洗える背面パッドで、夏場も清潔さをキープ。快適性と機能性を兼ね備えた通勤リュック「フィッテム ライト」デビュー

エース株式会社

バッグメーカーのエース株式会社（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:森下 宏明）は、バッグ＆ラゲージブランド「ace.」（エース）より、洗える背面パッドで、夏場も清潔さをキープする快適性と機能性を兼ね備えた通勤リュック「フィッテム ライト」を、直営店、オンラインストア、全国の主要百貨店・専門店にて順次販売を開始いたします。

【Light Point】

・洗濯可能な背面パッドで清潔

背面は、バッグ本体から取り外して洗える吸水速乾パッドを採用。汗ばむ季節でも清潔さを保ちやすく、夏場の通勤を快適にサポートします。

・軽量モデル

ビジネスシーンに必要な機能性はそのままに、素材や仕様を見直すことで、より軽やかに心地よく持てる設計に仕上げました。毎日の通勤でも負担を感じにくく、快適に使用できます。

・ユニバーサルハーネス

ハーネスは、実測に基づいて設計されたユニバーサルハーネス(TM)を採用。より多くのユーザーにフィットしやすい平均的な形状・付け位置・角度を追求し、快適な背負い心地を実現します。

【商品特徴】

1. A4ファイルが収納可能で、電車内などで前持ちした際も邪魔になりにくい、スリムでコンパクトなシルエット。

2. 内装（前気室）に、ペンや名刺入れなどビジネスツールを収納できる「オーガナイザーポケット」

3. 内装（後気室）に、ボトルや折り畳み傘を差し込める「ボトルホルダー」とPCや書類を収納できる「スリーブポケット」

4. 背面側に配置した、緩衝材を使用した「PC収納部」

5. フロント下部に、前持ちや肩掛けした際に左右から小物を取り出せる「ダブルアクセスポケット」

6. フロント上部に、抗ウイルス・抗菌加工生地を使用した「バーテクトポケット」（※）

（※） 抗ウイルス・抗菌加工は製品上の特定のウイルスの数を減少させ、繊維上の細菌の増殖を抑制します。病気の治療や予防を目的とするものではありません。

7. 背面に洋服のポケット感覚で使える、ハンカチやリップなどの小物収納に適した「スマートアクセスポケット」

8. 定期や折りたたみ傘などをスマートに出し入れできる「サイドポケット」

9. 背負った際に邪魔にならないよう、スナップボタンで留められる「2本手ハンドル」

10. 表面のほど良い艶感のある「ナイロンツイル素材」と、背面パッドの「吸水速乾素材」

※一部既存シリーズの画像を使用しています

【商品詳細】

ブランド：ace.

シリーズ：フィッテム ライト

カラー：ブラック、ダークグレー

形状／品番／サイズ（H×W×D）／容量／重量／税込価格：

リュック小／ 20391 ／ 26×35×10cm ／ 12L ／ 540g ／ 20,900円

リュック大／ 20392 ／ 28×39×11cm ／ 15L ／ 640g ／ 22,000円

【ace. （エース） とは】

1940年創業の日本のバッグメーカー『エース株式会社』が手掛けるバッグ＆ラゲージブランド。

「すべての移動を旅と捉え、その移動を快適にする最適なカタチを提供する」ことをコンセプトに、トラベルからカジュアル、ビジネスまで幅広い種類のバッグを提供。日本含むアジアマーケット中心に展開中。

ブランドサイト：https://www.ace-dot.com/

エースオンラインストア：https://store.ace.jp/shop/