナ様に

投票できるポイントが手に入ります。

ポイントを使って一定数投票したり、各ランキングに入賞すると、

豪華アバター特典が手に入ります。

特に各キャラランキングで入賞すると、大好きなカレがほっぺにキスをしてくれるでかカレアバターが初登場します。

アバターに合わせた教会の背景アバターなども手に入りますので、ぜひご参加ください。

さらに今回は今までになかった特典も登場いたしますのでお楽しみに！

【開催期間】

6月1日（月） 12:00～6月23日（火） 23:59

企画４.：アニバーサリー特別企画グランプリアバターのデラックスバージョンをGET!

対象となるイベントすべてでランキング上位に入ると、グランプリアバターの「スペシャルバージョン」をGETできる特別企画を実施いたします。 3イベント合わせてぜひお楽しみください。

【開催期間】

6月1日（月）12:00～6月30日（火） 23:59

企画５.：13周年記念 ファッション＆ちびカレガチャ

13周年イラストをモチーフにした「ファッションガチャ」と、13周年イラストとお揃いの衣装を着た「ちびカレのガチャ」の2種類の特別なガチャが登場いたします。きらきら輝くプリズムや蝶をテーマにした豪華なドレスやちびカレをGETできます。

【開催期間】

6月1日(月) 12:00～6月30日(火) 23:59

企画６.：バイトガチャ ～3種類のウェディングテーマ～

ウェディングをテーマにしたバイトガチャが登場！

久仁庵を素敵に飾りましょう♪

【開催期間】

6月1日(月) 12:00～6月30日(火) 23:59

企画７.：アニバーサリー記念 スペシャルミッション開催

アニバーサリーを楽しみながら挑戦できる特別ミッションを開催いたします。ミッションをクリアして、限定特典をGETしてください！

【開催期間】

6月1日(月) 12:00～6月30日(火) 23:59

6月24日（水）にアプリ内の13周年特設ページにて今後のBIG NEWSを公開予定です。

発表をお楽しみに！

「VOLTAGEパスポート」にて「誓キスLR」13周年応援キャンペーン開催中！

毎日の胸キュンが貯まる！無料会員ポイントサイト「VOLTAGEパスポート」（以下、「ボルパス」）にて

「誓キスLR」13周年応援キャンペーンを開催しております。この機会にぜひ「ボルパス」をご利用いただき、

「誓キスLR」をさらにお楽しみください。

※ボルパスptは、連携後のご利用分に限り獲得いただけます。

※ボルパスアカウントをお持ちでない方は、新規登録をお願いいたします。

VOLTAGEパスポート公式サイト：

https://passports.voltage.co.jp/(https://passports.voltage.co.jp/)

１.目玉景品が追加

アナタのお名前が入れられる結婚式のウェルカムボードが登場！

結婚式の招待状を受け取ったカレらからの返信ハガキがついてきます。

また、書き下ろしのメッセージ入りイラストや10周年イラストを使ったポストカードもご用意しました。

※13周年記念景品は6月以降も景品交換が可能です。

２.「ボルパス」で使えるボルパスpt増量中

「ボルパス」連携後、「誓キスLR」にログイン・アプリ内にてアイテムを購入すると、

「ボルパス」内で使用できるボルパスptがいつもより多く手に入ります。

実施期間：実施中～6月30日（火）23:59

３.ラブパス5枚プレゼント

「ボルパス」と「誓キスLR」を連携するとラブパス（アプリ内アイテム）5枚をプレゼントいたします。

※ボルパスとの連携はApp Store、Google Play版のみとなります。

※6月1日(月)以降に連携された方が対象です。

実施期間：実施中～6月30日（火）23:59

４.12周年記念スタンプをプレゼント

「ボルパススタンプコレクション」に「誓キスLR」13周年記念スタンプが登場！

「誓キスLR」アプリ内のお知らせからお受け取りいただけます。

「誓いのキスは突然に Love Ring」について

「俺と結婚してくれ 3ヶ月だけでいいから…」

偽装結婚から始まる真実の恋を描いた人気作で、2011年7月にフィーチャーフォン向け月額コンテンツとしてサービスを開始し、ソーシャルアプリ版として2013年に「誓いのキスは突然に Love Ring」 の配信を開始しました。

2026年6月に13周年を迎えた「誓キスLR」は、これからも“偽りから始まる真実の恋”でトキメキをお届けしてまいります。

「誓いのキスは突然にLove Ring」公式サイト： https://products.voltage.co.jp/lp/title/chikailr/(https://products.voltage.co.jp/lp/title/chikailr/)

「ボルテージの恋愛ドラマシリーズ #ボル恋」公式X（＠volkoi_official）：https://x.com/volkoi_official(https://x.com/volkoi_official)

「誓いのキスは突然に Love Ring」

■料金体系 ：基本プレイ無料（アイテム課金制）

■対応機種 ： iOS 11.0以上／Android OS 5.0以上

※機種によりご利用いただけない場合がございます。

■権利表記 ： (C)Voltage

※ 記載されている会社名・商品名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。

ボルテージ会社概要

社名：株式会社ボルテージ

所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー28階

代表取締役社長：津谷 祐司（つたにゆうじ）

『ボル恋』について

『ボル恋』は現代を生きる女性に癒しと楽しみを提供するボルテージの恋愛ドラマシリーズの総称です。

好みのシチュエーション、好みのイケメンを選び、自分が主人公の理想の恋愛ストーリーを体験することができます。『ボル恋』は、スマートフォンアプリやWEB・Nintendo Switch(TM)など様々なプラットフォームでお楽しみいただけます。

『ボル恋』紹介ページ： https://products.voltage.co.jp/volkoi/