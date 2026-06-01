2026年技術系人材の現状レポート を公開

The Linux Foundation Japanインフォグラフィック : 2026年技術系人材の現状レポート

グローバルな技術系人材市場の現状を今年と過去の調査データに基づいてまとめた LF ResearchとLF Educationの最新レポート「2026 State of Tech Talent Report」の日本語版「2026年技術系人材の現状レポート」が公開されました。レポートの主な調査結果は、経済・技術環境が変化する中で、組織のAIセキュリティリスクへの対応状況、採用動向、AIに関するアップスキリング / クロススキリングの準備状況の実態を明らかにしています。

全レポートは、こちらからダウンロードできます :

- 日本語版 : 2026年 技術系人材の現状レポート(https://www.linuxfoundation.org/ja-jp/research/open-source-jobs-report-2026-jp)- オリジナル (英語) : 2026 State of Tech Talent Report(https://www.linuxfoundation.org/research/open-source-jobs-report-2026?hsLang=ja-jp)

AIは人材市場にどのような影響をもたらしているのでしょうか？ 2026年版「技術系人材の現状レポート」は、雑多な情報の中から本質を見抜き、IT人材の将来像に関する決定的なデータを提供します。

重要な点は、これは雇用危機ではなく、スキル危機であるということです。AIはIT分野における雇用創出の原動力であり、2026年には純雇用増加率が31%に達すると予測されているものの、企業はフルスタックの人材確保という大きな課題に直面しています。また、新技術から価値を引き出す上で、セキュリティ上の懸念が最大の障壁になっています。

こうした課題に対処するため、組織は外部からの人材採用よりも既存社員のアップスキリングを強く推奨し、組織内の知識の維持と人材定着率の向上を図っています。アップスキリングと人材採用に関するデータ、最も需要の高いフルスタック コンピテンシー、そして専門家と採用担当者向けの推奨事項については、レポート全文をダウンロードしてご覧ください。

著者

- Marco Gerosa, Northern Arizona University- Adrienn Lawson, The Linux Foundation- Anna Hermansen, The Linux Foundation

この日本語文書は、英語版を機械翻訳し、「2026 State of Tech Talent: Not a jobs crisis, but a skills crisis with an upskilling answer」の参考訳として、The Linux Foundation Japanが便宜上提供するものです。

翻訳協力：天満 尚二