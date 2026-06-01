Qoo10、東京都中小企業振興公社オンラインセミナーに登壇！6/30、創業初期の事業者向けに、EC活用やAI分析のポイントを解説

eBay Japan合同会社

eBay Japan合同会社（本社：東京都港区、代表取締役：グ ジャヒョン）が運営するインターネット総合ショッピングモール「Qoo10」は、2026年6月30日（火）に公益財団法人東京都中小企業振興公社が主催するオンラインセミナー「Advance Portセミナー 売上拡大シリーズ ～今さら聞けないECショップの基礎と、販売データ有効活用術～」に、eBay Japan合同会社 Seller Growth 部長 寺村宏が登壇することをお知らせします。

Qoo10セミナー紹介ページURL：https://startup-station.jp/eventseminar/TAA0103?event_id=E000105637

本セミナーは、ECモールの基礎や、自社商品の訴求力の高め方、販売データや顧客レビューの活用方法などについて学びたい創業初期の起業家を対象に参加費無料で開催されます。オンライン（Zoom）形式で実施し、当日参加が難しい方に向けて録画配信も予定されています。

Qoo10は、世界最大級のマーケットプレイス運営に携わってきた知見をもとに、EC初心者でもわかりやい基礎編としてEC市場の全体像や主要プラットフォームの特徴、販路選定の考え方を解説します。また、「アクセス数×転換率（CVR）×客単価」というEC運営における基本的な考え方や、販売データ・AI活用による運営改善のヒントについても紹介します。後半のトークセッションでは、TOKYO創業ステーション Advance Port コネクトマネージャー 洞口智行氏とともに、創業初期の事業者が抱えるリアルな悩みについてディスカッションを実施します。「広告のリアル」、「最初の選択」、「デバイス対応」、「AIのハードル」などのテーマで実践的な視点から解説します。

Qoo10は今後も、これからEC販売に挑戦する事業者や中小企業の販路拡大を支援するため、EC運営に役立つ情報発信やセミナー活動を積極的に行ってまいります。

【セミナー概要】

セミナー名：Advance Portセミナー 売上拡大シリーズ

～今さら聞けないECショップの基礎と、販売データ有効活用術～【録画配信あり】

日時：2026年6月30日（火）14:00～16:00（13:45開場）

開催形式：オンライン（Zoom）

登壇者：

TOKYO創業ステーション Advance Port コネクトマネージャー 洞口 智行 氏

eBay Japan合同会社 Seller Growth 部長 寺村 宏

参加費：無料

定員：100名

申込締切：2026年6月29日（月）9:00

セミナー紹介URL：https://startup-station.jp/eventseminar/TAA0103?event_id=E000105637

主催：公益財団法人東京都中小企業振興公社

■eBay Japan合同会社について

本社所在地：東京都港区元赤坂1丁目3-13 赤坂センタービルディング13F

事業内容：インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」の運営

「Qoo10」URL：http://www.qoo10.jp/

eBay Japan合同会社は、楽しさを仕掛け、喜びを届けるマーケットプレイスとして「Qoo10（キューテン）」を運営しています。2010年に運営を開始し、ファッション・ビューティー・スポーツ・家電・モバイル・日用品・生活・食品・ベビー・エンタメ・ブック・eチケット等あらゆるジャンルにわたり、豊富な品揃えを誇ります。「Qoo10」を通じて、セラー（売り手）は法人・個人を問わず、国内外から自由に商品を出品でき、バイヤー（買い手）は、安全かつ安心な環境で、お買い物を楽しむことができます。

Qoo10はこちら :http://www.qoo10.jp/

※文中の社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

※記載されている内容は、発表日時点の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

■TOKYO創業ステーションならびに本セミナー内容について

（公財）東京都中小企業振興公社 事業戦略部 創業支援課

Advance Port セミナー事務局（受付：平日 10:00~17:00、土・日・祝日除く）

TEL：03-5220-2000 E-mail：acceleration-program@tokyo-kosha.or.jp

■お客様からのお問い合わせ先

eBay Japan 合同会社 Qoo10 カスタマーセンター（受付：平日 9:30~17:30、土・日・祝日除く）

問い合わせ先：https://www.qoo10.jp/gmkt.inc/CS/NHelpContactUs.aspx