雑誌『FUDGE』初のドッグイベント『FUDGE DOG Marche』が6月26日(金）～28日（日）にTOKYO DOG SHOWで開催！

株式会社 三栄

犬好きさんが嬉しい、素敵なものがいっぱい！

かわいいものがたっぷり詰まったFUDGEによるお買い物イベント「FUDGE Marche（ファッジマルシェ）」に、ワンちゃんを主役にした新たな企画が誕生。6月26日（金）～ 28日（日）に開催される、人と犬の温かく豊かな生活を応援するイベント「TOKYO DOG SHOW」内に登場します。

ワンちゃんにまつわるアイテムを手掛けるハンドメイドブランドの中から、犬好きさんのための、FUDGEらしい可愛いブランドだけをセレクトしたのが「FUDGE DOG Marche 」です。

日替わりで出店するブランドはワンちゃんモチーフの陶芸作品や刺繍アクセサリー、インテリアなど。また今回はFUDGE DOG Marcheならではのワンちゃんのお洋服やお散歩グッズ、器なども登場します。

chemon.h × FabColle（イラスト・雑貨）文鳥舎（陶芸作品）mine rug（タフティングラグ）

and more…

EVENT TOPICS

１.「TOKYO DOG SHOW」会場内は、愛犬と一緒に来場できます！

➋FUDGE オフィシャルブースでは《うちの子のけだまだま》《やまぐちあさこ。》《川原れもん》など、人気作家によるワンちゃんモチーフの作品を販売

３.同時開催「TOKYO OUTDOOR SHOW」との共通入場チケットで、最新アウトドアグッズも合わせてチェックできます。

PHOTO BOOTH

6月28日（日）限定で、ワンちゃんをプロのカメラマンに撮影してもらえるフォトブースが登場！写真のデジタルデータは、その場でFUDGEオリジナルデザインに加工してお渡しします。好きなイラスト

を選んでもっとかわいく変身しちゃおう。

フォトブースは混雑が予想されますので、予約の方を優先します。

予約はこちらから :https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/gfdev260628-1/出展ブランド

「FUDGE DOG Marche」

2026年6月26日（金）・27日（土）・28日（日）

会場：幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1・2・3

入場料：1000円～（TOKYO DOG SHOWの入場料となります）

TOKYO DOG SHOW 2026 :https://tokyodogshow.jp/2026/ticket入場・チケットに関する詳細はこちら

公式SNS

◾︎Instagram(@fudge_event) https://www.instagram.com/fudge_event/

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関連記事：『FUDGE DOG Marche』オフィシャルブースでは人気作家によるワンちゃんモチーフの作品を販売｜ブランドリスト vol.2(https://fudge.jp/?p=387136)

『FUDGE』

株式会社 三栄が発行する女性ファッション誌『FUDGE（ファッジ）』は、2002年に創刊し、2022年に20周年を迎えました。5/12発売の6月号は、「EARLY SUMMER DAYS さぁ、初夏の準備をはじめよっ!!」特集となっています。

Message

「流行よりもブレない定番」を大事にしたり、「パリジェンヌ」、「ロンドンガール」を真似てみたり。ずっと続けたことで、いつの間にかオリジナルになった、FUDGEだけの特別なベーシックスタイル。2022年に20周年を迎えたFUDGEは “本当に自分が好きなもの"を知っていたり、"自分独自のスタイル"を持っている、そんな素敵な女性たちをこれからも応援していきます