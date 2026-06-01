『アイカツ！ 10th STORY ～未来へのSTARWAY～』の描き下ろし 歩みver. 各種商品などの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『アイカツ！ 10th STORY ～未来へのSTARWAY～』の商品10種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『アイカツ！ 10th STORY ～未来へのSTARWAY～』の商品の受注を5月25日（月）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS（アムニバス）

https://amnibus.com/products/title/1114,2040?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

星宮いちご、霧矢あおい、紫吹 蘭、藤堂ユリカ、神崎美月、大空あかりの描き下ろしイラストをメインにデザインしました。

▼描き下ろし 歩みver. トレーディングアクリルフォト

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \715（税込）, BOX \8,580（税込）

種類 ：全12種

サイズ：（約）70×60mm 厚み：1mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし 歩みver. トレーディングダイカットステッカー

コーティングをしているため、耐水性・耐候性に優れています。

パソコンやステーショナリーなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \550（税込）, BOX \6,600（税込）

種類 ：全12種

サイズ：（最大約）80×46mm以内

素材 ：PET、PP

▼描き下ろし 歩みver. トレーディング缶バッジ

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 紫吹 蘭&藤堂ユリカ 歩みver. 56mm缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \495（税込）, BOX \5,940（税込）

種類 ：全12種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼描き下ろし 歩みver. トレーディング正方形ブロマイド

コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275（税込）, BOX \4,400（税込）

種類 ：全16種

サイズ：（約）89×89mm

素材 ：紙

▼描き下ろし 集合 歩みver. BIGシルエットTシャツ

肩をドロップさせたビッグシルエットでゆったりした印象と抜け感が特徴のアイテムです。

日常使いからイベントなどの特別な日の1枚まで、様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 ： \4,950（税込）

サイズ：ユニセックス S, M, L, XL

素材 ：綿100%

▼描き下ろし 歩みver. マルチデスクマット

※画像は「描き下ろし 星宮いちご 歩みver. マルチデスクマット」を使用しております。

デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,960（税込）

種類 ：全7種（星宮いちご、霧矢あおい、紫吹 蘭、藤堂ユリカ、神崎美月、大空あかり、集合）

サイズ：（約）60×35cm

素材 ：ポリエステル、ラバー

▼描き下ろし 歩みver. 特大アクリルスタンド

※画像は「描き下ろし 星宮いちご 歩みver. 特大アクリルスタンド」を使用しております。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,300（税込）

種類 ：全6種（星宮いちご、霧矢あおい、紫吹 蘭、藤堂ユリカ、神崎美月、大空あかり）

サイズ：本体：（約）25.2×11.4cm 台座：（約）12.5×5cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼描き下ろし 歩みver. BIGアクリルスタンド

※画像は「描き下ろし 星宮いちご 歩みver. BIGアクリルスタンド」を使用しております。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980（税込）

種類 ：全6種（星宮いちご、霧矢あおい、紫吹 蘭、藤堂ユリカ、神崎美月、大空あかり）

サイズ：本体：（約）17.8×8cm 台座：（約）8.4×4.6cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼描き下ろし 歩みver. 75mmホログラム缶バッジ

※画像は「描き下ろし 星宮いちご 歩みver. 75mmホログラム缶バッジ」を使用しております。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \770（税込）

種類 ：全6種（星宮いちご、霧矢あおい、紫吹 蘭、藤堂ユリカ、神崎美月、大空あかり）

サイズ：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング Ani-Art clear label グリッター缶バッジ

星宮いちご、霧矢あおい、紫吹 蘭、有栖川おとめ、藤堂ユリカ、音城セイラ、冴草きい、風沢そら、姫里マリアのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、グリッター加工を施した缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

※「Ani-Art clear labelシリーズ」は、キャラクターイラストをグラデーションで透明感のあるイメージに描いたAMNIBUSのオリジナル商品です。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「ドリームアカデミー Ani-Art clear label 75mmグリッター缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \594（税込）, BOX \5,346（税込）

種類 ：全9種

サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼受注サイト：AMNIBUS（アムニバス）

https://amnibus.com/products/title/1114,2040?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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Web https://armabianca.com/

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