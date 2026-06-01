『New PANTY ＆ STOCKING with GARTERBELT』の描き下ろし モデルver.各種商品の受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『New PANTY ＆ STOCKING with GARTERBELT』の商品13種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『New PANTY ＆ STOCKING with GARTERBELT』の商品の受注を5月25日（月）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS（アムニバス）

https://amnibus.com/products/title/1751?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

パンティ、ストッキングの描き下ろしイラストをメインにデザインしました。

▼描き下ろし モデルver. トレーディングアクリルコースター

お部屋やオフィスなど、日常生活の様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 ：単品 \880（税込）, BOX \8,800（税込）

種類 ：全10種

サイズ：（約）直径80mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし モデルver. トレーディンググリッター缶バッジ

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし パンティ&ストッキング C モデルver. 75mmグリッター缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \605（税込）, BOX \6,050（税込）

種類 ：全10種

サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼描き下ろし モデルver. トレーディングコンパクトクリアカード

PP素材を使っており、一般的なトレーディングカードや名刺とは一風変わった雰囲気を醸し出します。

コンパクトサイズのため、スマホケースなどに挟むことも可能です。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

※製造工程上、やむを得ない微細な線のようなキズが入ることがございます。あらかじめご了承いただけますと幸いです。

▽仕様

価格 ：単品 \440（税込）, BOX \5,280（税込）

種類 ：全12種

サイズ：（約）90×55mｍ

素材 ：PP

▼描き下ろし モデルver. トレーディングAni-Frame

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

※「Ani-Frame」はインスタントカメラで撮影したようなフレーム（枠）デザインを施したAMNIBUSのオリジナルイラストカードシリーズです。

▽仕様

価格 ：単品 \275（税込）, BOX \4,950（税込）

種類 ：全18種

サイズ：（約）86×50mm

素材 ：紙

▼描き下ろし モデルver. トレーディングポストカード

ハガキとして送ったり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275（税込）, BOX \4,950（税込）

種類 ：全18種

サイズ：（約）14.8×10cm

素材 ：紙

▼描き下ろし モデルver. 着用BIGシルエットTシャツ

※画像は「描き下ろし パンティ モデルver. 着用BIGシルエットTシャツ A」を使用しております。

描き下ろしイラストでパンティ、ストッキングが着用しているアイテムをゆったりとしたサイズ感のBIGなシルエットTシャツに再現しました。

放射状に広がるロゴが目を引くインパクト抜群のグラフィック、エッジの効いた「PANTY」、「STOCKING」ロゴが目を引くロックテイストなデザインは、一枚でコーデの主役になる存在感です。

肩をドロップさせた抜け感のあるシルエットが特徴で、日常使いからイベントなどの特別な日まで、幅広いシーンでご活用いただけます。

▽仕様

価格 ：各 \4,950（税込）

種類 ：全4種（パンティA、ストッキングA、パンティB、ストッキングB）

サイズ：ユニセックス S, M, L, XL

素材 ：綿100%

▼描き下ろし パンティ&ストッキング モデルver. BIGシルエットTシャツ

肩をドロップさせたビッグシルエットでゆったりした印象と抜け感が特徴のアイテムです。

日常使いからイベントなどの特別な日の1枚まで、様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 ：各 \4,950（税込）

種類 ：全2種（ver.A、ver.B）

サイズ：ユニセックス S, M, L, XL

素材 ：綿100%

▼描き下ろし モデルver. 着用クラフトリングショルダーバッグ

描き下ろしイラストでパンティ、ストッキングが身に着けているアイテムを再現しました。

「PANTY」、「STOCKING」のアーチロゴに翼のモチーフを組み合わせたグラフィックが、コーディネートの主役として存在感を発揮します。

ゆったりとしたサイズ感に加え、自由に長さを調整できる持ち手や内ポケットなど、実用性も兼ね備えた一品。

日常使いはもちろん、スタイリングのスパイスとしても活躍する、使い勝手の良いアイテムに仕上げました。

さまざまなシーンの相棒として、ご活用ください。

AMNIBUS限定受注にて予約受付中です。

※一定数量に達し次第、予約受付を終了する可能性がございます。

▽仕様

価格 ：各 \4,620（税込）

種類 ：全2種（パンティ、ストッキング）

サイズ：40×50×底10cm 持ち手120cm（調整可能）

素材 ：綿100%

▼描き下ろし モデルver. マルチデスクマット

※画像は「描き下ろし パンティ モデルver. マルチデスクマット ver.A」を使用しております。

デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,960（税込）

種類 ：全6種（パンティver.A、ストッキングver.A、パンティ&ストッキングver.A、パンティver.B、ストッキングver.B、パンティ&ストッキングver.B）

サイズ：（約）60×35cm

素材 ：ポリエステル、ラバー

▼描き下ろし パンティ＆ストッキング モデルver. パーツ付きBIGアクリルスタンド

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980（税込）

種類 ：全2種（ver.A、ver.B）

サイズ：（約）19.1×12.7cm 厚み：3mm ※組み立て前

素材 ：アクリル

▼描き下ろし モデルver. BIGアクリルスタンド

※画像は「描き下ろし パンティ モデルver. BIGアクリルスタンド ver.A」を使用しております。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様

価格 ：各 \1,320（税込）

種類 ：全4種（パンティver.A、ストッキングver.A、パンティver.B、ストッキングver.B）

サイズ：本体：（約）17.2×8.5cm 台座：（約）9.3×3.5cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼描き下ろし モデルver. 2連ワイヤーアクリルキーホルダー

※画像は「描き下ろし パンティ モデルver. 2連ワイヤーアクリルキーホルダー ver.A」を使用しております。

キーホルダーパーツはワイヤー仕様になっております。

カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \990（税込）

種類 ：全6種（パンティver.A、ストッキングver.A、パンティ&ストッキングver.A、パンティver.B、ストッキングver.B、パンティ&ストッキングver.B）

サイズ：キャラパーツ：(約)40×17mm 名前パーツ：(約)40×15mm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼描き下ろし モデルver. アクリルステッカー

※画像は「描き下ろし パンティ モデルver. アクリルステッカー ver.A」を使用しております。

アクリルプレートタイプのステッカーです。

通常のステッカーとは違い、立体感のあるデザインとなっております。

パソコンやスマートフォンなど、身近な持ち物などに貼ってお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \715（税込）

種類 ：全6種（パンティver.A、ストッキングver.A、パンティ&ストッキングver.A、パンティver.B、ストッキングver.B、パンティ&ストッキングver.B）

サイズ：（約）50×25mm 厚み：1mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼受注サイト：AMNIBUS（アムニバス）

https://amnibus.com/products/title/1751?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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