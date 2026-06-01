2026年の注目アイテムが決定！ ダイエット＆健康情報メディア「FYTTE」が名称も新たに「ヘルスケア大賞」を発表

株式会社ワン・パブリッシング

株式会社ワン・パブリッシング（本社：東京都港区／代表取締役社長：松井謙介）のビューティ＆ヘルス系WEBメディア「FYTTE」は、2026年６月１日（月）に「FYTTEヘルスケア大賞2026」を発表いたしました。

本企画は、WEB読者やコミュニティメンバーが、数あるヘルシーアイテムの中から真に支持する商品を投票で決定する恒例の読者投票企画です。 2026年は、健康トレンドのさらなる広がりに合わせ、名称をリニューアル。全20部門のランキングを通じて、最新のヘルスケアトレンドを発信いたします。

●FYTTE大賞発表特設サイト：

https://fytte.jp/taisho/year-2026/

名称を「ヘルスケア大賞」に刷新！ 多様化する健康ニーズを反映した全20部門

「FYTTEヘルスケア大賞」は、読者が実際に使用して評価した「使ってよかった商品」と、期待を寄せる「使ってみたい商品」をアンケート調査し、それぞれのNO.1（*1）を決定しています。今年より、近年のヘルスケアトレンドの広がりを受け、これまでの「FYTTEダイエット＆ヘルス大賞」から「FYTTEヘルスケア大賞」へと名称を改めました。

また、最新のインナーケアトレンドを反映し、新たに「サプリメント（腸活）部門」を新設。さらに、従来のビールカテゴリーを「低糖質アルコール部門」へと拡大するなど、より現代のライフスタイルに寄り添う形へとアップデートいたしました。

ランキング結果や愛用者のコメントからは、前年に続き「植物性」「グルテンフリー」への高い関心が伺えるとともに、多忙な毎日でも無理なくとり入れられる“手軽さ”や“心地よさ”が、今年の選出において重要な鍵となっていることが見えてきました。

(*1) 【調査概要】

調査対象：FYTTE読者およびFan！Fun！FYTTEコミュニティメンバー

調査媒体：FYTTEweb、FYTTE Instagram、FYTTEコミュニティメンバーメルマガ

調査期間：2026年２月13日（金）～ 2026年３月15日（日）

調査内容：全20部門、1部門最大15商品の中から、使ってよかった編、使ってみたい編それぞれ３商品まで投票して決定。アンケートのノミネート商品は「FYTTEダイエット＆ヘルス大賞2025」の受賞・入賞商品から終売品を除き、かつ、2024年11月～2025年11月末までに発売された新商品や、FYTTE編集部として初見の商品を追加。

全20部門の栄えある第1位アイテムはこちら！

「FYTTEヘルスケア大賞2026」特設サイトでは、読者が「使ってよかった」と選んだ1位～3位の商品ならびに、読者が「使ってみたい」と選んだ1位の商品を発表し、大賞商品の魅力を存分に紹介しています。「使ってよかった」1位の商品については愛用者のコメントもあわせてチェックしてみてください。

「FYTTEヘルスケア大賞2026」で各部門の１位に輝いた商品は以下の通りです。

●ご飯・雑穀部門

使ってよかった：国産もち麦シリーズ（はくばく）

使ってみたい：もっちりぷちっと食感楽しむもち玄米（はくばく）

●パン部門

使ってよかった：BASE BREAD(R)シリーズ（ベースフード）

使ってみたい：グルテンフリー 博多もっちりん（愛しとーと）

●麺部門

使ってよかった：ゼンブヌードルシリーズ（ZENB JAPAN）

使ってみたい：米粉麺 たっぷり野菜のカルボナーラ風／トマトパスタ風（テーブルマーク）

●シリアル・グラノーラ部門

使ってよかった：フルグラシリーズ（カルビー）

使ってみたい：お豆腐屋さんがつくった“大豆”と“おから”のまいにちグラノーラ（JIMOS）

●ヘルシー甘味料部門

使ってよかった：ラカントSシリーズ（サラヤ）

使ってみたい：北海道てんさい糖蜜（オリゴ糖入り）（加藤産業）

●高機能おやつ部門

使ってよかった：大豆バー ソイジョイ（SOYJOY）シリーズ（大塚製薬）

使ってみたい：デザートプロテインバー（パウダーフーズフォレスト）

●ヘルシーおやつ部門

使ってよかった：甘栗むいちゃいました（クラシエフーズ）

使ってみたい：BASE Pound Cake（BASE FOOD）

●プロテイン部門

使ってよかった：アーモンド効果 PROTEIN（江崎グリコ）

使ってみたい：味の素KK プロテインみそ汁（味の素社）

●植物性・植物系ミルク部門

使ってよかった：「キッコーマン 豆乳」シリーズ（キッコーマンソイフーズ）

使ってみたい：アーモンド効果 PROTEIN（江崎グリコ）

●高たんぱくヨーグルト部門

使ってよかった：ダノン オイコスシリーズ（ダノンジャパン）

使ってみたい：たんぱくリッチ0（ゼロ）のむヨーグルト いちご（よつ葉乳業）

●植物性・植物系ヨーグルト部門

使ってよかった：まるごとＳＯＹカスピ海ヨーグルト（フジッコ）

使ってみたい：COCONO プレーンココナッツヨーグルト（COCONO Natural）

●プラントベースフード部門

使ってよかった：「プラントベース」シリーズ（カゴメ）

使ってみたい：素材を生かしたベジタブルピザ 彩り野菜のピザ（無印良品）

●機能性ドリンク（ダイエット）部門

使ってよかった：綾鷹 濃い緑茶（日本コカ・コーラ）

使ってみたい：お～いお茶 MATCHA SHOT（伊藤園）

●機能性ドリンク（体調管理）部門

使ってよかった：キリン iMUSE（イミューズ）シリーズ（キリンビバレッジ）

使ってみたい：明治ヘモグロビンA1c対策ヨーグルト ドリンクタイプ（明治）

●機能性ドリンク（快眠サポート）部門

使ってよかった：Ｙ１０００（ヤクルト）

使ってみたい：ネルノダ 睡眠＋疲労感ケア（ハウスウェルネスフーズ）

●【拡大】低糖質アルコール部門

使ってよかった：キリン 一番搾り 糖質ゼロ（キリンビール）

使ってみたい：オリオン natura 無糖シークヮーサー（オリオンビール）

●ノンアルコール部門

使ってよかった：アサヒドライゼロ（アサヒビール）

使ってみたい：カンパイチアーズ！白ぶどう＆ミント／アップル＆ルイボス（オエノングループ）

●サプリメント（ダイエットサポート）部門

使ってよかった：「カロリミット(R)」シリーズ（ファンケル）

使ってみたい：TRULY HEALTHYシリーズ（新谷酵素）

●サプリメント（女性ホルモンケア）部門

使ってよかった：EQUELLE（エクエル）（大塚製薬）

使ってみたい：EQUELLE（エクエル）（大塚製薬）

●【新設】サプリメント（腸活）部門

使ってよかった：イージーファイバーシリーズ（小林製薬）

使ってみたい：善玉菌のチカラ（フジッコ）

それぞれの部門の詳細は、「FYTTEヘルスケア大賞2026」特設サイトよりご覧ください。

https://fytte.jp/taisho/year-2026/

■媒体説明

「FYTTE」は、外側からも内側からもキレイになりたい女性のために、ダイエットやヘルスケア、ビューティなどのためになる情報をお届け。1989年に創刊した雑誌版FYTTEの企画編集ノウハウと、専門医や管理栄養士、専門研究の第一人者などの監修によって、正しい情報と効果のあるノウハウを発信しています。

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