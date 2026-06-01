あなたの“推しカラー”は？投票で１位に選ばれたカラーが限定で復活！

写真拡大 (全13枚)

株式会社伊勢半

株式会社伊勢半（本社 : 東京都千代田区、代表取締役社長 : 澤田晴子）が展開する眉メイク専門ブランド「キスミー ヘビーローテーション」は、WEB上でお客様の投票により選ばれたカラーを復活販売する投票企画『ヘビーローテーション　眉マスカラ　復活選挙』を２０２６年６月１日（月）から開催いたします。


発売のたびに再販や定番化を望む声が多数寄せられてきた、カラーリングアイブロウの限定色。本企画では、特に人気の高かった２０２５年発売の３色の中から、お客様の投票によって１位に選ばれたカラーを２０２６年１１月に数量限定で再販※予定です。ぜひ、あなたの“推しカラー”にご投票ください！



※事情により再販の時期は変更になる可能性がございます。




「ヘビーローテーション 眉マスカラ 復活選挙」公式サイト


https://www.isehan.co.jp/heavyrotation/campaign/2026/0601_Eyebrow_cp_EX/


開催概要

■投票期間 ：２０２６年６月１日（月）～２０２６年６月３０日（火）２３：５９


■公式サイト：https://www.isehan.co.jp/heavyrotation/campaign/2026/0601_Eyebrow_cp_EX/


■参加方法 ：参加方法は以下です。


１. X公式アカウントフォロー


　ヘビーローテーションのX公式アカウント（@heavyrotation.kissme）をフォロー。


２. 投稿のボタンからポスト


　投稿の選択肢付きのボタンから再販希望カラーを選択し、引用ポスト。


　※期間中1日1回、毎日投票が可能です。


３.応募完了


　当選された場合は公式アカウントより、ダイレクトメッセージにて発送先入力フォームのURLをご連絡します。


■プレゼント詳細：ご参加いただいた方の中から抽選で３０名様に、カラーリングアイブロウEX全色セットと、１位に選ばれた限定色をプレゼントいたします。


応募規約は公式サイト内に記載しております。以下のURLからご参照ください。


https://www.isehan.co.jp/heavyrotation/campaign/2026/0601_Eyebrow_cp_EX/


対象カラーラインアップ



ヘビーローテーション　カラーリングアイブロウEXについて



【商品詳細】


キスミー　ヘビーローテーション　カラーリングアイブロウＥＸ


全１１色　各\８４０（税込\９２４）


＊メーカー希望小売価格



■自眉のようにふんわり自然な仕上がり


薄膜フィルム処方を採用。


塗布後に固まらず、従来品と比較して自眉のようにふんわりと仕上がります。



■ひと塗りで美しい発色


眉毛１本１本を隠蔽し、ひと塗りで美しい発色に。


黒眉を残さずきれいな仕上がりを叶えます。



■地肌にベタっとつきにくいコンパクトブラシ


従来品と比較して、ブラシ部分は短く、軸は長いコンパクトブラシを採用。


コントロールしやすく地肌につきにくいため、まゆ毛だけを１本１本塗りやすい！



■長時間落ちにくいのに、お湯で簡単オフ


汗・水・皮脂・こすれに強く、長時間落ちにくいマルチプルーフ処方です。


フィルムタイプなので、ぬるま湯でスルッと簡単に落とせます。



■美容液成分パンテノール（眉毛保護成分）配合


パンテノール（眉毛保護成分）が眉毛をやさしくケアし、眉毛にツヤ・ハリを与えます。



■カラー展開