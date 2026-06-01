嘉之助蒸溜所スペシャルセミナー「KANOSUKEから見るジャパニーズウイスキー」およびサイン会を6月13日(土)に渋谷にて開催

株式会社リカーマウンテン

全国204店舗で酒類専門店をチェーン展開する株式会社リカーマウンテン(本社：京都市)は、2026年6月13日(土)に東京都渋谷区の「アットビジネスセンター サテライト渋谷宇田川」にて、KANOSUKEのヘッド・オブ・ブランドアドボカシーである石原達也氏をお迎えし、スペシャルセミナー「KANOSUKEから見るジャパニーズウイスキー」を開催いたします。また、セミナー終了後には、渋谷の旗艦店「リカーマウンテンSHIBUYA313」に石原氏が来店し、対象商品の購入者を対象としたサイン会および限定特典プレゼント企画も実施いたします。

■セミナー概要

特別セミナー「KANOSUKEから見るジャパニーズウイスキー」

KANOSUKEの伝道師である石原達也氏を講師に迎え、独自の哲学でウイスキー造りに向き合う「嘉之助蒸溜所」の視点から、ジャパニーズウイスキーの潮流を紐解くプレミアムセミナーです。長年の焼酎造りで培ったDNAと熟成技術を受け継ぎ、世界的に高く評価されている個性的なシングルモルトのバックボーンを、豪華なテイスティングとともに語っていただきます。当日はそメローコヅル エクセレンスやKANOSUKE5種に加え、普段は飲むことができない貴重なKANOSUKE構成原酒も交えた贅沢な比較試飲をお楽しみいただけます。

〈試飲内容〉

嘉之助シングルモルト

嘉之助 HIOKI POT STILL

嘉之助 DOUBLE DISTILLERY

嘉之助シングルモルト PEATED

嘉之助シングルモルト SHERRY CASKS VATTED

メローコヅル エクセレンス

KANOSUKE構成原酒

会場 ：アットビジネスセンター サテライト渋谷宇田川 501号室

https://abc-kaigishitsu.com/shibuya/501.html

日時 ：2026年6月13日(土) 13:00～14:30

定員 ：30名様

参加費：4,000円(税込)

店頭(リカーマウンテンSHIBUYA313)およびリカマンオンラインショップにてチケット発売中

https://www.likaman-online.com/c/westernliquor/whisky/999057

■来店スペシャル企画(サイン会＆購入特典)

セミナー同日の15時より、石原氏をお招きして「リカーマウンテンSHIBUYA313」にてサイン会を開催いたします。KANOSUKE(5種)のいずれか1本のご購入でご参加いただけます。

【さらに】

対象商品を1本ご購入につき、「KANOSUKEオリジナルグラス」または「嘉之助蒸溜所×SHIBUYA313特製トートバッグ」のいずれか1点をプレゼントいたします。

会場：リカーマウンテンSHIBUYA313

日時：2026年6月13日(土) 15:00～17:00

参加条件：KANOSUKE5種のいずれか1本をご購入

※混雑の場合は入場制限をさせていただく場合がございます



当日は「リカーマウンテンSHIBUYA313」がKANOSUKE仕様にラッピングされ、特別な世界観でお客様をお迎えいたします。お越しの際は、ぜひ併せてお楽しみください。

【会社概要】

会社名：株式会社リカーマウンテン

代表者：代表取締役 伊藤 啓

所在地：京都市下京区四条通東洞院東入立売西町60

日本生命四条ビル7階

TEL ：075-213-8200

FAX ：075-213-8250

URL ：https://www.likaman.co.jp/

【本件に関するお問合わせ先】

会社名：株式会社リカーマウンテン

担当者：今井 祥午

TEL ：075-251-2555

FAX ：075-213-8250

E-Mail：imai@likaman.co.jp