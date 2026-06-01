6月1日から首都圏で1世紀にわたり暮らしを支える「ルームズ大正堂」でVポイントサービスを開始

Vポイントマーケティング株式会社

株式会社 家具の大正堂（本社：神奈川県相模原市、代表取締役社長：渋谷 金隆、以下「家具の大正堂」）と、Vポイントマーケティング株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役 社長執行役員：廣田 精吾、以下「Vポイントマーケティング」）、三井住友カード株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員 CEO：大西 幸彦、以下「三井住友カード」）は、家具の大正堂が首都圏を中心に展開する家具・インテリア専門店「ルームズ大正堂」7店舗において、2026年6月1日（月）より、Vポイントが貯まって使えるサービスを開始いたします。

家具の大正堂は1912年（大正元年）、文具や雑貨を扱う小売店として東京都町田市に創業しました。以来、時代の流れとともに取り扱い商品の幅を広げながら、地域のお客さまの生活に寄り添う企業として1世紀以上にわたり成長を続けてきました。

現在は「ルームズ大正堂」として、神奈川県および東京都を中心としたエリアで、家具・インテリア商品の販売に加え、住まいのリフォーム提案も手掛けています。「いいもの・ながい・おつきあい」をモットーに、国内外のメーカーから厳選した家具やオリジナル商品の開発に取り組み、長く安心して使える品質にこだわった商品を提供しています。また、家具選びのご相談から配送・設置、アフターフォローまで一貫したサービスを行い、購入前から購入後まで安心して任せられる体制を整えています。

このたびの取り組みにより、「ルームズ大正堂」をご利用のお客さまは、店頭での家具・インテリア商品の購入時に、アプリでご利用いただけるモバイルVカード等、Vポイントが貯まるカード※1を提示すると、ショッピングポイントとしてVポイントが200円（税込）につき1ポイント貯まります。さらに、三井住友カード※2でお支払いすると、決済ポイントとしてVポイントが併せて貯まります。

貯まったVポイントは、「ルームズ大正堂」で1ポイント＝1円分として利用でき、家具やインテリアを通じた、より快適で上質な暮らしづくりにお役立ていただけます。また、全国のVポイント提携先約16万店舗や、世界の約1億店舗のVisa加盟店※3でもご利用いただけます。

なお、今後は、催事場やイベント会場においてもVポイントが貯まる・使えるサービスの導入を予定しており、創業以来育んできた地域とのつながりを大切にしながら、さまざまな購入シーンで、より身近にご利用いただけるサービスを提供してまいります。

家具の大正堂、Vポイントマーケティングおよび三井住友カードは、「ルームズ大正堂」でのVポイントサービスを通じて、これからも多くのお客さまに喜んでいただけるサービスを提供してまいります。

※1 モバイルVカード、Tカード、決済機能付きVポイントカード、キャラクターデザインのVポイントカードが対象です。

※2 Vポイントが貯まるクレジットカードが対象となります。詳細は三井住友カードのホームページをご確認ください。

※3 対面決済では、Visaのタッチ決済が利用できる店舗が対象です。

【「ルームズ大正堂」でのVポイントサービス概要】

・サービス開始日：2026年6月1日（月）

・対象店舗：「ルームズ大正堂」7店舗 https://www.rooms-taishodo.co.jp/shop.html

（本店、新横浜店、つじどう店、八王子店、あざみ野店、戸塚店、町田東急ツインズ店）

・付与レート：200円（税込）につき1ポイント

・利用レート：1ポイント＝1円分

※ Vポイントのサービス詳細については、以下のWEBサイトをご確認ください。

Vポイントマーケティング特設サイト：https://web.tsite.jp/vpoint/

三井住友カード特設サイト：https://www.smbc-card.com/camp/totalvpoint_mirror/index.html