アイモバイル、ADPOPCORNと業務提携しPayPayポイントが付与できる「リワード広告プラス」をアプリ向けに提供開始

株式会社アイモバイル

株式会社アイモバイル（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：野口哲也、東証プライム市場）のメディアソリューション事業（ https://www.im-mediasolution.com/gcpp/ ）は、モバイル広告収益化プラットフォームを展開するADPOPCORN Co., Ltd.（本社：韓国、CEO：金興澤、以下ADPOPCORN社）と業務提携いたしました。本提携により、アプリユーザーに対してPayPayポイントを報酬として付与できるソリューション「リワード広告プラス」の提供を開始することをお知らせいたします。

■業務提携の背景と目的

昨今のアプリ市場において、ユーザーの継続利用率の向上と収益最大化はアプリデベロッパーにとって共通の課題となっています。アイモバイルのメディアソリューション事業では、これらの課題を解決するソリューションとして、ADPOPCORN社が提供する、PayPayポイントを報酬として活用できる「リワード広告プラス」を展開いたします。 国内最大級のシェアを誇るキャッシュレス決済サービス「PayPay」のポイント付与機能を備えた本ソリューションを活用することで、アプリデベロッパーの収益向上と、ユーザーにとって魅力的なアプリ内体験の両立を支援いたします。

■「リワード広告プラス」の概要

「リワード広告プラス」は、アプリ内での広告視聴完了時に、アプリ内インセンティブに加えてPayPayポイントを獲得できる「ガチャ」や「ボックス」を付与する仕組みです。ユーザーは「ガチャ」や「ボックス」を通じて、PayPayポイントが獲得できるため、自発的な広告視聴が促進されます。

1. ゲーム性の高い演出による広告視聴率の向上

日本ユーザーに親しみのあるガチャシステムを導入することで、広告視聴率を最大化します。また、汎用性の高いPayPayポイントを提供することで、アプリを利用する体験価値を向上させ、日常的な利用への強い動機付けを行います。

2. ニーズに合わせた2つの提供形態

パブリッシャーの戦略に合わせて、以下の2タイプから選択可能です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7821/table/1651_1_c07fe35369461a5c2a34dfc76560d733.jpg?v=202606011151 ]

3. 広告収益の最大化

リワード広告視聴完了時にガチャやボックスを付与し、さらにそれらを使用する際に5秒以下の短い広告を視聴させる2段階の広告配信設計を採用しています。ユーザーの視聴体験を損なうことなく、自然な流れで広告接触機会を増やすことで、アプリ全体の収益最大化を実現します。

■実績

本ソリューションのベースとなった韓国市場では、以下の実績をあげています。

広告視聴への参加率：約2倍に増加

リテンション率：40%以上の改善

ユーザーあたりの平均広告視聴回数：約2倍

■アイモバイルの導入・運用支援の強み

アイモバイルは、国内最大級のアドネットワーク運営を通じて培ったリワード広告の深い知見に加え、Googleのサイト運営者向け認定パートナー(Google Certified Publishing Partner)の「GCPPアプリ スペシャリスト」として認定され、アプリマネタイズに特化した専門部隊が在籍しています。豊富なコンサルティング実績を活かし、戦略立案から導入、その後の運用最適化まで、高度な専門性を持って収益最大化を一気通貫でサポートいたします。

■ADPOPCORN社 CEO 金興澤（キム・フンテク）氏のコメント

ADPOPCORNは、日次で2,460万人を超えるユーザーへ広告とリワードを届けるモバイル広告収益化プラットフォームを展開しております。先行展開している韓国市場では、『NAVER Payポイント』を基軸としたモデルの導入により、広告視聴への参加率が約2倍に倍増。さらに、ユーザーの継続利用率（リテンション）も40%以上改善するなど、顕著な実績を記録いたしました。

今般の日本市場への本格進出に際し、国内トップクラスの広告収益化ノウハウを誇るアイモバイル社と提携いたしました。これにより、日本のアプリパブリッシャーの皆様が本ソリューションをよりスムーズ、かつ戦略的にご活用いただける万全のサポート体制を整えております。

【メディアソリューション事業について】

「インターネット広告事業」のメディアソリューション事業では、Googleの「サイト運営者向け認定パートナー(Google Certified Publishing Partner)」として、また国内最大級の自社アドネットワークや複数の広告プロダクトも活用し、パブリッシャーの収益最大化とビジネスの拡大をサポートしております。

【アイモバイルについて】

アイモバイルは、『“ひとの未来”に貢献する事業を創造し続ける』というビジョンを実現するために、テクノロジーを駆使した「インターネット広告事業」と、ふるさと納税をはじめとした「コンシューマ事業」の2つの領域で成長しているマーケティングカンパニーです。

【株式会社アイモバイル 会社概要】

社名 ： 株式会社アイモバイル

所在地： 東京都渋谷区渋谷三丁目26番20号 関電不動産渋谷ビル 8階

代表者： 代表取締役社長 野口 哲也

設立 ： 2007年8月17日

URL ： https://www.i-mobile.co.jp/

■本リリースに関するお問合せ

株式会社アイモバイル

Mail：media-sl_support@i-mobile.co.jp