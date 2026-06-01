洗える背面パッドで、夏場も清潔さをキープ。快適性と機能性を兼ね備えた通勤リュック「フィッテム ライト」デビュー
バッグメーカーのエース株式会社（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:森下 宏明）は、バッグ＆ラゲージブランド「ace.」（エース）より、洗える背面パッドで、夏場も清潔さをキープする快適性と機能性を兼ね備えた通勤リュック「フィッテム ライト」を、直営店、オンラインストア、全国の主要百貨店・専門店にて順次販売を開始いたします。
【Light Point】
・洗濯可能な背面パッドで清潔
背面は、バッグ本体から取り外して洗える吸水速乾パッドを採用。汗ばむ季節でも清潔さを保ちやすく、夏場の通勤を快適にサポートします。
・軽量モデル
ビジネスシーンに必要な機能性はそのままに、素材や仕様を見直すことで、より軽やかに心地よく持てる設計に仕上げました。毎日の通勤でも負担を感じにくく、快適に使用できます。
・ユニバーサルハーネス
ハーネスは、実測に基づいて設計されたユニバーサルハーネス(TM)を採用。より多くのユーザーにフィットしやすい平均的な形状・付け位置・角度を追求し、快適な背負い心地を実現します。
【商品特徴】
1. A4ファイルが収納可能で、電車内などで前持ちした際も邪魔になりにくい、スリムでコンパクトなシルエット。
2. 内装（前気室）に、ペンや名刺入れなどビジネスツールを収納できる「オーガナイザーポケット」
3. 内装（後気室）に、ボトルや折り畳み傘を差し込める「ボトルホルダー」とPCや書類を収納できる「スリーブポケット」
4. 背面側に配置した、緩衝材を使用した「PC収納部」
5. フロント下部に、前持ちや肩掛けした際に左右から小物を取り出せる「ダブルアクセスポケット」
6. フロント上部に、抗ウイルス・抗菌加工生地を使用した「バーテクトポケット」（※）
（※） 抗ウイルス・抗菌加工は製品上の特定のウイルスの数を減少させ、繊維上の細菌の増殖を抑制します。病気の治療や予防を目的とするものではありません。
7. 背面に洋服のポケット感覚で使える、ハンカチやリップなどの小物収納に適した「スマートアクセスポケット」
8. 定期や折りたたみ傘などをスマートに出し入れできる「サイドポケット」
9. 背負った際に邪魔にならないよう、スナップボタンで留められる「2本手ハンドル」
10. 表面のほど良い艶感のある「ナイロンツイル素材」と、背面パッドの「吸水速乾素材」
※一部既存シリーズの画像を使用しています
【商品詳細】
ブランド：ace.
シリーズ：フィッテム ライト
カラー：ブラック、ダークグレー
形状／品番／サイズ（H×W×D）／容量／重量／税込価格：
リュック小／ 20391 ／ 26×35×10cm ／ 12L ／ 540g ／ 20,900円
リュック大／ 20392 ／ 28×39×11cm ／ 15L ／ 640g ／ 22,000円
【ace. （エース） とは】
1940年創業の日本のバッグメーカー『エース株式会社』が手掛けるバッグ＆ラゲージブランド。
「すべての移動を旅と捉え、その移動を快適にする最適なカタチを提供する」ことをコンセプトに、トラベルからカジュアル、ビジネスまで幅広い種類のバッグを提供。日本含むアジアマーケット中心に展開中。
ブランドサイト：https://www.ace-dot.com/
エースオンラインストア：https://store.ace.jp/shop/