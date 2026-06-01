あなたの“推しカラー”は？投票で１位に選ばれたカラーが限定で復活！

株式会社伊勢半

株式会社伊勢半（本社 : 東京都千代田区、代表取締役社長 : 澤田晴子）が展開する眉メイク専門ブランド「キスミー ヘビーローテーション」は、WEB上でお客様の投票により選ばれたカラーを復活販売する投票企画『ヘビーローテーション 眉マスカラ 復活選挙』を２０２６年６月１日（月）から開催いたします。

発売のたびに再販や定番化を望む声が多数寄せられてきた、カラーリングアイブロウの限定色。本企画では、特に人気の高かった２０２５年発売の３色の中から、お客様の投票によって１位に選ばれたカラーを２０２６年１１月に数量限定で再販※予定です。ぜひ、あなたの“推しカラー”にご投票ください！

※事情により再販の時期は変更になる可能性がございます。

「ヘビーローテーション 眉マスカラ 復活選挙」公式サイト

https://www.isehan.co.jp/heavyrotation/campaign/2026/0601_Eyebrow_cp_EX/

開催概要

■投票期間 ：２０２６年６月１日（月）～２０２６年６月３０日（火）２３：５９

■公式サイト：https://www.isehan.co.jp/heavyrotation/campaign/2026/0601_Eyebrow_cp_EX/

■参加方法 ：参加方法は以下です。

１. X公式アカウントフォロー

ヘビーローテーションのX公式アカウント（@heavyrotation.kissme）をフォロー。

２. 投稿のボタンからポスト

投稿の選択肢付きのボタンから再販希望カラーを選択し、引用ポスト。

※期間中1日1回、毎日投票が可能です。

３.応募完了

当選された場合は公式アカウントより、ダイレクトメッセージにて発送先入力フォームのURLをご連絡します。

■プレゼント詳細：ご参加いただいた方の中から抽選で３０名様に、カラーリングアイブロウEX全色セットと、１位に選ばれた限定色をプレゼントいたします。

応募規約は公式サイト内に記載しております。以下のURLからご参照ください。

https://www.isehan.co.jp/heavyrotation/campaign/2026/0601_Eyebrow_cp_EX/

対象カラーラインアップ

ヘビーローテーション カラーリングアイブロウEXについて

【商品詳細】

キスミー ヘビーローテーション カラーリングアイブロウＥＸ

全１１色 各\８４０（税込\９２４）

＊メーカー希望小売価格

■自眉のようにふんわり自然な仕上がり

薄膜フィルム処方を採用。

塗布後に固まらず、従来品と比較して自眉のようにふんわりと仕上がります。

■ひと塗りで美しい発色

眉毛１本１本を隠蔽し、ひと塗りで美しい発色に。

黒眉を残さずきれいな仕上がりを叶えます。

■地肌にベタっとつきにくいコンパクトブラシ

従来品と比較して、ブラシ部分は短く、軸は長いコンパクトブラシを採用。

コントロールしやすく地肌につきにくいため、まゆ毛だけを１本１本塗りやすい！

■長時間落ちにくいのに、お湯で簡単オフ

汗・水・皮脂・こすれに強く、長時間落ちにくいマルチプルーフ処方です。

フィルムタイプなので、ぬるま湯でスルッと簡単に落とせます。

■美容液成分パンテノール（眉毛保護成分）配合

パンテノール（眉毛保護成分）が眉毛をやさしくケアし、眉毛にツヤ・ハリを与えます。

■カラー展開