『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』ストアセールスランキング1位達成を記念し、ダイヤ3,000個（ガシャ10回分）を全員へプレゼント！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントから配信中のApp Store/Google Play向けスマートフォンアプリ『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』が、ストアセールスランキング1位を達成したことをお知らせします。

また、ストーリーイベント「機動戦士ガンダム CROSS DIMENSION 0079」が開催中です。

これにあわせて、UR「ナイチンゲール(EX)」/UR「シャア・アズナブル」やUR「νガンダム(ダブル・フィン・ファンネル装備型)(EX)」/UR「アムロ・レイ」などが新たに追加されたピックアップガシャが開催中です。

＜アプリダウンロードはこちらから＞

●App Store：

https://apps.apple.com/jp/app/id6692611665

●Google Play：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bandainamcoent.gget_JP

●PC版 Google Play Games：

https://play.google.com/pc-store/games/details?id=com.bandainamcoent.gget_JP

＜公式X＞

https://x.com/ggene_eternal

＜Web Store＞

https://jp.bandainamcoentwebstore.com/gget-jp

ストアセールスランキング1位を記念して、ダイヤ3,000個を全員へプレゼント！

ストアセールスランキング1位を達成！

感謝の気持ちとしてダイヤ3,000個（ガシャ10回分）を全員へプレゼント！

ジージェネエターナルの世界をさらにお楽しみください！

【プレゼント内容】

ダイヤ3,000個（ガシャ10回分）

※1アカウントにつき1回のみの獲得となります。

※チュートリアル終了後、プレゼントから受け取ることができます。

※プレゼント配布期間 開催中 ～ 7/1 23:59（予定）

※詳細はアプリ内をご確認ください。開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。

※配布されたプレゼントは、30日以内にお受け取りください。

ストーリーイベント「機動戦士ガンダム CROSS DIMENSION 0079」開催中！

ストーリーイベント「機動戦士ガンダム CROSS DIMENSION 0079」が開催中！

「機動戦士ガンダム CROSS DIMENSION 0079」のシナリオを追体験できます。

イベントを遊んで、新たに追加されたユニットを入手しましょう！

今回のストーリーイベント「機動戦士ガンダム CROSS DIMENSION 0079」では、特別な高難易度ステージとして、新たに「[SPECIAL]総力戦HARD」というステージが追加！

総力戦ステージではユニット経験値やキャラクター経験値を多く獲得できます。

さらにシリーズ「機動戦士ガンダム CROSS DIMENSION 0079」、タグ「地上用」のユニットやキャラクターは[SPECIAL]総力戦ステージの獲得経験値が10倍になりますので、ぜひ挑戦ください！

イベントステージ「遭遇戦HARD-3」をクリアすることで、「[SPECIAL]総力戦HARD-4」に挑戦することが可能です。

▼イベント詳細▼

・イベント開催期間：開催中 ～ 6/18 11:59まで（予定）

※開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。

※詳細はアプリ内をご確認ください。

UR「ナイチンゲール(EX)」/UR「シャア・アズナブル」やUR「νガンダム(ダブル・フィン・ファンネル装備型)(EX)」/UR「アムロ・レイ」などが登場するピックアップガシャが開催中！

ピックアップガシャに、期間限定UR「ナイチンゲール(EX)」/UR「シャア・アズナブル」や、UR「νガンダム(ダブル・フィン・ファンネル装備型)(EX)」/UR「アムロ・レイ」が登場！

また、URサポーター「ナナイ・ミゲル&レウルーラ」なども登場します。

▼ガシャ詳細▼

・開催期間：開催中 ～ 6/23 11:59まで（予定）

※開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。

※詳細はアプリ内をご確認ください。

「強敵襲来」イベントが開催中！ 強敵として「ガンダムMk-IV」が登場

「ガンダムMk-IV」が強敵として新たに登場！

イベントを遊んでSSRユニット「ガンダムMk-IV」を手に入れよう！

▼イベント詳細▼

・イベント開催期間：開催中 ～ 6/12 11:59まで（予定）

※開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。

※詳細はアプリ内をご確認ください。

『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』とは

「SDガンダム ジージェネレーション」シリーズ最新作が始動！

本作は迫力の戦闘演出とともに、TVアニメ・劇場版・ゲーム・漫画・小説など、原作で描かれたあらゆるガンダムの物語を巡り、追体験することが出来ます。

１.本格的な「ジージェネレーション」シリーズがスマホで手軽に体験可能

マス目上のマップでユニットを動かして戦う「ジージェネレーション」シリーズのプレイスタイルを踏襲しつつ、スマホで手軽に遊べるオートモードも本作では搭載！

２.迫力ある演出と共に原作を追体験

数多く存在するガンダム作品の物語が追体験できるステージを用意。

知っている作品はもちろん、知らない作品もステージを攻略しながら名台詞、名場面を迫力ある戦闘演出と共に体感して楽しむことが出来る！

３.あらゆるユニットを集めて自分だけの夢の部隊を編成

ユニット/キャラクターは各ステージを攻略していくことで入手可能！各ステージ攻略を楽しみながら、あらゆるユニットやキャラクターを集め、作品の枠を超えて自分だけの部隊を編成出来る！

また、入手したユニット、キャラクターはステージ中の戦闘を通してレベルアップ/育成出来るので、好きなユニットをとことん強化しよう！

４.「ジージェネレーション」シリーズならではの開発系譜を楽しみながら350以上のユニットを入手

強化したユニットは「開発」を行うことで新たなユニットとして獲得出来る。

初期開発可能なユニットは350以上！

また、本作の開発ではシリーズ毎に開発経路図上のユニットをすべて開発する

ことで、コンプリート報酬として、特別なユニットの入手も可能！

５.98のガンダム作品から970機以上が参戦！23のシナリオ参戦作品で原作追体験が可能！

本作にはあらゆるガンダム作品から機体やキャラクターが参戦！

現在、98作品から970機以上が参戦！

参戦している全作品は以下の通りとなっています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/2201_1_145ce5b6da01ba5460021b23889a95d3.jpg?v=202606021251 ]

※太字はメインステージ及び、ヒストリーステージとしてシナリオが収録されている作品です

「SDガンダム ジージェネレーション」シリーズとは？

「ジージェネレーション」シリーズは、ガンダムの歴代の作品の中から

自分の好きなモビルスーツやキャラクターを集め、成長・開発・編成といった

シリーズの特徴でもあるゲームシステムを通して、自分だけの部隊を編成し、

ガンダムの世界を追体験するシミュレーションゲームです。

原作の物語やオリジナルのストーリーを楽しみながら、

作品の枠を超えてプレイヤー独自の部隊を作り出していく、

「ジージェネレーション」シリーズのプレイスタイルは幅広い層に支持されてきました。

新旧のガンダム作品が一堂に会する夢の舞台を作り出す……。

ガンダムファンなら誰しもが思い描いたその願いを実現させたゲームなのです。

製品概要

タイトル：SDガンダム ジージェネレーション エターナル

ジャンル：ガンダムシミュレーション（SLG）

配信開始日：配信中

販売価格：ダウンロード無料・一部アイテム課金

配信プラットフォーム：App Store、Google Play ※一部非対応機種がございます。

●App Store：

https://apps.apple.com/jp/app/id6692611665(https://apps.apple.com/jp/app/id6692611665?mt=8)

●Google Play：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bandainamcoent.gget_JP

●PC版 Google Play Games

https://play.google.com/pc-store/games/details?id=com.bandainamcoent.gget_JP

対応言語：日本語、英語、韓国語、繁体字、簡体字

公式サイトURL：https://gget.ggame.jp/

公式X：https://x.com/ggene_eternal

著作権表記：(C)サンライズ (C)サンライズ・MBS

配信：株式会社バンダイナムコエンターテインメント

※情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

※画面は開発中のものです。

※ロゴ・画像をご掲載いただく場合は、必ずコピーライト表記の記載をお願いします。

※コンテンツ利用の際は、パケット通信料が別途かかります。

※AppleとAppleのロゴ、App Storeは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

※Google Playは Google LLC. の商標です。