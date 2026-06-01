【ブルネロ クチネリ】表参道店アートスペースにて『INCONTRO CON L’ARTISTA -「時の海 - 東北」プロジェクト 現代美術家 宮島達男』を開催

ブルネロ クチネリ ジャパン株式会社

東日本大震災から15年となる今年、東日本大震災犠牲者への鎮魂と震災の記憶の継承、そして未来に思いを馳せる場として福島県富岡町に美術館建設を予定されている、現代美術家 宮島達男氏によるアートプロジェクト、「時の海 - 東北」を、CASA CUCINELLI TOKYOにてご紹介させていただきます。

(C)ATTA - Atelier Tsuyoshi Tane Architects

日本とイタリアの文化の懸け橋として、ブルネロ クチネリ表参道店に設けられたCASA CUCINELLI TOKYO（アートスペース）では、２０２１年より、“INCONTRO CON L’ARTISTA アーティストとの出会い”と題したアートプロジェクトを展開しております。

また、ブルネロ クチネリ ジャパンでは、震災5年を迎えた2016年に、仙台にて開催された東北復興シンポジウムにて創業者ブルネロ・クチネリが来日し基調講演を行ったことを皮切りに、以後、東北復興へのサポート活動を行っております。

そして、構想から１０年以上を経た「時の海 - 東北」プロジェクトのこの度のご紹介が東日本大震災の記憶の継承の更なる一助となりますことを願っております。

宮島達男 (みやじま・たつお)

1957年東京生まれ。1986年東京芸術大学大学院修了。国際美術展ヴェネチア・ビエンナーレの若手作家部門アペルトʼ88で注目を浴びて以来、日本を代表する現代美術家のひとりとして、国内外で精力的な活動を続けている。

ヴェネチア・ビエンナーレ（1999年）に日本代表として参加。広島市現代美術館（1990年）、ヘイワードギャラリー（ロンドン、1997年）、東京オペラシティアートギャラリー（2000年）、アート・ソンジェ美術館（韓国、2002年）、ローマ市立現代美術館（2004年）、水戸芸術館現代美術ギャラリー（2008年）、オーストラリア現代美術館（2016年）など国内外での重要な現代美術館にて個展を開催。ロンドンのテートギャラリーやミュンヘン州立近代美術館、東京都現代美術館などに作品が所蔵されているほか、六本木ヒルズ内のテレビ朝日外壁やベネッセアートサイト直島、東京オペラシティ、リウム美術館（韓国、ソウル）などパブリックアート作品も多い。

宮島の作品は「それは変化し続ける」、「それはあらゆるものと関係を結ぶ」、「それは永遠に続く」という３つのコンセプトに基づいたデジタルカウンター（LED）に代表され、それぞれの数字が異なる速度で明滅し、０（ゼロ）を示さないことによって、時間や人間のライフサイクルの連続性、永遠性、関係性を示唆。

第2次世界大戦中に長崎で被爆した柿の木の果実から種を取り出し、苗木を育て世界各地に植樹する「時の蘇生：柿の木プロジェクト」の発起人。

現在は2011年に起きた東日本大震災の経験と記憶を未来へ継承し、新たな東北を創造する「時の海 - 東北」プロジェクトを推進している。

『INCONTRO CON L’ARTISTAアーティストとの出会い -「時の海 - 東北」プロジェクト 現代美術家 宮島達男』

EXHIBITION会期

会期：2026年5月31(日)～12月31日(木)

前期：5/31(日)～8/31(月)

後期：9/5(土)～12/31(木)

*本展は前期・後期で作品の入れ替えがございますため

9/1 (火)～9/4 (金)は休館とさせていただきます。

前期・展示販売作品

「Life Face for Sea of Time - TOHOKU」

作品：ドローイング作品４種類（すべてユニークピース）

サイン＆落款入

後期・展示販売作品

Special Multiple Art piece for Sea of Time - TOHOKU (タイトル未定)

作品詳細：後日リリース

場所：ブルネロ クチネリ表参道店B2F

CASA CUCINELLI TOKYOアートスペース

東京都港区南青山３-１７-１１

Opening hours : 11:00～20:00

TEL：０３-６４３４-９５２０

ブルネロ クチネリ S.p.A（ブルネロ クチネリ社）は、1978年に同名のデザイナー兼起業家であるブルネロ・クチネリによって創業された、イタリアのファッションブランド。現在、イタリア証券取引所（Euronext Milan）に上場。中世の面影を色濃く残すウンブリア州ソロメオ村を拠点とし、「森羅万象との調和（Harmony with Creation）」 を理念に掲げ、あらゆる生命の尊厳への敬意と、「人間主義的資本主義（Humanistic Capitalism）」および 「人間の持続可能性（Human Sustainability）」 の価値観に基づき、調和のとれた持続的成長を追求している。

最高品質のカシミヤを起点として歩みを始めた当ブランドは、現在ではライフスタイル全般へとその世界観を広げ、プレタポルテやカジュアルシックなコレクションを通じて、洗練されながらも控えめで、現代の日常に寄り添うスタイルを提案している。

そのクリエイションは、イタリアならではのライフスタイルの本質を表現することを目指し、エレガンス、創造性、現代性、そしてクラフツマンシップの美しい均衡を体現。イタリアの伝統とウンブリア地方に息づく卓越した職人技を礎に、革新とコンテンポラリーな感性を融合させながら、時代を超えて愛される価値を創造し続けている。

また、健全で公正かつ持続可能な成長を通じて、誠実さと調和をもって企業価値を育みながら、グループで働く3,000名を超える人々の倫理的・経済的尊厳を尊重している。

■ブルネロ クチネリ オフィシャルサイト:

www.brunellocucinelli.com

■CASA CUCINELLI TOKYO:

https://shop.brunellocucinelli.com/ja-jp/cc-tokyo.html

■「時の海 - 東北」プロジェクト オフィシャルサイト:

https://seaoftime.org/