「やよい軒」公式アプリ限定プレゼント企画「SUPER BEAVER」メンバー直筆サイン入りオフィシャルTシャツが当たる！

株式会社プレナス

株式会社プレナスは、定食レストラン「やよい軒」を、2026年5月末現在国内376店舗展開しております。「やよい軒」では公式SNS『X・Instagram・LINE』でも新商品情報を配信しております。(＃やよい軒)

全国の「やよい軒」店舗で放送中の店内BGMオリジナルコンテンツ『ミュージックギグ』6月ゲストにロックバンド「SUPER BEAVER」が出演することを記念し、2026年6月1日(月)より、やよい軒公式アプリ限定のプレゼント企画を実施いたします。本キャンペーンでは、「SUPER BEAVER」メンバー直筆サイン入りオフィシャルTシャツを抽選で10名様にプレゼントいたします。

■キャンペーン概要

１.やよい軒公式アプリをダウンロード

２.アプリ内プレゼント企画バナーより応募フォームへアクセス

３.必要事項をご入力のうえ応募

応募期間：2026年6月1日(月)～6月30日(火)

賞品：「SUPER BEAVER」サイン入りオフィシャルTシャツ

当選人数：10名様

※当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。

■やよい軒公式アプリ限定コンテンツも配信

やよい軒公式アプリでは、「SUPER BEAVER」の皆さんによる『ミュージックギグ』収録時の余談や番組紹介を収録した限定オリジナルメッセージも配信いたします。

『ミュージックギグ』とあわせて、ここでしか聴くことのできない特別コンテンツをお楽しみください。

・出演：「SUPER BEAVER」 渋谷龍太さん、柳沢亮太さん、上杉研太さん、藤原“38才”広明さん

・放送期間：2026.6.1(月)～2026.6.30(火) ※約1分間

■やよい軒『ミュージックギグ』

・出演：「SUPER BEAVER」 渋谷龍太さん、柳沢亮太さん、上杉研太さん、藤原“38才”広明さん

・放送期間：2026.6.1(月)～2026.6.30(火)

・放送時間：毎時0分から放送 ※約10分間

▼やよい軒プレイリスト ご紹介ページ

https://www.yayoiken.com/lp/playlist/

■お得に便利に！やよい軒公式アプリ！

新商品・キャンペーン情報のご確認や、メニューの閲覧、店舗検索に加え、出前館や Uber Eats をアプリ内から直接ご注文いただける機能などをご利用可能です。また、ミニゲームでゲットできるスタンプを貯めてもらえるクーポンなど、商品をお得にお楽しみいただける、多様なサービスの QR クーポンをご提供しています。

詳細はこちらからご覧ください。

https://www.yayoiken.com/mobile_apps/

ダウンロードはこちらから

■本キャンペーンに関するお問い合わせ先

やよい軒お客様センター

https://www.yayoiken.com/contact/

電話対応時間 10:00～17:30